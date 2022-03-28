Еган Бернал: крок за кроком того, як відроджувався «Молодий чудо» Зіпакіри

24січня (ранок):Еган Бернал, покликаний битися з жовтою трикотажем наступного Тур де Франс з словенцями Примосом Роглічем і Тадеєм Погакар, врізався в муніципальний автобус під час навчання в Гачанчіпі.
Практикуючи чассудового розгляду у супроводі деяких вершників зі своєї команди (Річард Карапаз, Даніель Мартінес, Брендон Рівера, Андрій Амадор, Омар Фрейле та Карлос Родрігес), Еган не дивився, щоб побачити машину, припарковану на узбіччі дороги, мабуть, залишивши деяких пасажирів. Органи дорожнього руху виключили провину водія.
Початковийдіагноз: Вся країна молиться за Егана після першого медичного висновку. Він переніс шийну та грудну травму, тупу травму грудної клітини, травми опорно-рухового апарату та травму нижніх кінцівок, повідомляє друга медична частина університету Clínica de La Sabana.
24січня (ніч)Повідомлялося, що Юному Чудо Зіпакіри довелося зробити дві операції, обидві в той же день, одну на стегнову кістку і одну на колінній чашечці правої ноги. Унього також була грудна трубка для осушення одного з його легенів, перфорованого під час падіння. Наїро Кінтана, Рігоберто Уран та Супермен Лопес серед вершників, які надіслали йому повідомлення про підтримку.
28січня: Медичний центр підтверджує ще дві нові операції педалі, на другій п'ястці правої руки та одну на щелепно-лицевому рівні, щоб стабілізувати переломи, які він представив у роті». Того ж дня Еган з'явився в соціальних мережах з повідомленням:
«Після того, як у мене був 95% шанс стати параплегічним і майже втратити своє життя, роблячи те, що я люблю робити найбільше. Сьогодні я хочу подякувати Богу, університету Clínica de La Sabana, всім його фахівцям за те, що зробили неможливе, моя сім'я, Mafe Motas, друзі та всі ви за ваші побажання. Я все ще перебуваю в ICU, але довіряти Богу все вийде».
2лютого: Ла Сабана підтвердила, що нове хірургічне втручання на хребет Егана. «Пацієнт вже перебуває на одужанні. Цілі біомеханічної стабільності шийного відділу хребта були досягнуті з відмінними клінічними результатами, без ускладнень під час операції», - повідомив він, як тільки медичний процес закінчився.
Розряджений (6 лютого), переможець Тур де Франс 2019 та Giro d'Italia 2020 був виписаний. «Життя змінило мене за секунду. В один момент я готувався на хроновелосипеді, а в наступному другому я боровся за своє життя. Це все одно, що народитися знову», - сказав він.
10лютого: Через чотири дні після виходу з лікарні та через 18 днів після аварії, яка викликала страх у всій Колумбії, Еган Бернал поділився відео у своїх соціальних мережах, де його бачили, як ходили. У його публікації з'явилося емоційне послання до його масажиста Крістіану Алонсо: «Хто піднімає мій настрій у важкі дні і часто лає мене, коли мені це потрібно, супроводжував мене в розпал кар'єри і тепер у найважчий момент».
19березня: Після тижнів, коли він показав, як він прогресував у процесі реабілітації, засуджував водіїв на дорогах і навіть висловив свою думку щодо національної політики, Еган зробив ще один крок: керуючи автомобілем, в компанії свого партнера, Мейф Мотаса та його брата Рональда Бернала .
27березня: те, що всі очікували, сталося, побачити Еган Берналь їде на велосипеді по дорозі, тих, хто подарував йому славу.
ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: