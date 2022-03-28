Уряд гарантує, що безпека Франсії Маркеса гарантована

Минулої неділі Франсія Маркес, кандидат у президенти Історичного пакту, через свої соціальні мережі заперечувала, що отримала кілька загроз смертівід самоописаного «Чорного орла», ультраправої воєнізованої групи. Тому також екологічний активіст попросив президента Івана Дукезабезпечити її безпеку та безпеку інших соціальних лідерів:

«Недостатньо наклепів, расистських демонстрацій, але менш ніж за місяць мені двічі загрожувала смерть, разом зіншими соціальними лідерами. Пане Президенте Іван Дуке, я прошу вас гарантувати мою фізичну цілісність, мою сім'ю та згаданих тут лідерів», - написала віце-президентська формула Густаво Петраразом із фотографією листів, надісланих збройним угрупуванням.

Так само Маркес заявив, що у нього вже були проблеми зі своєю схемою безпеки в попередніх випадках. «Я сподіваюся, що Генеральна прокуратура зможе розслідувати ці факти. Сподіваюся, безкарність цього разу не виграє», - сказав він в іншій трелі.

Погрози смерті проти Франсії Маркеса. Скріншот

Через кілька годин після цих сповіщень директор Підрозділу національного захисту (УНП)Альфонсо Кампозапевнив через свій акаунт у Twitter, що безпека колумбійської політики гарантована, як і у всіх кандидатів на виборах.

«Безпека @FranciaMarquezM гарантована. Вінмає надійну схему захисту для всієї країни від @UNPColombia. Вона і всі кандидати в президентство і віце-президент Республіки отримують захист від цього уряду, який захищає демократію», - сказав директор в першій інстанції.

«Дотримуючись вказівок пана Президента @IvanDuque, ми сформулювали з @MinInterior від #PlanAgora || та #PlanDemocracia, щоб розширити весь інституційний простір та завжди поставити його на службу демократичних гарантій. Ось як ми боремося з насильницькими», - додав він.

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Наприкінці дня законодавчих виборів і міжпартійних консультацій президент Дуке стверджував, що для першого і другого президентських турів, які заплановані на травень і червень відповідно, Уряд надасть « всі гарантії і все необхідне підтримка організації виборчої».

Так само глава держави заявив, що програми безпеки та присутність силових структур на різних пунктах голосування продовжуватимуться. «І план агори, і план демократії підтримуються. Усісхеми безпеки для кандидатів у президенти будуть посилені. Міністерство внутрішніх справ буде постійно контактувати з ними, щоб вони мали всі гарантії для проведення своїх кампаній», - сказав він.

За даними Міністерства оборони, в останній день виборів у всіх муніципалітетах країни було розміщено близько 240 тисяч особового складу. Влада «подбали про те , щоб більше 12 200 виборчих дільниць могли вільно і безпечно здійснювати голосування », - сказав глава цього портфеля Дієго Молано .

Влада, наприклад, орієнтується на мережу російських громадян, яка б орендувала ощадні рахунки відмало⸺- і середнього класу людям внестивеликі суми грошей до Колумбії. Розслідування, опубліковане Noticias RCN, показало, що ці процедури будуть частиною транснаціональної операції з відмивання грошей та шпигунства, метою якої було б «фінансувати групи, які прагнуть дестабілізувати громадський порядок та втручатися у наступний день виборів».

Підрозділфінансової інформації та аналізу (UIAF) відстежував рух грошей з 2018 року, що означало б, що на сьогоднішній день було відмито понад 146 мільйонів доларів .

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