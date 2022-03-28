Уго Санчес запропонував очолити Tri для Катару 2022: «Я б пішов безкоштовно»

Підчас живої програми ESPN Уго Санчес підняв руку, щоб очолити Мексику (Відео: ESPN)

Враховуючи постійну критику, яку Херардо Тата Мартіно отримав за роботу з Національною збірною Мексики , як вболівальники, так і спортивні коментатори розпочали дискусію про те, хто повинен замінити аргентинського стратега на Чемпіонат світу з Катару 2022 року .

І хто ні на хвилину не вагався, щоб сказати, що він може мати кращий результат з Tri , був Уго Санчес. Тренер і колишній мексиканський гравець сказав, що може взяти кермо національної збірної і навіть зробить це без зарядки.

Під час трансляції програми Fútbol Picante ESPN Санчес розповів про можливість, яка існує для нього, щоб взяти на себе напрямок команди ацтеків, якщо вони коли-небудь обстрілюють Тата Мартіно. Коли Хосе Рамон Фернандес допитував його про те, хто буде ідеальним кандидатом на заміну Херардо, Файтельсон пожартував з Уголем , щоб запропонувати .

Ось так пентапічічі не приховували своєї ілюзії повернення на триколорну лавуі підтвердили, що якщо Мексиканська федерація футболу ( ФМФ) розгляне це і покличе його в майбутньому, це приймебез проблем.

Ось що сказав Уго Санчес:





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