Еудженіо Дербез розповідав, як він пережив ляпас Уілла Сміта Кріса Року

ЕудженіоДербез, мексиканський актор, який був одним із співвітчизників, який повністю відсвяткував під часостанніх нагород «Оскар», оскільки фільмCODA , в якому він брав участь, виграв найбажанішу статуетку «Найкращий фільм»,поділився тим, як він пережив шок під час живого Гала-шоу «Оскар» 2022 між Віллом Смітом та Кріш-Роком

На зустрічі з камерами Хоя, після успішної ночі, коли жив весь акторський склад CODA, відомий мексиканський виконавець розповів про напругу, що сталася між акторами, режисерами та продюсерами, внаслідок ляпасу , який актор Вілл Сміт дав Крісу Року під час церемонія, яка відбулася в театрі Dolby в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

«Це було дуже сильно, ми були всередині, і коли це сталося, ми всі випустили сміх, тому що думали, що це жарт, але настав момент, коли ми почали бачити грубість, це не може бути жартом, це серйозно, і тоді була величезна тиша і було багато напруги», - сказав відомий мексиканець актор.

Інформаціяв розробці...

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: