Слайд Хуана Орландо Ернандеса: від президентства Гондурасу до можливої засудження за торгівлю наркотиками в США

ХуанОрландо Ернандес проведе свої наступні кілька ночей у тих же камерах, де великі гондураські наркоторговці були перед поїздкою екстрадицією до Сполучених Штатів.

Не минуло місяця з того часу, як JOH, як він відомий в Гондурасі своїми ініціалами, покинув президентство республіки, коли 16лютого суддя Едвін Ортес вирішив, що Ернандес повинен залишатися до 16 березня в камері поліцейської дільниці, яка служить базою спецназу Кобра в Тегусігальпі, столиці країни.

Сполучені Штати звинувачують Ернандеса у трьох злочинам: змові на імпорт контрольованої речовини (наркотиків) до Сполучених Штатів», зокрема 500 000 кілограмів кокаїну; змова на використання вогнепальної зброї для імпорту наркотичних засобів до США; і змова для підбурювання використання зброї.

Якщо екстрадувати, засуджений і засуджений, Ернандес може зіткнутися з тюремними термінами від 10 років до довічного ув'язнення.

І якщо випадки інших гондураських наркоторговців, які намагалися і засуджували в США за торгівлю наркотиками, є будь-якими ознаками, дуже ймовірно, що Хуану Орландо Ернандесу доведеться провести решту свого життя у федеральній в'язниці США. Йогобрат, Хуан Антоніо «Тоні» Ернандес, був засуджений у березні 2021 року до довічного ув'язнення плюс 30 років в'язниці за тими ж звинуваченнями, з якими стикається колишній президент.

Іронічна. Ернандесбуде піддаватися правилам правової екстрадиції, які він сам пропагував у 2012 році, коли він був президентом Конгресу, і почався політичний підйом, який призвів би його через два роки до президентства республіки.

Тоні Ернандес, брат JOH, вже засуджений до довічного ув'язнення за торгівлю наркотиками в США (AP)

19 січня 2012 Ернандес підписав законодавчий указ про внесення змін до статті 102 Конституції Гондурасу, яка до цього часу заявляла: «Жоден Гондурас не може бути експатрітований або переданий владою іноземній державі». З поправкою було додано виняток для «правопорушень незаконного обігу наркотиків будь-якого типу».

Коли Ернандес підписав цю поправку, Гондурас щойно пережив травму державного перевороту, який у 2009 році скинув тодішнього президента Мануеля Зелаю, союзника Венесуели Уго Чавеса і який фліртував з переобрання. Після падіння Зелайя Національна партія Ернандеса прийшла до влади, як в Конгресі, так і в виконавчому виконавчому становищі в 2010 році, коли Порфіріо «Пепе» Лобо, тепер також націлений на торгівлю наркотиками, був обраний президентом.

Сполучені Штати, які тоді мали Барак Обама на посаді президента, підтримали підйом Національної партії в обмін, серед іншого, для нового уряду Гондурасу, що демонструє твердість у боротьбі з регіональною торгівлею наркотиками. Гондурасвже в ті роки був головним мостом наркотиків, які подорожували з Венесуели і Колумбії на ринки США.

Барак Обама спочатку підтримав Ернандеса, який був відданий боротьбі з незаконним обігом наркотиків і сприяв екстрадиції деяких кінгпінів в США

З початку свого першого президентського терміну - він був переобраний в 2017 році, знову ж таки, за підтримки Вашингтона - Ернандес використовував екстрадицію для позбавлення від наркоторговців, які згодом будуть відомі з судових розслідувань США, були союзниками братів Ернандеса в кокаїновому бізнесі.

Сьогодні Хуан Орландо Ернандес готується йти тим же шляхом, що і ті, хто передував його по дорозі до кортесів американців. За ті ж злочини.

Кайданиі старий знайомий

Доля зіграла трюки на Ернандесі в останні дні. Це не тільки те, що Сполучені Штати цього вимагають, це також персонажі та місця, з якими він повинен зіткнутися, сьогодні як ув'язнений.

Вдень 15 лютого, коли він покинув свій будинок в ексклюзивному районі Тегусігальпи, щоб здатися владі, Ернандес натрапив на знайоме обличчя, генерала Рамона Сабільона, колишнього глави Національної поліції, якого він захищав, коли був президентом і який сьогодні є міністром безпека в уряді Ксіомара Кастро.

«Ми тут, щоб дати вам кожну гарантію і забезпечити вашу безпеку», - сказав Сабілон Ернандесу вранці 15 лютого, коли колишній президент, попрощавшись зі своєю дружиною, вийшов з головних воріт на вулицю, де його чекали десятки поліцейських на чолі з генералом.

Ернандес і Сабілон потиснули руки перед тим, як агент поклав кайдани на руки і ноги, з якими він поїхав до клітини Кобра.

