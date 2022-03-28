Чумель Торрес розкритикував Уілла Сміта за те, що побив Кріса Рока: «Іди на терапію»

Одним з моментів, який ознаменував церемонію нагородження Оскара 2022 року, і який, безумовно, запам'ятається довгі роки, був удар Уілла Сміта по коміку Кріса Року після того, як він зробив образливий жарт проти дружини актора Джади Пінкетт Сміт.

Ця бурхлива реакція аплодувала одні, але критикували інші, оскільки вони вказували, що це не правильний спосіб захистити свого партнера за насмішки, отримані через проблему алопеції, яку Рок взяв, щоб принизити її зі сцени.

Інші користувачі пішли іншим шляхом і захищали коміка, згадували, що він просто зробив нешкідливий жарт. До цих тверджень було додано вплив Чумеля Торреса, який був ідентифікований як сексистський та расистський за деякими своїми коментарями та «жартами», які він зробив.

З цього приводу зі свого профілю в Twitter віндопитав Уілла Сміта про ляпас, тому що поділився відео точного моменту і супроводжував його кислим повідомлення «відправити його на терапію» за те, що він не зрозумів» жарт Рока.

(Фото: Твіттер)

Пізніше, у другому твіті, він висунув гіпотезу, що мотивувало лауреата премії «Найкращий актор», і запевнив, що саме Джада попросила її захистити її після послухайте образливий коментар, який він використовував для жарту.

«Він сміється. Не вона. Проходить секунда, і він його вдаряє. Моя гіпотеза: Уілл Сміт, жертва «ти збираєшся це дозволити. Дебатан», - написав суперечливий ведучий Ель-Пульсо де ла Републіка.

Ще однією особистістю, яка також критикувала ставлення Уілла Сміта, був письменник Серхіо Зуріта. Так само з соціальних мереж він поділився gif незручного моменту, пережитого на Оскарах 2022 року, і згадав, що жарт Рока був «нешкідливим», крім того, що ця ситуація може спровокувати фашистський «режим» через небезпеку, яку може запустити комедія.

«Але те, що ніхто не міг передбачити, - це удар, який Вілл Сміт дав Chis Rock за те, що зробив нешкідливий жарт про дружину Сміта. Коли комедії загрожує небезпека, фашизм спиває голову», - написав актор.

Світ розваг був не єдиним, хто прокоментував цей удар, але також був доданий спорт. Серед фігур був Мігель Лаюн, гравець Club America, який вирішив стати на протилежну сторону і назад Сміт.

Праці Серхіо Зуріта також поставив під сумнів актора (Фото: Twitter)

«Якщо контекст того, що сталося з #WillSmith в #Oscars реальний... Язнімаю шапку за те, що вистояв і захищаю дружину над будь-яким протоколом такої події!!» , Написав спортсмен.

Однак цей коментар викликав хвилю ненависті проти нього, оскільки люди вказали, що це лише нормалізувало насильство, яке залишило кілька криз в країні, наприклад, те, що сталося на стадіоні Корретаро в Керетаро або з вбивствами в країні.

Тому він вирішив написати другий твіт з проханням не злитися на це питання, і він сказав, що може насолоджуватися обміном думками з іншими, щоб розширити дискусію на цю тему.

Нарешті він запустив питання до своїх послідовників, пов'язане з використанням його твіту в групах обміну миттєвими повідомленнями людей, щоб відкрити розмову про те, що сталося 27 березня.

«Чи хтось інший обмінювався думками в чаті з amig @s про те, що сталося з Уілл Смітом, і реобрамував мій твіт? (Цікавість) Я роблю», - сказав американець.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ

CODA увійшла в історію як найкращий фільм на «Оскарі»