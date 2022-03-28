Марія Кармен Альва просить адвоката Педро Кастільо тонізувати його голос: «Вам не потрібно кричати»

Під час захисту адвокат читав пункти, щоб завантажити питання президенту, коли з однієї миті в іншу його переривали Маріядель Кармен Альва, президент Конгресу Республіки.

Парламентар також попросив адвоката Кастільо Терронес знизити тон свого голосу, оскільки, мабуть, вона буде кричати.

Зіткнувшись з цим, адвокат запевнив, що не кричить, а що має енергійний голос.