Генерал і політик мають довгу і суперечливу історію. Президент не довіряв поліцейському, але йому довелося миритися з цим протягом декількох місяців свого першого терміну, оскільки Сабільон був людиною, якій довіряли американські агентства, розгорнуті в Гондурасі, в контексті, який, як було сказано, ознаменувався наглядом Вашингтона за боротьбу з наркотиками.

Хуан Орландо Ернандес, після його арешту минулого вівторка на виході зі свого будинку в Тегусігальпі. Він залишиться ув'язненим до видачі правосуддя на вимогу про екстрадицію

Коли в 2013 році JOH консолідував пакти з наркоторговцями на заході Гондурасу, з яких він та його сім'я походять, Агентство з контролю за наркотиками США (DEA) та чоловіки генерала Сабільона вже уважно стежили за слідами капосів, таких як Валле Валле та Олександр Ардон, мер Національного Партія також займалася торгівлею наркотиками і яка була одним з головних союзників Ернандеса.

Саме Ардон, також емігрант до Сполучених Штатів, розповів подробиці про причетність Хуана Орландо та його брата Тоні до бізнесу до судових органів США. Він сказав, наприклад, що Хоакін Гусман Лоера, Ель Чапо, дав мільйон доларів за президентську кампанію JOH у 2013 році.

Сабільйон, як сказав Інфоба , був архітектором операції по захопленню Валле в 2014 році. Президент, сказав, що двоє вищих посадових осіб, які працювали рука об руку з генералом в ті роки, хотіли усунути капос, щоб запобігти їх екстрадуванню і врешті-решт пропонувати свідчення в американських судах. Сабільон, не розповідаючи Ернандесу, захопив Валле і відвіз їх до клітин Кобри в Тегусігальпі.

Саме там, у цих камерах, Долини пояснили Сабільону участь Тоні Ернандеса та його брата в карті торгівлі наркотиками на заході Гондурасу. Тоді генерал дав підказки цьому свідченню гондураському журналісту. Коли справа стала публічною, Хуан Орландо Ернандес видалив Сабільона з поліції. Начальник поліції втік до США. Одне з його перших публічних заходів після призначення міністром безпеки новоствореним президентом Ксіомарою Кастро: координація захоплення JOH.

Довгийсписок партнерів

Поки що прокурори США, які підготували обвинувальний акт Хуана Орландо Ернандеса, не оприлюднили всіх деталей справи, яку вони подадуть до колишнього президента в суді Нью-Йорка, але ті ж свідчення, які служили засудженню його брата Тоні, дають підказки всім звинуваченням, які JOH міг почути під час судового розгляду.

На додаток до вторгнення на маршрути, які домінували на Валле Валле на заході, колишній президент Ернандес союзник з Джованні Фуентес, царство з північного Гондурасу, який служив сполучною ланкою між бандою Валле та бандою Лос-Качірос, найпотужнішою бандою на північному сході країни, де більшість відправлень кокаїну з Колумбії прибувають і Венесуели.

Фуентес, також емігрант до США, мав лабораторію наркотиків у Холомі, промисловому місті між Сан-Педро-Сулою та Пуерто-Кортесом, найважливішим у країні, який виробляв від 300 до 500 кілограмів кокаїну на місяць. Фуентес сказав прокурорам США, що JOH був його партнером у цій компанії і що він теж пожертвував на політичні кампанії колишнього президента та його партії.

JOH чує звинувачення проти нього після арешту

Ще одним наркоторговцем, який говорив про JOH, є Девіс Леонель Рівера Марадіага, один з начальників Лос-Качірос, також переслідуваний у Сполучених Штатах. Він сказав, у березні 2021 року, що він теж відправив гроші Хуану Орландо Ернандесу в 2012 році: 250 000 доларів на президентську кампанію наступного року. Рівера Марадіага сказала, що дала гроші Хільді Ернандес, сестрі Хуана Орландо, і яка очолювала її президентську кампанію.

Щев 2018 році, коли його брат Тоні зіткнувся з судовим процесом в Нью-Йорку, JOH знав, що американські прокурори обняли його, президента, як співзмовника в компанії з торгівлі наркотиками, і звинуватив їх обох у полегшенні умов для створення наркодержави в Гондурасі. Ще раніше, коли Los Cachiros і Los Valle почали свідчити, JOH знав, що справа дійшла до нього.

Відповідь Хуана Орландо завжди полягала в тому, щоб звернутися до його дружби з Вашингтоном і закликати весь час, коли високопоставлені американські чиновники, від дипломатичних посланців до Тегусігальпи до командування Південного командування у Флориді, зводили його до «стратегічного партнера» у боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Коли коло звузилося і адміністрація Джо Байдена включила його до списку корумпованих і недемократичних акторів, у лютому 2022 року здавалося, що доля неминуча.

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