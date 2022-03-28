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Понеділок 28 Березень 2022
Україна

Кастільо перед пленарним засіданням Конгресу: «Я вірний своїм зобов'язанням і своїм цінностям, я тут для Перу»

Президент Педро Кастільо знаходиться перед пленарним пленарним Конгресом, щоб відповісти на запитання на другий вакансій проти нього.

Newsroom Infobae

28 Березень 2022

ПедроКастільо прибув на Конгрес Республіки, щоб відповісти на різні питання проти нього, які привели його вдруге до руху на вакансію. Прибувши у встановлений час і разом зі своїм адвокатом Хосе Феліксом Паломіно, президент звернувся до людей більше 10 хвилин і відхилив цей захід, внесений парламентом.

«Я тут, щоб показати свою максимальну повагу до Конституційної Держави та її інструментів контролю відповідно до виступу, яку я дав вам 28 липня 2021 року. Я буду продовжувати працювати з усіх сил, щоб закріпити інституційність, відвідую цей демократичний будинок, щоб захиститися від порядку руху вакансій дня, який робить запит на вакансію Президента Республіки, і на цьому заході я не тільки розмовляю з вами конгресменами, але через вас Я звертаюся і звертаюся ще раз до свого народу за умови дотримання правил демократії, які дозволили сільському вчителю стати президентом і з тягарем відповідальності, і я завжди буду віддавати своє обличчя країні», - сказав він.