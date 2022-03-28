CDMX: Це буде нова схема знижок для сплати штрафів та порушень ПДР

CIUDAD DE MÉXICO, 27JULIO2018.- Cámaras de fotomultas que infraccionan a los automovilistas que rebasan los límites de velocidad permitido en el Circuito Interior. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentará su programa de movilidad a finales de agosto en el cual pretende modificar el reglamento de tránsito para que ya no existan este tipo de infracciones. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Уряд Мехіко (CDMX) нещодавно оголосив, якими будуть нові зміни до столичної ДАІ , основною метою якої є викорінення корупції та забезпечення безпечної мобільності на основних та другорядних дорогах, що складають периметр міста, як вказує глава Міністерство безпеки громадян (SSC), Омар Гарсія Харфух.

Одним з головних переваг поновлення ГИБДД буде перевірка, яку зможуть провести жителі столиці, щоб знати, чи уповноважений поліцейський застосовувати штрафи і порушення, крім того, буде включена нова форма оплати, консультація штрафів може бути проведена електронним способом через додаток «Моя поліція» і будуть знижки на штрафні санкції, якщо ви їх оплачуєте за допомогою оперативного способу оплати.

На цьому останньому пункті столичні органи вказали, що нова дисконтна програма для сплати штрафів почне діяти з 4 квітня 2022 року. Такимчином, було оголошено, що при цій схемі всі порушення ПДР, здійснені уповноваженими посадовими особами, матимуть знижки до 90% при оперативній оплаті через 10 днів після їх генерації.

За допомогою програми «Моя поліція» автомобілісти зможуть перевірити на своїх мобільних телефонах, які у них штрафи або порушення, а також отримувати відповідні повідомлення (ФОТО: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

Хоча ця програма буде поширюватися на всіх водіїв або автомобілістів, які були затримані співробітником дорожнього руху, винятки будуть в наступних випадках:

1. Порушення камер і радарів

2. Фотокамери

3. Камери з обмеженим смугою

4. Автобусні камери в обмежених смугах

5. Порушення паркувальних майданчиків

6. Екологічні санкції

Глава Міністерства адміністрації та фінансів (SAF)Луз Олена Гонсалес Ескобарзазначила, що знижки за оперативною оплатою залежатимуть від кількості днів, що минули між порушенням та виплатою автомобілістів, і залежатимуть від наступних параметрів:

- Між нулем і 10 днями порушення: 90% знижка при оперативній оплаті.

- Між 11 і 30 днями злочину: знижка 50% при оперативній оплаті.

- Після 30 днів порушення: без знижки.

Слід зазначити, що всі штрафи можна проконсультуватися за наступним посиланням: https://estrados.cdmx.gob.mx/ де ви можете легко отримати штрафи та порушення, а також отримувати відповідні повідомлення про порушенняРегламенту Мексика Міський транзит електронною поштою та текстовим повідомленням.

З модифікаціями програми CDMX ДАІ можна буде перевірити, чи уповноважені офіцери, які здійснюють штрафи чи порушення (ФОТО: МАРІЯ ХОСЕ МАРТІНЕС /CUARTOSCURO.COM)

Ще одна зміна, оголошена Омаром Гарсією Харфух , є реалізація нового способу видачі безпаперових штрафів. Ці нові правила набудуть чинності з квітня, а штрафи застосовуватимуться лише через мобільні або електронні пристрої. Таким чином, громадяни отримають посилання на штраф на свій мобільний телефон, а оплата буде здійснена безпосередньо уряду CDMX.

Крім того, повідомлялося, що зі столичних правил дорожнього руху були усунені наступні причини передачі транспортного засобу на корралон:

- Автомобілі з іноземними номерними знаками , які були заарештовані за проведення яких - те порушень.

- Рух у зворотному напрямку вулицями Мехіко.

- Коли транспортний засіб працює по вулицях міста, але термін дії картки дорожнього руху закінчився.

- Провести ремонт транспортних засобів на дорогах загального користування.

- Коли водійське посвідчення не дійсне.

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