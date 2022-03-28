AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
Понеділок 28 Березень 2022
Україна

COVID-19: Перу фіксує 303 нових випадків та 12 смертей за останні 24 години

Перу перебуває на третій хвилі, незважаючи на те, що застосував понад 66 мільйонів доз проти коронавірусу.

Newsroom Infobae

28 Березень 2022
FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce
Infobae
COVID-19: Перу фіксує 303 нових випадків та 12 смертей за останні 24 години | REUTERS/Анжела Понсе


Коронавірус продовжує атакувати. Перу продовжує збільшувати кількість позитивних результатів, і це можна побачити після останнього звіту Міністерства охорони здоров'я, який до 22:00 26 березня 2022 року підтвердив появу 403 нових заражених COVID-19 в країні.

Згадана цифра відповідає лише минулій суботі, а кількість смертей в той же день становить 12 в цілому.

Згідно із заявою Мінсою та ситуаційною кімнатою COVID-19, спостерігається збільшення проведених тестів на викид разом із збільшенням позитивних випадків у країни. Це інформація, зібрана з початку пандемії до 26 березня 2022 року.

- Люди відібрані 28 мільйонів 566,991

- Негативні результати 25 мільйонів 021,588

- Підтверджено випадки 3 млн 545,403

Така ситуація #COVID19 в Перу до 22:00 годин 26 березня.
Така ситуація #COVID19 в Перу до 22:00 годин 26 березня.

Отримано наступну інформацію щодо випадків, підтверджених протягом останньої суботи:

- Люди відібрані 55 186

- Підтверджені випадки 303

ГОСПІТАЛІЗОВАНІТА ОДУЖАЛИ

Мінса підтвердила, що Перу перебуває на третій хвилі, і це пов'язано з кількістю інфекцій, які країна мала за останні тижні. У випадку госпіталізованих пацієнтів було встановлено, що в цілому 1377 госпіталізованих пацієнтів через COVID-19.

Для пацієнтів з критичним здоров'ям показник становить 501 в цілому. Вони знаходяться у відділенні інтенсивної терапії (інтенсивної терапії) з механічною вентиляцією.

Крім того, у звіті, виданому офіційним органом охорони здоров'я , підтверджено, що на сьогоднішній день існує 3 мільйони 577 578 людей, які подолали хворобу і були виписали з медичної допомоги в медичному закладі або завершили період домашньої ізоляції.

Ще одна цифра, яку слід врахувати, - це кількість людей, які були виписані минулої суботи, яка загалом 34.

СМЕРТЬЧЕРЕЗ COVID-19

Кількість смертей в країні на сьогоднішній день становить 212 1228, і, незважаючи на кількість смертей, підраховано, що ця третя хвиля не призведе до масових смертей і залишиться лише в зараження; однак, ми не повинні підпускати охорону і продовжувати заходи охорони здоров'я, щоб уникнути зараження.

Оновленнящодо вакцинації проти COVID-19 в Перу

За даними MINSA, станом на 18:01 27 березня 2022 року було застосовано загалом 66′833′194 доз, застосованих проти COVID-19.

Така ситуація вакцинації проти #COVID19 в Перу до 18:01 годин 27 березня.
Така ситуація вакцинації проти #COVID19 в Перу до 18:01 годин 27 березня.

Тим не менш, 12′332′928 імунізовані з бустерної дози, що призводить до збільшення 69,73 відсотків бустерних доз у вразливому населенні.

Ці цифри показують, що 43,2% вакцинуються бустерними дозами загальної популяції.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ

АванзаПайс знову закликає до березня на користь вакансії Castillo, незважаючи на занепокоєння IACHR
ЕнрікеВонг: «Голоси не будуть досягнуті, щоб звільнити президента Педро Кастільо»
COVID-19: Список щеплень EsSalud, які будуть відвідувати ці вихідні 36 годин поспіль