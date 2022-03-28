Перед 33-м дисидентами FARC напад було приписано CAI на півдні Боготи

Вранці цього понеділка, 28 березня, 33-й фронт дисидентів зниклого FARC взяв на себе відповідальність за напад, здійснений проти CAI Арборізадора Альта, розташованого в місті Сьюдад-Болівар, в Боготі. Події відбулися в ніч на суботу 26 цього ж місяця, і призвели до загибелі двох неповнолітніх і вплив на здоров'я інших громадян, які перебували поруч. Доцих пір був проаналізований реєстр камер безпеки в секторі, який зафіксував точний момент аварії, щоб був ідентифікований винуватця. Передбачуванийзлочинець, за словами слідчої групи, залишив би валізу з вибухівкою, яка згодом вибухнула.

Місцеві ЗМІ завірили, що чоловік, названий посадити бомбу, визнаний Анфо. За даними столичної поліції Боготи, Анфо посадив бомбу, що складається з аміачної селітри та палива. Патрульний Джоан Каміло Фонсека, якого довелося госпіталізувати за травми, кажуть слідчі, бачив би момент, коли валізу покинули. Завдяки цьому псевдоніму на радарі міністр оборони Дієго Молано , президент Іван Дуке та мер Боготи Клаудія Лопес оголосили, що винагорода в розмірі 300 мільйонів доларів пропонується кожному, хто надав інформацію, необхідну для уточнення того, що сталася інформація, яка дозволила б інтелектуальним та матеріальні винуватці нападу повинні бути встановлені.

У відео, розміщеному в соціальних мережах, командир цього фронту, визнаний псевдонімом «Арлі», пояснив, що атака була наслідком святкування річниці смерті Мануеля Маруланди Велеса, псевдоніма Тірофіхо. Загинувпартизанський боєць 26 березня 2008 року.

«Всі підрозділи, розгорнуті по всій території Магдалени Медіо, орієнтувалися на здійснення військової, пропагандистської та культурної діяльності. Кіоски були зроблені на дорозі, яка веде від Yde Astilleros до міста Оканья, на висоті місця, відомої як La Curva. По дорозі, яка веде від Тібу до Ель-Тарра, в Версальському секторі. Подорозі, яка веде від району Ла-Габарра до міста Кукута. (...) Активація вибухового заряду в Сьюдад-Боліварі, Богота, проти поліцейської CAI», - згадує він у цьому кліпі, що підтверджує участь цієї збройної групи у жалюгідних подіях, які залишили 35 людей пораненими на хвилі.

За словами дисидента, не було його наміру змушувати напад безпосередньо впливати на цивільне населення.

Дисидент у заключній частині комюніке, в якому його голос не з'являється і чути на задньому плані, каже, що якщо будь-яка з цих дій вплинула на цивільне населення, це був не його намір. «Це жорстокий і божевільний напад на жителів населеного пункту. У нас баланс 35 поранених, один неповнолітній померлий і ще один у критичному стані. Ведеться робота, щоб знайти відповідальних (...) Вони можуть бути впевнені, що контрольні суб'єкти невтомно працюють над наведення порядку в місті», - сказав Феліпе Хіменес Ангел, секретар уряду, в інтерв'ю Каракол Радіо.

ДаніельСтівен Дуке - перша фатальність подій. Йому було 12 років і навчався в школі Ель-Параїсо. Друга неповнолітня - Івана Саломе Ренгель, п'ятирічна дівчинка, яка після удару закінчилася серйозною травмою своєї мозкової маси. З лікарні в Майсені він був оголошений мозком мертвим. Дівчина нарешті померла вранці цього 28 березня.

«Ми відкидаємо все насильство і кримінальні напади на будь-якого громадянина, але нам набагато більше боляче від сумнозвісної смерті невинних дітей. Союзсолідарності з жертвами, союз у відмові від насильства і за справедливість. Союз, а не кон'юнктурні маніпуляції - це те, чого ми повинні досягти», - сказала Клавдія Лопес.





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