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Понеділок 28 Березень 2022
Україна

Еудженіо Дербез розповідав, як він пережив ляпас Уілла Сміта Кріса Року

Мексиканський актор зазначив, що всі актори, режисери і продюсери, які зібралися на 94-му виданні «Оскара», були приголомшені реакцією оповідання переможця «Кращий актор»

Newsroom Infobae

28 Березень 2022

ЕудженіоДербез, мексиканський актор, який був одним із співвітчизників, який повністю відсвяткував під часостанніх нагород «Оскар», оскільки фільмCODA , в якому він брав участь, виграв найбажанішу статуетку «Найкращий фільм»,поділився тим, як він пережив шок під час живого Гала-шоу «Оскар» 2022 між Віллом Смітом та Кріш-Роком

На зустрічі з камерами Хоя, після успішної ночі, коли жив весь акторський склад CODA, відомий мексиканський виконавець розповів про напругу, що сталася між акторами, режисерами та продюсерами, внаслідок ляпасу , який актор Вілл Сміт дав Крісу Року під час церемонія, яка відбулася в театрі Dolby в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

«Це було дуже сильно, ми були всередині, і коли це сталося, ми всі випустили сміх, тому що думали, що це жарт, але настав момент, коли ми почали бачити грубість, це не може бути жартом, це серйозно, і тоді була величезна тиша і було багато напруги», - сказав відомий мексиканець актор.

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