Федеріко Гутьєррес та його віце-президентська формула Родріго Лара Санчес зареєстрували свою кандидатуру

Сьогоднівранці, 28 березня, кандидат у президенти Команди в Колумбії Федеріко Гутьєррес та його віце-президентська формула Родріго Лара Санчес зробили реєстрацію кандидатури. Кандидати перейшли до Національного реєстру актів цивільного стану, де вони закінчили процес, який дозволить їм конкурувати в першому турі 29 травня.

Про це повідомив Гутьєррес через його офіційний акаунт у Twitter: «У компанії мого друга, лікаря Родріго Лари, ми офіційно зареєстрували свою кандидатуру на президентство та віце-президентство. Ми збираємося об'єднатися, щоб країна змінилася і рухалася вперед. #FicoPresidente», триуніруйте кандидата в команду для Колумбії.

В іншій триуніні колишній мер Медельїна дав повідомлення своїм послідовникам з проханням про союз, щоб виграти і запевнити, що країна не може стрибнути в порожнечу, але повинна йти безпечно: «Сьогодні Колумбія стоїть на кону своє майбутнє: або ми об'єднуємося, щоб країна змінилася і рухалася вперед, або ми ризикуємо цим країна стрибне в порожнечу без парашутів. Ці вибори визначають наш курс як націю. #FicoPresidente».

З іншого боку, він ретвітував повідомлення кандидата і сказав: «Ми будемо працювати на Колумбію, в якій будується мир серед усіх. #Lamentamos смерть двох неповнолітніх за цих обставин насильства. Наші обійми солідарності жертвам цих подій».

Згадаймо, що дует Команди для Колумбії був оголошений до цієї суботи, 26 березня, і залишив багато політичних секторів країни здивованими. Увипадку зі станції Сан-Хав'єр метро Медельїн, місто, в якому він був мером між 2016 і 2019 роками, кандидат в президенти Федеріко Гутьєррес поклав кінець таємниці цієї суботи про назву своєї віце-президентської формули.

Це Родріго Лара Санчес, старший син Родріго Лари Бонілла, який був міністром юстиції президента Белісаріо Бетанкур під час його вбивства. Лара Санчес - хірург зі спеціалізацією «Загальна хірургія» і була мером Нейви в той же період, коли Фіко був мером столиці Антіокії.

«У Нейві люди хочуть його, тому що він велика людина і тому, що він був великим мером. Країна збирається зустрітися з Родріго і закохатися в нього через свою суть», - сказав Федеріко Гутьєррес.

Набіг Лари Санчес в політичне життя досить недавній, тому що більшу частину свого життя вона присвятила медичним послугам у лікарнях Боготи та Нейви. У2010 році він намагався дістатися до Сенату через список громадянських зобов'язань, того самого руху Серхіо Фахардо. Він мав дев'ятий найвищий голос, але значна група громадян не перевищила поріг для завоювання місць.

Призначення віце-президентською формулою Родріго Лари Санчес може бути кивком для виборців центру, враховуючи близькість, яку він проявив протягом цього десятиліття Серхіо Фахардо та Антанасу Мокусу, до президентської кампанії яких він приєднався в 2010 році.





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