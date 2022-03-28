«Бріджертон»: де можна побачити інші вигадки Джонатана Бейлі, актора, який грає Ентоні в серіалі?

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton en fotograma de la primera temporada de Bridgerton. EFE/Nick Briggs/Netflix

У першому сезоні персонаж Редже-Жан Пейдж зумів підкорити серця шанувальників серіалу. Його відхід від художньої літератури породив чимало хвилювань серед любителів цієї історії, яка зараз змінює свій центральний сюжет на персонажа Ентоні Бріджертона, якого зіграв британський актор Джонатан Бейлі. Але хто такий актор і де ми можемо побачити його роботи до серіалу за мотивами саги Джулії Куїнн.

ДжонатанБейлі народився в 1988 році, але піднявся до слави, коли його обрали для гри Леонардо Да Вінчі на серіаліCBBC (канал, що належить до конгломератуBBC ) просто називається Леонардо. Там Бейлі був обраний для представлення молодіжних років флорентійського художника в 15 столітті. Серіал пролягав два сезони і придбав сучасний стиль, позначений мовою і музикою (використовувалася пісня групи Radiohead). Він транслювався між 2011 і 2012 роками.

Джонатан Бейлі був частиною комедії «Збій», створеної Фібі Уоллер-Брідж, яку можна побачити на Netflix. (@jbayleaf)

За даними кількох ЗМІ, коли вони запитали його, як виникла ідея бути актором, Бейлі заявила, що саме в молодому віці, у віці 5 років, він бачив п'єсу Олівера. Вибірстати актором вже був зроблений, і його кар'єра почне сяяти в наступні десятиліття.

У 2013 році вона була частиною Broadchurch, англійського серіалу в головних ролях Олівія Колман та Девід Теннант . Там Бейлі зіграв Оллі Стівенса, молодого журналіста, який займався своєрідним стажуванням в газеті Broadchurch Echo , де прагнув отримати знання, щоб зробити стрибок до найбільш релевантних національних ЗМІ.

Вона також була частиною комедії BBC під назвою « Я і місіс Джонс», в якій поділився лінійкою з Сарою Олександром і Нілом Морріссі, які зіграли Джемму і Джейсона Джонса відповідно. Тут Джонатан подарував життя Альфі, синові Джонса. Серіал, який вийшов у 2012 році, пройшов один сезон і показав шість півгодинних епізодів, які транслювалися на англійському телебаченні.

Бейлі також був одним з багатьох англійських акторів, які брали участь в історичній фантастиці « Доктор Хто», в якій він грав Псі в сезоні № вісім.

Деякий час тому Джонатан Бейлі вільно говорив про свою гомосексуальність, яку він приховував протягом декількох років. (@jbayleaf)

Але, можливо, однією з серій, яка найбільше відзначила кар'єру Бейлі, був, без сумніву, збій. Цявигадка - доступна на Netflix - містить шестиепізодний сезон і знялася Фібі Уоллер-Брідж , актриса, яка згодом заснувалася в Fleabag. Історіярозгортається в Лондоні, і Бейлі (який носить білявого джентльмена) є частиною групи з тридцяти речей, які живуть у опікунів майна(місце, яке раніше було муніципальною будівлею і зараз орендоване). Постановка показує, що таке життя для тисячоліть, які як би важко не працювали, не купують власне майно. Тут Бейлі грає Сема, а Уоллер-Брідж - Луллу, а також є письменником цієї комедії.

І оскільки надходить більше постановок та персонажів, його шанувальники можуть продовжувати насолоджуватися цим у другому сезоні Бріджертона, знайомлячись з його любовним трикутником з Едвіною та Кейт.

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