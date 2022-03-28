Понад 30 мільйонів людей були витіснені зміною клімату: чи можна зупинити глобальне потепління?

A city showing the effect of Climate Change

« Ми лунатизм до кліматичної катастрофи, і ми не можемо вказувати пальцем один на одного, поки планета горить», - сказав Антоніо Гутерреш . Слова Генерального секретаря ООН є прелюдією до звіту, який буде виданий Міжурядовою групою з питань зміни клімату (МГЕЗК) 4 квітня.

У цьому документі експерти вкажуть, які зобов'язання повинні будуть взяти на себе країни, щоб стримувати глобальне потепління та його наслідки, які вже призвели до того, що понад 30 мільйонів людей у всьому світі повинні покинути свої домівки, щоб переїхати в інші райони.

Цільвже була намальована, до 2030 року температура планети не могла піднятися більш ніж на 1,5º за Цельсієм. Саме тому існує сильний тиск, щоб змінити глобальну енергетичну матрицю та відмовитися від викопного палива на користь відновлюваної енергії. «Країни можуть бути настільки спожиті негайною недостатністю поставок викопного палива, що вони можуть нехтувати або нехтувати політикою щодо зменшення використання викопного палива», - попередив Гутерреш під час саміту економічної стійкості, організованого журналом The Economist .

«Наркоманія до викопного палива забезпечує взаємне знищення», - попередив заголовок ООН

«Залежність від викопного палива забезпечує взаємне знищення», - попередив заголовок ООН. Відзначаючи, що «замість того, щоб наступити на гальма на декарбонізацію світової економіки, зараз саме час зробити крок на акселератор глибоко в майбутнє відновлюваної енергетики ». «Ось як ми можемо врятувати ціль 1,5 ºC від відділення інтенсивної терапії до відділення відновлення», - зазначив Гутерреш, зазначивши, що досягнення цієї мети «вимагає скорочення глобальних викидів на 45% до 2030 року та вуглецевої нейтральності до середини століття».

Моменти, на які зосереджується чинна ООН, були узгоджені під час саміту щодо зміни клімату COP26, який відбувся наприкінці 2021 року в Глазго, Шотландія. На думку експертів, незважаючи на вищесказане, реальної прихильності з боку країн-учасниць не було. «Ми лунатизм до кліматичної катастрофи. Наша планета вже прогрілася до 1,2 градуса і ми бачимо руйнівні наслідки цього всюди», - сказав Гутерреш.

У звіті, опублікованому два тижні тому МГЕЗК, зазначалося , що половина населення планети проживає в районах, віднесених до ризику кліматичних катастроф. Навіть завдяки цим самим явищам вони оцінюють, що майже 30 мільйонів людей були переміщені. З цієї причини глава ООН прагнув вказати на важливість всіх націй, незалежно від того, виникають вони чи розвиваються, дотримуватися узгодженої межі: «Ми не можемо вказувати пальці один на одного, поки планета горить».

«Ми лунатизм до кліматичної катастрофи. Наша планета вже прогрілася до 1,2 градуса і ми бачимо руйнівні наслідки цього всюди», - сказав Гутерреш. (Гетті)

Кліматв «переломний момент»

4квітня Міжурядова група Організації Об'єднаних Націй з питань зміни клімату (МГЕЗК) опублікує звіт, де вони намітять низку ключів до пом'якшення глобального потепління. Цете, що ціль 1,5° С стає все ближче і ближче, як і термін: 2030. Нетільки будуть присутні експерти для вручення цього документа, але і до них повинні будуть приєднатися світові лідери, яким доведеться його підписати і затвердити.

У перших двох звітах детально описані причини, які привели світ до цієї реальності, де природні явища стають все більш екстремальними. За допомогою цього сценарію саме природа представляє себе як одну з найбільших загроз, з якою доведеться зіткнутися людству та всім видам на планеті.

У першому документі, опублікованому в серпні минулого року, експерти попередили, що клімат знаходиться на переломному. Вже зі збільшенням 1.5° C вони гарантували, що теплових хвиль буде більше, теплі пори року будуть довшими, а холодні - зменшуватися. Коли планета досягне підвищення температури на 2° C, теплові хвилі частіше досягнуть меж толерантності як для людства, так і для сільського господарства.

