Чи породжує варіант Omicron коротший період зараження?

En esta imagen ilustrativa, tomada el 15 de enero de 2022, un tubo de ensayo con la etiqueta "COVID-19 Omicron variant test positivo". REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

З моменту відкриття варіанту Omicron SARS-CoV-2 фахівці наполягають на тому, що , мабуть, він буде менш шкідливим, ніж попередні щодо тяжкості захворювання, яке він викликає, госпіталізацій та смертей.

Саме на цьому аргументі органи охорони здоров'я більшості країн базують зняття обмежень практично скрізь у світі, а також скорочення часу ізоляції інфікованих людей.

Однак у світлі того, що заявив експерт з вірусології на спеціальній зустрічі з COVID-19 Європейського конгресу клінічної мікробіології та інфекційних хвороб (ECCMID 2022), все свідчить про те, що докази, отримані досі від досліджень, використовуючи культивований вірус як маркер інфекційності показує, що період інфекційності варіанту Omicron не переконливо коротший, ніж у інших варіантів (приблизно за два дні до появи симптомів до семи днів пізніше).

«Рішення, що приймаються країнами по всьому світу щодо скорочення періоду ізоляції для інфекцій Omicron, частково ґрунтуються на доказах, отриманих від моделювання, але вони також враховують той факт, що Ómicron викликає менш серйозні захворювання та менше госпіталізацій та смертей. Цеспосіб повернутися до чогось подібного до нормального життя і прийняти передачу цього менш небезпечного варіанту OMICRON», - сказав вірусолог Мархолейн Ірвін-Кностер з Університетського медичного центру Гронінгена в Нідерландах.

Він додав: «З отриманих до цих пір доказів я не переконаний, що людина може бути заразною протягом коротшого періоду часу з Ómicron, ніж попередні варіанти».

Для інфекцій, спричинених варіантом Ómicron, максимум сім днів ізоляції повинно бути безпечним майже у всіх випадках зараження (Гетті)

Останнім часом і з епідеміологічною ситуацією постійно розвивається, періоди ізоляції коливалися від чотирьох днів (в Норвегії чи Данії) до п'яти днів (Нідерланди, Великобританія з тестами на антиген для підтвердження негативного COVID), до семи днів (Бельгія, Іспанія, люди, вакциновані у Франції) і до десяти днів ( рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я, Німеччина, люди, які не вакциновані у Франції, загальна рекомендація Великобританії), як опублікував Infosalus.

Крім того, законодавчі вимоги щодо ізоляції також змінилися в деяких юрисдикціях, таких як у Великобританії, більше не існує законодавчої вимоги щодо самоізоляції з COVID-19 і зараз є лише рекомендацією.

Тим часом доктор Ірвін-Кностер визнав, що існують обставини, за яких людина повинна продовжити ізоляцію за рамки часу, рекомендованого їхньою країною, або міжнародними рекомендаціями, зокрема, якщо вони продовжують мати симптоми дихальних шляхів, такі як кашель та чхання (але не такі симптоми, як втома або втрата нюху).

Для людей з цими триваючими симптомами дихальних шляхів виділення зазвичай тривають до 10-14 днів (за умови, що вони не мають важких симптомів і є імунокомпетентними). У випадку з людьми з важкою хворобою активний вірус може залишатися довше, тому в умовах стаціонару правила, як правило, суворіше.

З іншого боку, хоча є деякі ознаки того, що вакцинація зменшує час ліквідації інфекційного вірусу, докази з цього питання суперечливі. Щостосується Ómicron, сприятливий ефект вакцинації на зниження інфекційності, ймовірно, буде меншим, швидше за все, тому, що жодна з доступних вакцин, затверджених надзвичайних ситуацій, не була розроблена для боротьби з цим варіантом.

Єдине, що може повернути речі до нуля в цей момент, - це поява нового варіанту, особливо такого, який викликає більш серйозне захворювання та/або може запобігти імунітету, породженому вакцинами (Reuters)

У разі імуноскомпрометованих господарів, особливо реципієнтів трансплантації та гематологічних пацієнтів, ліквідація інфекційного вірусу може тривати місяцями. Але це станеться не у всіх цих пацієнтів, відповідно до того, що було помічено досі.

У медичних умовах більш тривалий час від появи симптомів використовується для ізоляції пацієнтів з ослабленим імунітетом (наприклад, від 14 до 21 дня) та в деяких медичних центрах, таких як Університетський медичний центр в Гронінгені, де працює доктор Ірвін-Кностер, медичні бригади використовують значення Кт (вірусне навантаження, розраховане на основі ПЛР-тести) для оцінки контагіозності осіб з ослабленим імунітетом.

У своєму досвіді Ірвін-Кностер стверджував, що при інфекціях, викликаних варіантом Омікрон, максимум сім днів ізоляції (за умови вищевказаних винятків) повинна бути безпечною практично у всіх випадках зараження . Однак він також вважає, що п'ять днів являють собою прийнятний баланс між інфекційністю вірусу та тим, що більшість громад готові прийняти за те, що настає, після двох років обмежень.

Для експерта єдине, що могло б повернути речі до нуля в цей момент, - це поява нового варіанту, особливо такого, який викликає більш серйозне захворювання та/або який може уникнути імунітету, породженого вакцинами. Це те, що фахівці називають «вакцинно-розривним варіантом»: «Якщо виявлений новий варіант, який важко хворий, я б рекомендував повернутися до більш тривалих періодів ізоляції, принаймні сім днів», - підсумував Ірвін-Кностер.

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