Луїс Сіністерра продовжує додавати женихів в Європі

Хорошівиступи Луїса Сіністерри з Фейєноордом в Еверідівізе викликали інтерес кількох команд зі старого континенту, які хочуть розраховувати на послуги колумбійського гравця. В даний час колишній колись Кальдас сконцентрований з національною збірною Колумбії , яка визначить наступного вівторка свою кваліфікацію для Катару 2022 року, коли він стикається з Венесуелою Хосе Нестора Пекермана в Пуерто-Ордасі.
Слід зазначити, що Луїс Сіністерра відіграв 65 хвилин у перемозі збірної 3-0 проти Болівії , минулого четверга на «Метрополітано де Барранкільї » за південноамериканські відбіркові матчі. Уцьому сезоні 22-річний вінгер забив 18 голів зі своєю командою і вважається одним з найцінніших колумбійських гравців на планеті.
За даними порталу Transfermarkt, що спеціалізується на трансферах, він розмістив колумбійця на сьомому місці, ціною 18 мільйонів євро. У червні 2018 року Фейєноорд придбав спортивні права Sinisterra майже на 2 мільйони євро.
10 найцінніших колумбійських футболістів:
1. ЛуїсДіас - 40 мільйонів
2. ДевінсонСанчес - 30 мільйонів
3. ДуванСапата - 30 мільйонів
4. ЛуїсФернандо Мюріель - 22 млн
5. ЙерріМіна - 20 мільйонів
6. ВільмарБарріос - 20 мільйонів
7. Луїс Сіністерра - 18 мільйонів
8. ДжонКордова - 17 мільйонів
9. РафаельСантос Борре - 17 мільйонів
10. Матеус Урібе - 16 млн.
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За даними ЗМІ зі старого континенту, є кілька команд, які цікавляться Луїсом Синістеррою. Перш за все, стало відомо, що Атлетико де Мадрид в Іспанії запитав би про Сантандер-дель-Кілічао, оскільки останнім часом також було відомо, що «Реал Бетіс» має його у своїх планах на наступний сезон кавоварку.
У той час як в Італії кажуть, що AC Milan, нинішній лідер Серії А, хотів би виграти підписання Луїса Сіністерри, а також говорять, що майор Прем'єр-ліги відстає від голів талановитого колумбійця.
З іншого боку, Луїс Сіністерра посилався на коментарі колумбійської преси, коли вони запитали його про абсолютно нове доповнення Ліверпуля з Англії Луїса Діаса.
Також під час інтерв'ю газеті Marca гравець Фейєноорда розповів про те, що він може принести в «La Триколор» в цих двох важливих іграх кваліфікаційного раунду.
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