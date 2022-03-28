Луїс Сіністерра продовжує додавати женихів в Європі

Хорошівиступи Луїса Сіністерри з Фейєноордом в Еверідівізе викликали інтерес кількох команд зі старого континенту, які хочуть розраховувати на послуги колумбійського гравця. В даний час колишній колись Кальдас сконцентрований з національною збірною Колумбії , яка визначить наступного вівторка свою кваліфікацію для Катару 2022 року, коли він стикається з Венесуелою Хосе Нестора Пекермана в Пуерто-Ордасі.

Слід зазначити, що Луїс Сіністерра відіграв 65 хвилин у перемозі збірної 3-0 проти Болівії , минулого четверга на «Метрополітано де Барранкільї » за південноамериканські відбіркові матчі. Уцьому сезоні 22-річний вінгер забив 18 голів зі своєю командою і вважається одним з найцінніших колумбійських гравців на планеті.

За даними порталу Transfermarkt, що спеціалізується на трансферах, він розмістив колумбійця на сьомому місці, ціною 18 мільйонів євро. У червні 2018 року Фейєноорд придбав спортивні права Sinisterra майже на 2 мільйони євро.

10 найцінніших колумбійських футболістів:

1. ЛуїсДіас - 40 мільйонів

2. ДевінсонСанчес - 30 мільйонів

3. ДуванСапата - 30 мільйонів

4. ЛуїсФернандо Мюріель - 22 млн

5. ЙерріМіна - 20 мільйонів

6. ВільмарБарріос - 20 мільйонів

7. Луїс Сіністерра - 18 мільйонів

8. ДжонКордова - 17 мільйонів

9. РафаельСантос Борре - 17 мільйонів

10. Матеус Урібе - 16 млн.

Це може вас зацікавити: Джеймс Родрігес та Луїс Діас, здорове суперництво, повне похвал у національній збірній Колумбії

За даними ЗМІ зі старого континенту, є кілька команд, які цікавляться Луїсом Синістеррою. Перш за все, стало відомо, що Атлетико де Мадрид в Іспанії запитав би про Сантандер-дель-Кілічао, оскільки останнім часом також було відомо, що «Реал Бетіс» має його у своїх планах на наступний сезон кавоварку.

У той час як в Італії кажуть, що AC Milan, нинішній лідер Серії А, хотів би виграти підписання Луїса Сіністерри, а також говорять, що майор Прем'єр-ліги відстає від голів талановитого колумбійця.

З іншого боку, Луїс Сіністерра посилався на коментарі колумбійської преси, коли вони запитали його про абсолютно нове доповнення Ліверпуля з Англії Луїса Діаса.

Також під час інтерв'ю газеті Marca гравець Фейєноорда розповів про те, що він може принести в «La Триколор» в цих двох важливих іграх кваліфікаційного раунду.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:



