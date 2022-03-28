COVID-19: Перу фіксує 303 нових випадків та 12 смертей за останні 24 години

Коронавірус продовжує атакувати. Перу продовжує збільшувати кількість позитивних результатів, і це можна побачити після останнього звіту Міністерства охорони здоров'я, який до 22:00 26 березня 2022 року підтвердив появу 403 нових заражених COVID-19 в країні.
Згадана цифра відповідає лише минулій суботі, а кількість смертей в той же день становить 12 в цілому.
Згідно із заявою Мінсою та ситуаційною кімнатою COVID-19, спостерігається збільшення проведених тестів на викид разом із збільшенням позитивних випадків у країни. Це інформація, зібрана з початку пандемії до 26 березня 2022 року.
- Люди відібрані 28 мільйонів 566,991
- Негативні результати 25 мільйонів 021,588
- Підтверджено випадки 3 млн 545,403
Отримано наступну інформацію щодо випадків, підтверджених протягом останньої суботи:
- Люди відібрані 55 186
- Підтверджені випадки 303
ГОСПІТАЛІЗОВАНІТА ОДУЖАЛИ
Мінса підтвердила, що Перу перебуває на третій хвилі, і це пов'язано з кількістю інфекцій, які країна мала за останні тижні. У випадку госпіталізованих пацієнтів було встановлено, що в цілому 1377 госпіталізованих пацієнтів через COVID-19.
Для пацієнтів з критичним здоров'ям показник становить 501 в цілому. Вони знаходяться у відділенні інтенсивної терапії (інтенсивної терапії) з механічною вентиляцією.
Крім того, у звіті, виданому офіційним органом охорони здоров'я , підтверджено, що на сьогоднішній день існує 3 мільйони 577 578 людей, які подолали хворобу і були виписали з медичної допомоги в медичному закладі або завершили період домашньої ізоляції.
Ще одна цифра, яку слід врахувати, - це кількість людей, які були виписані минулої суботи, яка загалом 34.
СМЕРТЬЧЕРЕЗ COVID-19
Кількість смертей в країні на сьогоднішній день становить 212 1228, і, незважаючи на кількість смертей, підраховано, що ця третя хвиля не призведе до масових смертей і залишиться лише в зараження; однак, ми не повинні підпускати охорону і продовжувати заходи охорони здоров'я, щоб уникнути зараження.
Оновленнящодо вакцинації проти COVID-19 в Перу
За даними MINSA, станом на 18:01 27 березня 2022 року було застосовано загалом 66′833′194 доз, застосованих проти COVID-19.
Тим не менш, 12′332′928 імунізовані з бустерної дози, що призводить до збільшення 69,73 відсотків бустерних доз у вразливому населенні.
Ці цифри показують, що 43,2% вакцинуються бустерними дозами загальної популяції.
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