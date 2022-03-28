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Понеділок 28 Березень 2022
Україна

Марія Кармен Альва просить адвоката Педро Кастільо тонізувати його голос: «Вам не потрібно кричати»

Під час виступу адвокат Педро Кастільо був перерваний президентом конгресу, щоб попросити її знизити тон голосу перед пленарним засіданням.

Newsroom Infobae

28 Березень 2022
ПедроКастільо прибув до Палати, щоб відповісти на пленарний конгрес після другого руху на вакансію. Виголосивши 11-хвилинну промову, президент пішов у відставку, а його адвокат Хосе Паломіно Манчего був у зарядка.

Під час захисту адвокат читав пункти, щоб завантажити питання президенту, коли з однієї миті в іншу його переривали Маріядель Кармен Альва, президент Конгресу Республіки.

Парламентар також попросив адвоката Кастільо Терронес знизити тон свого голосу, оскільки, мабуть, вона буде кричати.

Зіткнувшись з цим, адвокат запевнив, що не кричить, а що має енергійний голос.