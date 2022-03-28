FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

COVID-19: Перу фіксує 303 нових випадків та 12 смертей за останні 24 години | REUTERS/Анжела Понсе





Коронавірус продовжує атакувати. Перу продовжує збільшувати кількість позитивних результатів, і це можна побачити після останнього звіту Міністерства охорони здоров'я, який до 22:00 26 березня 2022 року підтвердив появу 403 нових заражених COVID-19 в країні.

Згадана цифра відповідає лише минулій суботі, а кількість смертей в той же день становить 12 в цілому.

Згідно із заявою Мінсою та ситуаційною кімнатою COVID-19, спостерігається збільшення проведених тестів на викид разом із збільшенням позитивних випадків у країни. Це інформація, зібрана з початку пандемії до 26 березня 2022 року.

- Люди відібрані 28 мільйонів 566,991

- Негативні результати 25 мільйонів 021,588

- Підтверджено випадки 3 млн 545,403

Така ситуація #COVID19 в Перу до 22:00 годин 26 березня.

Отримано наступну інформацію щодо випадків, підтверджених протягом останньої суботи:

- Люди відібрані 55 186

- Підтверджені випадки 303

ГОСПІТАЛІЗОВАНІТА ОДУЖАЛИ

Мінса підтвердила, що Перу перебуває на третій хвилі, і це пов'язано з кількістю інфекцій, які країна мала за останні тижні. У випадку госпіталізованих пацієнтів було встановлено, що в цілому 1377 госпіталізованих пацієнтів через COVID-19.

Для пацієнтів з критичним здоров'ям показник становить 501 в цілому. Вони знаходяться у відділенні інтенсивної терапії (інтенсивної терапії) з механічною вентиляцією.

Крім того, у звіті, виданому офіційним органом охорони здоров'я , підтверджено, що на сьогоднішній день існує 3 мільйони 577 578 людей, які подолали хворобу і були виписали з медичної допомоги в медичному закладі або завершили період домашньої ізоляції.

Ще одна цифра, яку слід врахувати, - це кількість людей, які були виписані минулої суботи, яка загалом 34.

СМЕРТЬЧЕРЕЗ COVID-19

Кількість смертей в країні на сьогоднішній день становить 212 1228, і, незважаючи на кількість смертей, підраховано, що ця третя хвиля не призведе до масових смертей і залишиться лише в зараження; однак, ми не повинні підпускати охорону і продовжувати заходи охорони здоров'я, щоб уникнути зараження.

Оновленнящодо вакцинації проти COVID-19 в Перу

За даними MINSA, станом на 18:01 27 березня 2022 року було застосовано загалом 66′833′194 доз, застосованих проти COVID-19.

Така ситуація вакцинації проти #COVID19 в Перу до 18:01 годин 27 березня.

Тим не менш, 12′332′928 імунізовані з бустерної дози, що призводить до збільшення 69,73 відсотків бустерних доз у вразливому населенні.

Ці цифри показують, що 43,2% вакцинуються бустерними дозами загальної популяції.

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