Марія Кармен Альва просить адвоката Педро Кастільо тонізувати його голос: «Вам не потрібно кричати»

ПедроКастільо прибув до Палати, щоб відповісти на пленарний конгрес після другого руху на вакансію. Виголосивши 11-хвилинну промову, президент пішов у відставку, а його адвокат Хосе Паломіно Манчего був у зарядка.
Під час захисту адвокат читав пункти, щоб завантажити питання президенту, коли з однієї миті в іншу його переривали Маріядель Кармен Альва, президент Конгресу Республіки.
Парламентар також попросив адвоката Кастільо Терронес знизити тон свого голосу, оскільки, мабуть, вона буде кричати.
Зіткнувшись з цим, адвокат запевнив, що не кричить, а що має енергійний голос.