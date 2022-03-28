Суперечка щодо пропозиції радника та пастора Букараманги, яка передбачає «палетерапію» як метод захисту

Радник Букараманги та релігійний пастор Хайме Андрес Бельтран знявся в суперечці в соціальних мережах над публікацією, яка, можливо, підбурює так звану «палетерапію».

Белтран можна побачити в публікації, коментуючи відео, де вони б'ють те, що, мабуть, було б злодієм, поки це відбувається, Белтран коментує: «Це дуже сильні образи, але врешті-решт це відображення людей Бумангеса набридли, втомлені бачити, як вони це крадуть, як вони беруть речі від них і як вони нападають на них і ніхто нічого не робить. Я не згоден з насильством чи агресією, але я згоден з тим, що як громадяни ми захищаємося».

Відео супроводжувалося текстом, в якому Рада каже, що насильство є неправильним, але залишає сумніви, чи це спосіб слідувати справедливості у власних руках: «Це правда, ми не повинні виступати за насильство чи агресію. Але відставка себе з ножем або пострілом - це не варіант для суспільства, втомленого від злочину, що робить те, що хоче. Чи підтримуєте ви самозахист «палотерапія»?» ,Тріпнув Хайме Белтран на своєму офіційному акаунті Twitter.

Ще однією триюною, яка породила кілька коментарів, була та, в якій він заявив, що він релігійний діяч, який вірить у життя, а не насильство, але згадує два злочини, вчинені злодіями, зазначивши, що насправді це справжня суперечка: «Так, я християнський пастор, я захищаю життя і співчуття кожного день. Те саме, що вбивці Нікола Валентини та Едгара Манцано не мали, коли вони закінчили своє життя, викравши їх цього року у Боготі. Суперечка - це не палотерапія, але ми незахищені», - сказав Белтран.

Зі свого боку, влада Букараманги відхилила такі вимови, запевняючи, що такий тип насильницької реакції може мати правові наслідки, а також зазначили, що громадяни повинні повідомляти, а не протистояти таким злочинам, як крадіжка: «Такими діяннями вони можуть бути притягнуті до відповідальності за злочини спроба вбивства, а також за тілесні ушкодження, немає необхідності платити більш жорстоко», - заявили в мерії Букараманги.

Не варто недооцінювати дії, вчинені, коли громадяни вимагають самосправедливості, нещодавно трапився випадок в муніципалітеті Соача, де його пальці відрізали і жорстоко напали.

Громада муніципалітету Соача (Кундінамарка) вражена справою самоврученого правосуддя, оскільки вони напали на передбачуваного злодія до того, щоб відрізати кілька пальців і побити його, поки він не втратив око. Інцидент стався в секторі Сьюдад-Верде, де кілька жителів сектора переслідували передбачуваного злодія, який втік, але був вражений. Піймавши його, група людей побила його жорстоко.

Упередбачуваного кривдника було відрізано кілька пальців від рук і через напад він втратив один з очей. Коли влада прибула на ділянку, чоловік вже опинився на землі, важко поранений. Жителі цього району повідомили, що відсутність громадського освітлення та повільна реакція поліції породжують невпевненість.

Зі свого боку, поліція відхилила те, що сталося, і попросила громадян не брати правосуддя в свої руки, оскільки такі дії мають наслідки, адже вони можуть бути притягнуті до відповідальності, за тілесні ушкодження або навіть замах на вбивство чи вбивство.

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