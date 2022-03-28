Ілон Маск хоче створити власну соціальну мережу, щоб мати справу з Twitter

ЕлонМаск опублікував серію твітів, які пропонують створити новусоціальну мережу ,яка могла б конкурувати з такими гігантами, як Facebook,ТвіттерабоІнстаграм Зайого словами, платформа, на якій дійсно може існувати право на свободу вираження поглядів.

«Оскільки Twitter виступає де-факто громадським форумом, а невиконання принципів свободи вираження поглядів принципово підриває демократію, що потрібно зробити?» , засновник Tesla написав твіт . «Чи потрібна нова платформа?» , продовжив у другому твіті.

Щоб відповісти одній людині, Ілон Маск пішов так далеко, щоб сказати, що він уявив створення нової соціальної мережі , яка поважає свободу вираження поглядів.

Якщо цей дискурс, критичний для вільної мови, звучитьзнайомо, це тому, що Дональд Трамп , суперечливий колишній президент США ,Також зробив такого роду критику. І, як Ілон Маск, він створив замінну соціальну мережу під назвою «Правда», обіцяючи цензур без користувачів.

Ілон Маск. (фото: Твіттер)

Чому Ілон Маск надмірно ставить під сумнів свободу вираження поглядів у Twitter і планує створити нову соціальну мережу? За кілька днів до цих твітів генеральний директор SpaceX провів опитування, в якому він запитав, чи вважають вони, що Twitter поважає свободу вираження поглядів. Розслідування, яке публічно виграло варіант «Ні», отримавши 70% кількість голосів.

ДжекДорсі, співзасновник і, поки кілька місяців тому генеральний директор Twitter, відповівІлону Маск, заявивши, що рекомендації Twitter повинні бути чітко обраний користувачами. Цеідея, яку магнат публічно висловив у минулому.

Опитування Ілона Маска 28.03.2022. (фото: Твіттер)

Це не єдина суперечка, до якої в останні тижні брав участь Ілон Маск. У списку видно, що було створено великий ажіотаж, коли було виявлено, що він попросив сурогатну матір, і що у нього була друга дочка зі співаком Граймс.

Водночас він кинув виклик чинному президентуРосіїВолодимира Путінадо війни,в якій буде загрожувати свобода України.

І, у випадку недостатньо, Граймс також зробив кілька суперечливих заяв про магната, запевняючи, що він іноді живе за межею бідності.

Ілон Маск. (Фото: Патрік Плеуль/басейн через Reuters)

Правда, соціальна мережа Дональда Трампа, яка також проти Twitter

Колишній президент США Дональд Трамп запустив у App Store свою власну соціальну мережу Truth Social з посиланням на посади виконавчої влади, пов'язаної з проектом, опублікованим під час пробної сесії програми.

«Ми готуємося до запуску в Apple Store в понеділок, 21 лютого», - сказав він в одному з відповідей на питання гостьових користувачів.

Правда соціальна. (фото: reuters/Дадо Рувіч)

Згідно з зображеннями в App Store, Правда соціальна дуже схожа на Twitter , улюблену соціальну мережу Трампа, перш ніж вона була постійно заборонена після заворушень Капітолію. Фактично, колишній президент раніше доставляв важливі новини та повідомлення через цей канал.

«Що робить істину соціальною різною? Миє платформою соціальних медіа без політичної дискримінації», можна побачити в описі, доступному в Apple App Store.

Правда Соціальна в App Store. (фото: ENTER.CO)

Єдина вимога програми полягає в тому, щоопублікований вміст повинен бути «повністю правдивим». Дляучасті в чатах вам потрібно зареєструватися та створити профіль, після чого ви можете стежити за особистими зв'язками через підписників, публікацій та лайки.

Так, в основному і, як говорилося раніше, він працює як соціальна мережа, заснована Джеком Дорсі.

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