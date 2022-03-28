Гільєрмо Ласо розкрив імена 5 членів асамблеї, які попросили уряд грошей в обмін на голосування за закон

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en una fotografía de archivo. EFE/Javier López

Президент Еквадору Гільєрмо Лассорозкрив імена п'яти законодавців та радника Національної асамблеї, які вимагали « економічних вигод», в обмін на голосування на користь інвестиційного закону, запропонованого виконавчою владою, і який не був схвалений через відсутність голосів. Цим одкровенням Лассо запевнив, що виконує свій «моральний, політичний та правовий обов'язок привернути увагу корупції Національних зборів».

У листі, надісланому генеральному прокурору, Лассо вказує, що законодавці Роза Серда, Жизелла Моліна, Едгар Кезада, Селестіно Чумпіта Крістіан Юкаїлла, а також радник останнього Марсело Розерозакликали «економічні вигоди для самі в обмін на запис їх я голосую на користь вищезгаданого законопроекту». Законодавціприбули на з'їзд під прикриттям корінної партії Пачакутик і належать до конгрес-лави. Для президента Еквадору те, що вимагали члени асамблеї, «є надзвичайно серйозним», як він детально розповів у листі, надісланому від Каронделе, резиденції уряду.

Минулого четверга Ласо опублікував у своїх соціальних мережах, що інвестиційний законопроект не виграв 70 голосів, щоб пройти, оскільки виконавчий директор не прийняв шантаж законодавців. Хочавін не називав імен, президент пояснив, що деякі конгресмени просили посади, «лікарні, електрокомпанії, міністерства» та інші грошові кошти.

Лист, надісланий Гільєрмо Ласо для розслідування членів асамблеї, які попросили пільг в обмін на голоси

«Це висота висоти тих членів зборів, які прийшли просити готівку у уряду. Мине можемо допустити корупції податкових ухильників, які хочуть змінити свій голос, оскільки ми не стягуємо з них податки. У цій країні ви повинні сказати правду: одні - на державні посади, а інші - за гроші, а інші - за ухилення від сплати податків», - сказав Ласо суворим тоном у відео, яке транслювалося на його офіційних рахунках.

Враховуючи те, що сказав президент у цьому відео, кілька політиків та учасників думки вимагали розкриття імен законодавців, яких Лассо звинуватив у шантаж в обмін на голоси.

Так само, за кілька годин до голосування за закон, минулого четверга президент Гільєрмо Ласо засудив, що колишній кандидат в президенти від демократичних лівих сил Ксав'єр Ерваспопросив, щоб його не оподатковували, щоб його партія голосувала на користь закону: « Є політики, які просто хочуть поговорити з президент і попросити «позбутися від IRS (служби внутрішніх доходів), не стягувати мене». Це корупція, і я тут не для того, щоб відстоювати якийсь особливий інтерес нікого».

Президент Ласо публічно дав ім'я Гервас і поставив під сумнів його статус підприємця: «Він каже, що він підприємець, і я не вірю, що: він або підприємець, або ухиляється від податків». Гервас та лава ID спростували звинувачення Ласо і навіть попередили, що можуть бути судові наслідки для заяв президента.

У ці вихідні Ласо також попросив Службу внутрішніх доходів (НДІ) розслідувати податкові декларації, зроблені колишнім кандидатом в президенти Демократичних лівих сил. У листі до Марісоля Андраде, директора НДІ, Ласо надає «формальні та експрес-інструкції для ретельного розслідування податкових декларацій Ерваса». У своєму листі Ласо запевнив, що «це питання не може обмежуватися політичним, ми повинні просуватися в правовій сфері, тому я повинен зазначити наступну публічну інформацію щодо громадянина Ксав'єер Ерваса, щоб розглядатися в аудиторських процесах, які були ініційовані або ініційовані ».

Гільєрмо Ласо просить розслідувати колишнього кандидата в президенти за ухилення від сплати податків

У відповідь на скарги президентаГервас також опублікував відео, щоб розповісти свою версію переговорів навколо інвестиційного закону. Колишній кандидат в президенти сказав, що Ласо зв'язався з ним, і «він сказав мені, що йому потрібна підтримка ID для інвестиційного закону, на який я відповів, що я не голосую, тому що я не є асамблером і не володію голосами інших, що наша партія справедливо демократична, і з цим ми прощаємося з президент. Яніколи не просив у нього нічого, ні після того, як я підтримав його у другому турі, ні гірше зараз, і я ніколи не буду, це не в моїй природі», - сказав він.

Гервас сказав, що заяви Ласо здивували його і що він відчуває біль: «Я сподіваюся, що вони ніколи не пройдуть через те, що я зараз переживаю, що на них ніколи не нападе той, хто піде до їх будинку, і гірше президент Республіки, який має владу, яку він має, залишається беззахисним». Колишній кандидат говорив про ініціювання судового позову.

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