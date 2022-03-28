Донорські органи з COVID-19 не передають хворобу реципієнту, йдеться у дослідженні

Пандемія поставила науку на численних перехрестях, одна з яких пов'язана з донорством органів, безпека яких була поставлена під сумнів, коли потенційний донор є носієм COVID-19.

Таким чином, і без того постійний дефіцит органів посилився кризою здоров'я, породженим вірусом SARS-CoV-2, особливо черевних, і швидкість відмови зросла через ризики, які нібито може нести донор, заражений коронавірусом. Пожертвуваннядонорів, заражених вірусом, може допомогти пом'якшити наслідки дефіциту органів пандемії, відновивши ті, які були відкинуті до цих пір. Алепро оптимальний вибір донора і методи управління одержувачами відомо дуже мало.

Згідно з новим дослідженням, донорство органів від донорів, які пройшли позитивний тест на SARS-CoV-2, виявляється безпечним і не спричинить COVID-19 у пацієнта, який отримує донорський орган. Попереднєдослідження було представлено на цьогорічному Європейському конгресі з клінічної мікробіології та інфекційних хвороб.

КарменВулф та Емілі Айхенбергер та їхні колеги з Медичної школи Університету Дьюка в Даремі (Північна Кароліна, США) представили у цьому попередньому дослідженнісвій інституційний протокол та перші результати трансплантації органів черевної порожнини з коронавірус-позитивними донорами від Вересень 2021 року.

Хоча не всі органи від позитивних донорів COVID-19 мають право на трансплантацію, донори оцінювали з урахуванням типу органу, тривалості та тяжкості коронавірусної хвороби, на яку вони страждали , якщо були ознаки гіперкоагулюемой хвороби (що означає потенційне збільшення аналізу згортання в донорському органі або судині), а також ретельний загальний огляд в момент отримання органу. Актуальність трансплантації для реципієнта враховувалася і при оцінці ризику.

Наприклад, якщо вірус був виявлений біля основи легенів, легені вважалися непридатними для трансплантації, але інші органи все одно могли бути безпечно пересаджені, до тих пір, поки донор не помер від важкого гіперзапального COVID-19 або проявив ознаки надмірного згортання крові.

Команда деталізувала перші 6 трансплантацій черевних органів, виконаних за протоколом (2 печінки, 2 нирки/підшлункова залоза, пересаджена разом) у 4 реципієнтів, які використовували органи, отримані від 4 донорів, які пройшли позитивний тест на COVID-19 (Getty Images)

На думку авторів дослідження, навіть після цього лікарі повинні продовжувати розглядати кінцеву причину смерті донора та зважувати, чи може це негативно вплинути на якість органів та/або хірургічний ризик. Щоб ще більше зменшити ризик трансплантації, одержувачам рекомендується перед операцією повністю вакцинувати проти COVID-19, хоча реципієнти не завжди матимуть таку можливість. Всі чотири реципієнти органів у цьому дослідженні не були щеплені.

Хоча щеплений донор також бажаний, оскільки це, ймовірно, знижує ризик серйозного запалення органу, той факт, що донор не щеплений або негативний, не завадить використанню органів хорошої якості від донорів, інфікованих COVID-19, на думку авторів.

Доктор Айхенбергер пояснив, що «невакцинованість може збільшити ризик важкого COVID-19 у пацієнтів з трансплантацією через імуносупресивні препарати, які вони отримують після трансплантації. Томуми настійно закликаємо наших пацієнтів, які перебувають у списку очікування, зробити щеплення. Однак не вакцинація нікого не видаляє зі списку очікування на трансплантацію органів в нашій установі в цей час».

У цьому дослідженні команда деталізувала перші 6 трансплантацій органів черевної порожнини, виконаних за протоколом (2 печінки, 2 нирки/підшлункової залози, пересаджені разом) у 4 реципієнтів, які використовували органи, отримані від 4 донорів, які тестували позитивний результат на COVID-19 при зразках носа горла та/або легенів.

Фахівці в своєму протоколі оцінили донорів з додатковим оглядом якості органів. Біопсії, виконані в 4, піддавалися макроскопічному та/або мікроскопічному огляду, щоб ратифікувати або виключити життєздатність органу . Всі донори випробували позитивний результат на ГРВІ-CoV-2 під час термінальної хвороби. Один з них помер від ускладнень через серйозну інфекцію COVID-19, включаючи згустки легенів, а інший помер від полімікробного абсцесу мозку, ймовірно, спричиненого в анамнезі COVID-19.

З іншого боку, решта двоє страждали від легкого та середнього випадку COVID-19 і померли від інших причин, одна від інсульту через крововилив у мозок, а інша від передозування препаратом.

Всі 6 органів черевної порожнини мали стабільну функцію трансплантата, із середньою тривалістю спостереження реципієнта 46 днів і не було несподіваного відторгнення. Жоден реципієнт не придбав інфекцію COVID-19 через трансплантацію, і не було передачі від медичного персоналу.

«Хоча обмежений, досвід на сьогоднішній день підтримує використання органів черевної порожнини від COVID-19 позитивних донорів», - сказав фахівець

Повідомлялося, що одному з реципієнтів серця - печінки потрібна нова трансплантація серця через непов'язаних хірургічних ускладнень і коронарного тромбу (обструкції в артерії) пересадженого серця. Новатрансплантація серця, яка була проведена терміново, пройшла успішно, і для цього знову був використаний донор із позитивним COVID-19, який пройшов безсимптомно і помер від вогнепального поранення.

Доктор Айхенбергер заявив, що «хоча і обмежений, досвід на сьогоднішній день підтримує використання органів черевної порожнини від позитивних донорів COVID-19 як безпечних та ефективних, навіть для людей, які активно інфіковані або мають захворювання легенів, спричинені COVID-19».

Експерт додав, що, хоча її дослідження було попереднім і охоплює лише цих перших шести пацієнтів, команда Дюка вже здійснила 20 трансплантацій органів черевної порожнини за протоколом, результати яких послужать основою для майбутніх тез або дослідницьких статей.

Однак він визнав, що в центрах трансплантації по всьому світу все ще починаються тести з органами від донорів, заражених коронавірусом, і для підтвердження цих ранніх досліджень, результати яких були перспективними.

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