Вже зі збільшенням 1.5° C експерти запевнили, що теплових хвиль буде більше, теплі пори року будуть довшими, а холодні скоротяться (Гетті)

З іншого боку, у другій частині звіту, оприлюдненому минулого місяця, експерти заявили, що якщо глобальне потепління не обмежується лише кількома десятками вище 1ºC, світ постраждає не тільки від теплових хвиль, але й більше пожеж, повеней та посух також буде додано. Більшетого, вони вказали, що планета буде деградувати 127 різними способами протягом наступних кількох десятиліть , і що деякі будуть «потенційно незворотними».

Вони також підкреслили, що останні 4 були найгарячішими роками, починаючи з доіндустріалізації. У зв'язку з цим експерти попередили про «похмуре майбутнє» для людства і всіх екосистем, оскільки майже половина населення планети «дуже вразлива» до цієї ситуації

«Накопичені наукові докази є однозначними: зміна клімату є загрозою для благополуччя людини і здоров'я планети», - попередили 270 вчених з 67 країн, які оцінили еволюцію глобального потепління для ООН. Як вони зазначали, «деякі втрати вже є незворотними», у випадку зникнення перших видів, тоді як інші «наближаються до незворотності», наприклад, відступ льодовиків та втрата вічної мерзлоти (постійно замерзлі ґрунти в арктичних регіонах).

«Зміна клімату є загрозою для добробуту людини та планетарного здоров'я», - попередили експерти МГЕЗК (Гетті)

« Глобальні точки високої вразливості людини особливо зустрічаються у Західній, Центральній та Східній Африці, Південній Азії, Центральній та Південній Америці, Малих острівних країнах, що розвиваються та Арктиці », - експерти перерахували та попередили, що «між 2010 та 2020 роками повені, посухи та Шторми були в 15 разів вищими в дуже вразливих регіонах порівняно з регіонами з дуже низькою вразливістю».

Чиможна зупинити глобальне потепління?

Останній звіт, який буде оприлюднений 4 квітня, надаватиме вказівки щодо того, як глобальне потепління може бути зупинено або пом'якшено. Оскільки, на думку експертів МГЕЗК, якщо країни дотримуватимуться поточних зобов'язань, температура планети підніметься на 2.7ºC і буде «катастрофічною». Вже зі збільшенням 1,5° C від 3% до 14% проаналізованих наземних видів буде мати дуже високий ризик вимирання. Коли він досягає 3ºC, цей ризик подвоюється, а при 5 ºC він потроюється.

Вони також попередили, що глобальне потепління скоротить доступність прісної води, оскільки при 4ºC нормальні втрати прискориться і розмножуються на два. « У Південній Європі більше третини населення буде піддаватися дефіциту води, якщо вона досягне 2 градусів », - попередили вони МГЕЗК, зазначивши, що з підвищенням температури будуть більш «значні економічні втрати у секторах, що залежать від води та енергії».

На відміну від них, пошкодження повені зросте, що майже в четверо, якщо температура планети підніметься на 3ºC.

Експерти попередили, що збільшення глобального потепління спричинить збільшення шкоди від повені, що майже в четверо збільшиться, якщо температура планети підвищиться на 3ºC. REUTERS/ІВ Герман

Зіткнувшись з цим похмурим майбутнім, експерти проведуть шлях для країн для прискорення дій щодо пом'якшення змін клімату. Як з'ясувалося, він буде розділений на такі сектори, як сільське господарство, енергетика та транспорт, наприклад. Навіть підраховано, що вони зроблять технологічний внесок, щоб країни могли застосовувати інструменти для захоплення та зберігання вуглецю.

Раннєпопередження: рятувальна реакція на стихійні лиха

Деякі експерти вважають, що в цьому звіті буде підкреслено впровадження глобальної системи раннього попередження про стихійні лиха, такі як теплові хвилі та посухи, повені та пожежі, а також інші кліматичні фактори, які можуть забирати людські життя.

ООНспільно зі Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО) оголосили про запуск глобальної мережі ранніх попереджень про екстремальні погодні події, які повинні принести свої перші плоди приблизно через п'ять років, оскільки в даний час третина населення планети не має таких системи і мета полягає в тому, що 100 відсотків людства захищено . Крім того, в рамках цієї стратегії буде додано своєрідний посібник до реалізації планів реагування для мінімізації наслідків.









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