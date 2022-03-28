Ідеально підходить для космонавтів: вони створюють генетично модифікований салат, який допомагає кісткам

Команда дослідників на чолі з Кевіном Йейтсом, біохіміком Каліфорнійського університету - Девіс, США, модифікувала рослину, використовуючи варіант паращитовидного гормону (ПТГ), відомий своєю ефективністю, для втручання в регуляцію метаболізму кальцію та фосфору в тіло.

Дослідникистворили салат, здатний виробляти гормон, який стимулює утворення кісток. Йогонасіння можна було вирощувати на Міжнародній космічній станції і в майбутніх поїздках на Марс, де відсутність гравітації зменшує кісткову масу членів екіпажу. Це допомогло б астронавтам пом'якшити втрату кісток, просто з'ївши салат. За їх словами, з 300 грамами салату на день космонавти могли отримати кількість, необхідну для уникнення проблем з кістками.

«Зараз космонавти на Міжнародній космічній станції виконують певні вправи, щоб спробувати зберегти свою кісткову масу», - сказав Йейтс, - але вони зазвичай не залишаються там більше півроку». NASAготується відправити людей на Марс у 2030-х роках.

Однак пілотованої місії на Марс знадобиться близько 10 місяців, щоб прибути, і космонавти залишаться близько року, щоб вивчити планету, перш ніж здійснити подорож назад на Землю. Деякі дослідження вказують на середню втрату більше 1% кісткового матеріалу за кожен місяць, проведений в космосі. Цятрирічна поїздка може сприяти вразливості мандрівників до остеопенії, а пізніше - остеопорозу.

Цей вид салату також може допомогти запобігти остеопенії та остеопорозу в регіонах Землі з обмеженими ресурсами та без доступу до традиційних ліків (Pexels)

Як альтернатива та за допомогою NASA, Єйтс та його колеги Сомен Нанді та Карен Макдональд, також з Каліфорнійського університету - Девіс, придумали спосіб для членів екіпажу самостійно виробляти цю речовину: салат. «Астронавти можуть переносити трансгенні насіння, які дуже малі, і вирощувати їх так, ніби це звичайні салати», - сказав Нанді, - щоб вони могли використовувати рослини для синтезу фармацевтичних препаратів, таких як ПТГ, а потім їх їсти».

Команда також хоче перевірити, як GM салат росте на Міжнародній космічній станції і чи виробляє він таку ж кількість PTH, як і на Землі. Щостосується його смаку, хоча дослідники ще не перевірили його, оскільки його безпека не встановлена, вони очікують, що він буде дуже схожий на звичайний салат, як і більшість інших трансгенних рослин. Експерименти, проведені на Міжнародній космічній станції, підтвердили, що звичайний салат можна вирощувати в цьому дуже обмеженому середовищі.

Існуєще кілька фаз, перш ніж вона зможе дістатися до космонавтів як їжу. Дослідникиповинні оптимізувати рівні експресії PTH, а потім перевірити здатність штаму безпечно запобігти втраті кісток у моделях тварин та клінічних випробуваннях людини.

NASA готується відправити людей на Марс у 2030-х роках. Виготовлення запасів під час місії може зменшити витрати та уникнути фізичного пошкодження, особливо на більш тривалих експедиціях, таких як місії на Марс (Pexels)

«Я був би дуже здивований, якщо до того моменту, коли ми відправляємо астронавтів на Марс, рослини не використовуються для виробництва фармацевтичних препаратів та інших корисних сполук», - сказав Йейтс.

Окрім своїх переваг для майбутніх космічних мандрівників, дослідники заявили, що цей вид овочів також може допомогти запобігти остеопенії та остеопорозу в регіонах Землі з обмеженими ресурсами та без доступу до традиційних ліків.

Для дослідження було розглянуто кілька видів модифікованого салату, і було зроблено висновок, що на кілограм салату отримують від 10 до 12 міліграмів ПТГ. Цеозначає, що з 380 грам салату на день космонавт міг отримати всі паращитовидні, необхідні для уникнення проблем з кістками.

На запитання про переваги трансгенного салату Девід Рід, доктор і професор, почесний ревматологічний університет Абердіна, Великобританія, підкреслив, що ця знахідка «може бути корисною з точки зору лікування остеопорозу»

Салат має багато переваг для організму, таких як клітковина та вода. Можна вживати велику кількість салату і завжди забезпечить високу харчову цінність (Pexels)

«Розвиток продуктів для лікування поширених захворювань у населення - це те, що робилося давно, одним із прикладів є те, що в Чилі борошно збагачується фолієвою кислотою, щоб запобігти захворюванням у плода під час вагітності», - сказав Рафаель Кірога, інженер з харчування з Sodexo, Чилі. Спеціаліст також підкреслив, що генетично модифіковані продукти можуть бути важливим внеском у лікування захворювань, з якими стикається сьогоднішнє суспільство, «щодня та менш інвазивно, таких як фармакологічні методи лікування»

З іншого боку, Еліана Рейес, лікар, дієтолог та директор Школи харчування Університету де Лос Андес, зазначила, що «ми не повинні погано дивитися на продукти, які були генетично керовані, оскільки це великий прогрес, що салат можна вирощувати в космосі . Це показує, що генетично модифіковані або трансгенні продукти не обов'язково є поганими, оскільки вони використовуються для поліпшення здоров'я людини».

дослідники заявили, що цей вид овочів також може допомогти запобігти остеопенії та остеопорозу в регіонах Землі з обмеженими ресурсами та без доступу до традиційних лікарських засобів (Pexels)

Салатмає багато переваг для організму, таких як клітковина та вода. Можна вживати велику кількість салату, і вони завжди забезпечать високу харчову цінність

Єтес та його команда представили свої перші висновки в Американському хімічному товаристві в Сан-Дієго. І поки остаточні результати експерименту ще знаходяться на ранній стадії, дослідники висловили, що це може бути гарною новиною не тільки для космонавтів, а й для всіх людей.

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