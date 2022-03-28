Фіскальний стимул на IEPS залишиться на 100% третій тиждень поспіль

CIUDAD DE MÉXICO, 08JUNIO2019.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recientemente eliminó el estímulo fiscal aplicado al precio de los combustibles, por lo que automovilistas pagarán la cuota completa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la gasolina premium el cual es de $4.00 pesos a partir de hoy al 14 de junio. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Третійтиждень поспіль акцизний податок на виробництво та послуги (IEPS) на паливо залишиться на рівні 100% до першого дня квітня, повідомив уряд Мексики через Міністерство фінансів, як спосіб зберегти вартість бензину в умовах зростання цін на міжнародному ринку.

Конфлікт між Росією і Україною в основному позначився на цінна сировину і енергопродукцію, що може відбитися на високих цін на нафту і міжнародних цін.

Таким чином, збір IEPS для звичайного бензину, преміального бензину та дизельного палива був ліквідований, як фіскальний стимул федерального уряду, щоб не впливати на споживчу економіку, захід, який був вжитий з початку березня поспіль.

Однак, згідно з дослідженням BBVA Research,якщо відбудеться 33.3% зростання міжнародних цін на бензин, було б Негативно позначився на зборі ІЕПС бензину і дизельного палива -72,8% за квартальною ставкою.

Ціни на паливо можуть змінюватися в залежності від довідкової вартості, податків, транспортування та зберігання (Фото: Архів)

Тим часом ціни на бензин на цей понеділок, 28 березня в Мексиці, згідно з даними Комісії з регулювання енергетики, такі:

Звичайний бензин (магна): 21,35 песо за літр.

Бензин преміум-класу: 23,33 песо за літр.

Дизель: 22,83 песо за літр.

Однак слід пам'ятати, що ціни можуть змінюватися залежно від довідкової вартості (яка базується на міжнародних цін на нафту і котирується в доларах у всьому світі) , податків та логістики , таких як транспорт та зберігання.

Таким чином мексиканські автомобілісти заощадили б близько 5,49 песо за літр на звичайний бензин; 4,63 песо для Premium та близько 6,03 песо за літр дизельного палива.

Так само Міністерство фінансів трохи збільшило додатковий фіскальний стимул з 26 березня по 1 квітня, так що додаткова сума в 2,44 песо буде надана для магнітного бензину, тоді як для преміум та дизельного палива - 1,66 та 4,07 песо відповідно.

У цьому сенсі загальні стимули, надані федеральним урядом, такі: для магни це 7,93 песо, для премії - 6, 30 песо, а для дизельного палива - 10, 10 песо.

Загальні стимули, надані федеральним урядом, такі: для магни це 7, 93 песо, для премії - 6, 30, а для дизельного палива - 10,10 песо (Фото: Twitter @imcomx)

Згідно з дослідженням, проведеним Мексиканським інститутом конкурентоспроможності (IMCO), Міністерство фінансів може втратити понад 200 мільярдів песо за решту року через втрати, втрачені від збору IEPS.

Якщо мексиканська суміш збереже лінійну поведінку до кінця 2022 року, середня річна сума становить 70 доларів за барель, державні фінанси можуть втратити близько 119,3 мільярда песо.

Однак на ранковій конференції 28 березня президент Андрес Мануель Лопес Обрадор зазначив, що мексиканська нафтова суміш становила 110 доларів за барель. За цим сценарієм IMCO попередив, що втрати становитимуть 205,5 мільярда песо.

Нарешті, IMCO зазначив, що «в результаті тиску цін на нафту на поточному етапі державні фінанси в Мексиці вплинуть двома способами». Зодного боку, дохід від IEPS буде зменшений для стабілізації ціни на бензин, а з іншого, доходи від нафти, отримані від Мексиканської експортної суміші (ММЕ), зростуть.

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