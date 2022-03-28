Кастільо перед пленарним засіданням Конгресу: «Я вірний своїм зобов'язанням і своїм цінностям, я тут для Перу»

ПедроКастільо прибув на Конгрес Республіки, щоб відповісти на різні питання проти нього, які привели його вдруге до руху на вакансію. Прибувши у встановлений час і разом зі своїм адвокатом Хосе Феліксом Паломіно, президент звернувся до людей більше 10 хвилин і відхилив цей захід, внесений парламентом.

«Я тут, щоб показати свою максимальну повагу до Конституційної Держави та її інструментів контролю відповідно до виступу, яку я дав вам 28 липня 2021 року. Я буду продовжувати працювати з усіх сил, щоб закріпити інституційність, відвідую цей демократичний будинок, щоб захиститися від порядку руху вакансій дня, який робить запит на вакансію Президента Республіки, і на цьому заході я не тільки розмовляю з вами конгресменами, але через вас Я звертаюся і звертаюся ще раз до свого народу за умови дотримання правил демократії, які дозволили сільському вчителю стати президентом і з тягарем відповідальності, і я завжди буду віддавати своє обличчя країні», - сказав він.