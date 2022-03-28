ICC: 82,7% перуанців вважають, що якщо Педро Кастільо буде звільнений, вони повинні піти

Якби президент Республіки Педро Кастільо Терронесбули звільненіцього понеділка, 28 березня в Конгресі,82,7% опитаних ІСЦ вважають, що всі повинні піти,включаючи парламент, і що вибори слід негайно назвати генералами.

Зіткнулися з питанням «Якщо повинні були бути названі нові президентські вибори, з яким з цих двох варіантів ви найбільше згодні?» результатибули наступними:

- Щоб тільки новий президент Перу був обраний , замінити президента Педро Кастільо і що нинішній Конгрес Республіки повинен тривати:12,7%.

- Обрання як нового президента країни, так і нового Конгресу Республіки:82,7%.

-Ви не знаєте/ не думаєте: .6%.

Опитування, виявлене програмою «Панорама», також вказує на те, що 53,6% погоджуються з вакансією Castillo Terrones, тоді як 42 ,1% не згодні. 4,3% не знають і не думають.

Омар Кастро, генеральний директор ІСЦ, пояснив, що в південному та центральному високогір'ї країни опитані люди проти вакансії до 62,3%, тоді як узбережжя та північне високогір'я Перу мають найвищі показники на користь вакансії, яка досягає 55,5%

КОНГРЕСЗ БІЛЬШИМ НЕСХВАЛЕННЯМ

Що стосується розряду глави держави, то це свідчить про збільшення порівняно з груднем. 68,4% не схвалюють керівництво Педро Кастільо, тоді як 23,1% схвалюють його. 8,5% не знають і не думають.

Але допитКонгресу Республіки набагато більше . Несхвалення досягає 76,7%, тоді як 16,1% погоджуються. 7,2% не знають і не думають.

«Населення втомилося і хоче, щоб, якщо будуть нові вибори, президент і Конгрес Республіки були змінені», - сказав Омар Кастро.

Опитування ІСЦ проводилося з 21 по 25 березня 2022 року з 500 опитаних. Похибка дорівнює ± 4,4 пт.

ОПИТУВАННЯІЕП

У неділю газета La República також опублікувала опитування IEP, цифри якого мало чим відрізняються від показників ICC. 8 з 10 людей (80%) вважають, що найзручнішим для країни є заклик до нових загальних виборів (президента та Конгресу), якщо Педро Кастільо повинні були бути звільнився. У цьому сценарії лише 9% вважають, що віце-президент Діна Болуарте має бути тим, хто бере на себе президентство, і ледь 5% вважають, що конгресмени повинні бути збережені.

З іншого боку, також було виявлено, що люди не дуже зацікавлені стежити за тим, що відбувається в національній політиці. Лише 45% респондентів заявили, що знають повідомлення, яке президент Кастільо дав Конгресу 15 березня.

Нарешті, президент Педро Кастільо досяг свого максимального несхвалення цього місяця: 68% не підтримують його адміністрацію.

Опитування ІЕП проводилося з 21 по 24 березня 2022 року з 1,201 опитаних, розподілених у 24 відділах. Похибка становить ± 2,8 п.т.

ВАКАНСІЯВ ДЕБАТАХ

Слід нагадати, що пленарне засідання Конгресу Республіки зустрінеться цього понеділка з 15:00, щоб обговорити та проголосувати за вакантним проханням Президентства Республіки, на вимогу Руху Порядку Бізнесу 2148. Спікер парламенту Марія дель Кармен Альва також скликала Раду спокесперсів, щоб визначити, як будуть обговорюватися вакансії.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