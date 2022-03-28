«Я хотів би, щоб в каналах була команда культурних радників»: Мауро Кастільо після його участі в «Оскарі»

До того, що сталося з Віллом Смітом та Крісом Роком посеред гала-премії «Оскар», центральною темою були «Енканто» та колумбійські втручання його саундтреку, зокрема пісні, такі як «Dos Oruguitas» (Себастьян Ятра) та «Немає розмови про Бруно», де Кароліна Гайтан та Мауро Кастільо відкрив презентацію цього успіху.

Саме актор валлекаукано посилався на цю презентацію, який, крім лестощів всередині та поза театром Dolby в Лос-Анджелесі, отримав сильні запитання щодо втручань співаків, таких як Беккі Г та Луїс Фонсі, які не були частиною кастингу фільму, натхненного Колумбіяі яка, до речі, завоювала статуетку в категорії кращого мультиплікаційного фільму.

У понеділок вранці актор, відомий своїм виступом «Вілсон Манйома (Саоко)» у серіалі «Ель Джо: легенда», посилався на радіо W на емоційну презентацію, яку він мав з Гайтаном, та враження, які він залишив на тих, хто був свідком міні-концерту, виявивши, що він уявляв собі бути на сцені бачили багато частин світу, як Оскар.

«(...) Я мрійник і знаю, що для досягнення поставлених цілей ви повинні готуватися і підготуватися; насправді, тому я відокремився від нішевої групи, тому що мені потрібно було продовжувати рости і робити речі. Якбия залишився в нішевій групі, я б не написав для Оскара Д'Леона, а також не написав би для Маестро Джо Арройо, а також не створив б Чарлі Заа, і яб не мав пісні на кшталт «Viene y se va», яка побила рекорди», - сказав художник, народжений Калі.

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У середині розмови з вищезгаданими ЗМІ Кастільо посилався на важливість свого заклику Діснея приєднатися до акторського складу «Енканто» і пов'язував це зі своєю акторською кар'єрою, яка йде рука об руку зі своєю гранню як співака, додавши, що «у моїй кар'єрі це неймовірно» і що його втручання в фільм не став винятком.

«Я відчуваю, що кожного разу, коли я ставлю свій голос там, де мені дали можливість, це було так. У альбомі «Absolute Control», коли маестро Яїро Варела дав мені можливість, я зміг це зробити, і в «El Joe, la leyenda», коли я грав Вільсона Манйоми, вони дали мені таку можливість», додавши, що в Колумбії різні художні ідеї отримали наступність. Однак він зазначив, що немає ясності щодо рівня важливості, який повинен мати актор або співак афро, який хоче з'явитися в обох галузях.

«Я хотів би, щоб в каналах була команда культурних радників, тому що я продовжую бачити романи, які вони записують, і немає присутності того, що з'являється в TransMilenio, в Ель-Міо або на масовому транспорті Барранкільї», - попередив Мауро Кастільо, який посеред інтерв'ю був здивований зустрітися з Сереною Вільямс на гала-фестивалі «Оскарів» та багато іншого, коли вона повідомить йому про свою концепцію про країну.

«Він сказав мені -Вільямс- «Вітаємо», і я сказав: «Дякую... так, я родом з Калі», і вона сказала мені: «Як існує агронаселення в Колумбії? «І я відповів: «Так, звичайно, нам п'ять мільйонів» [Сміх]. Уявіть, якщо іноземний фільм підкреслює, що всі з різними тонами шкіри сидять за одним столом, розмовляють і діляться. Це інше», - з подивом сказала співачка.

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