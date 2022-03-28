Еган Бернал: крок за кроком того, як відроджувався «Молодий чудо» Зіпакіри

24січня (ранок):Еган Бернал, покликаний битися з жовтою трикотажем наступного Тур де Франс з словенцями Примосом Роглічем і Тадеєм Погакар, врізався в муніципальний автобус під час навчання в Гачанчіпі.

Практикуючи чассудового розгляду у супроводі деяких вершників зі своєї команди (Річард Карапаз, Даніель Мартінес, Брендон Рівера, Андрій Амадор, Омар Фрейле та Карлос Родрігес), Еган не дивився, щоб побачити машину, припарковану на узбіччі дороги, мабуть, залишивши деяких пасажирів. Органи дорожнього руху виключили провину водія.

Перші зображення аварії Егана Бернала в Гачанчіпі, Кундінамарка. Фото: Твіттер @mundociclistico

Початковийдіагноз: Вся країна молиться за Егана після першого медичного висновку. Він переніс шийну та грудну травму, тупу травму грудної клітини, травми опорно-рухового апарату та травму нижніх кінцівок, повідомляє друга медична частина університету Clínica de La Sabana.

24січня (ніч)Повідомлялося, що Юному Чудо Зіпакіри довелося зробити дві операції, обидві в той же день, одну на стегнову кістку і одну на колінній чашечці правої ноги. Унього також була грудна трубка для осушення одного з його легенів, перфорованого під час падіння. Наїро Кінтана, Рігоберто Уран та Супермен Лопес серед вершників, які надіслали йому повідомлення про підтримку.

Представляючи пропозицію про свою подію в Антіокії, Наїро Кінтана згадав Егана Бернала/ГОБЕРНАЦІОНА DE ANTIOQUIA

28січня: Медичний центр підтверджує ще дві нові операції педалі, на другій п'ястці правої руки та одну на щелепно-лицевому рівні, щоб стабілізувати переломи, які він представив у роті». Того ж дня Еган з'явився в соціальних мережах з повідомленням:

«Після того, як у мене був 95% шанс стати параплегічним і майже втратити своє життя, роблячи те, що я люблю робити найбільше. Сьогодні я хочу подякувати Богу, університету Clínica de La Sabana, всім його фахівцям за те, що зробили неможливе, моя сім'я, Mafe Motas, друзі та всі ви за ваші побажання. Я все ще перебуваю в ICU, але довіряти Богу все вийде».

Інеос гренадери поділилися процесом відновлення велосипедиста Егана Бернала в клініці Сабани/ (Twitter: @INEOSGrenadiers)

2лютого: Ла Сабана підтвердила, що нове хірургічне втручання на хребет Егана. «Пацієнт вже перебуває на одужанні. Цілі біомеханічної стабільності шийного відділу хребта були досягнуті з відмінними клінічними результатами, без ускладнень під час операції», - повідомив він, як тільки медичний процес закінчився.

Колумбійський велосипедист опублікував нове фото з клініки і після перенесеної операції на хребті. Фото: @eganbernal

Розряджений (6 лютого), переможець Тур де Франс 2019 та Giro d'Italia 2020 був виписаний. «Життя змінило мене за секунду. В один момент я готувався на хроновелосипеді, а в наступному другому я боровся за своє життя. Це все одно, що народитися знову», - сказав він.

Колумбійський велосипедист Еган Бернал позує для фотографії з медичною командою Університету Clínica de la Sabana, після виписки після кількох операцій він був підданий аварії під час навчання на колумбійських дорогах, в Чіа, Колумбія, 6 лютого 2022 року. Надано клінікою Університету де ла Сабана

10лютого: Через чотири дні після виходу з лікарні та через 18 днів після аварії, яка викликала страх у всій Колумбії, Еган Бернал поділився відео у своїх соціальних мережах, де його бачили, як ходили. У його публікації з'явилося емоційне послання до його масажиста Крістіану Алонсо: «Хто піднімає мій настрій у важкі дні і часто лає мене, коли мені це потрібно, супроводжував мене в розпал кар'єри і тепер у найважчий момент».

19березня: Після тижнів, коли він показав, як він прогресував у процесі реабілітації, засуджував водіїв на дорогах і навіть висловив свою думку щодо національної політики, Еган зробив ще один крок: керуючи автомобілем, в компанії свого партнера, Мейф Мотаса та його брата Рональда Бернала .

Еган Бернал, водіння автомобіля, разом з Mafe Motas

27березня: те, що всі очікували, сталося, побачити Еган Берналь їде на велосипеді по дорозі, тих, хто подарував йому славу.

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