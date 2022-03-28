Їли: Злочинці обманюють дитину, запевняючи його, що батько піде до в'язниці і спорожнить його будинок

Минулої п'ятниці 12-річного хлопчика обдурили щонайменше два злочинці, які скористалися тим, що неповнолітній був вдома наодинці зі своїм 6-річним братом, і запевнив його, що батько піде до в'язниці, якщо він не здасть всі цінні речі зі свого будинку, розташованого в Ет-Вітарте.

Мати, яка на мить вийшла, щоб придбати дитяче шкільне приладдя, розповіла інформаційну програму Буенос Діас Перу, що її сина вперше покликали на стаціонарну лінію, щоб сказати йому, що його батько був головним героєм аварії і що він помилково вбив дівчину, яка продавала цукерки на вулиці.

Вони також запевнили її, що передбачувана мати померлої дитини попросила віддати їй цінні речі в обмін на те, що вона не повідомляла про батька. Вся історія була абсолютно помилковою.

ЗОБМАНАМИ

Крім того, вони згадали неповнолітньому, що вони знають, що у батька є ноутбук , і сказали йому покласти все в рюкзак, щоб він міг дати його комусь іншому.

Хлопчик, який побоювався того, що може трапитися з батьком, поклав у свій рюкзак ноутбук, мобільний телефон, прикраси, парфуми та інші цінні речі, які він вийшов назустріч шахраям.

Вони навіть сказали йому подивитися на місце, куди він збирався доставити рюкзак, камери безпеки не було.

Вони також попросили його не дзвонити батькові чи матері, тому що вони були зайняті спробою вирішити передбачувану аварію; однак вони прикинулися своїм батьком, нав'язуючи слабкий голос, як у когось пораненого, щоб сказати йому відмовитися від усього цінного, тому що «матеріальні речі можна відновити, але життя не може».

Нарешті, неповнолітній поїхав на перехрестя між проспектами Ніколаса Айльона та Санта-Люсії, всього в декількох метрах від свого будинку, де він передав рюкзак жінці, яка сказала йому повернутися додому, щоб піклуватися про свого брата.

ПОВІДОМИТИПРО АФЕРУ

«Мамо, я вже дав речі чоловікові, я вручив йому ноутбук, мобільний телефон», - це те, що хлопчик сказав матері після здачі рюкзака.

Батько, який не хотів розкривати свою особу, щоб уникнути розправ, прокоментував, що кривдники вже мали інформацію про сім'ю і знали, в який час дитина була одна вдома.

Крім того, він також зазначив, що камери безпеки, можливо, спіймали шахраїв, оскільки, хоча неповнолітній сказав злочинцям , що на місці немає камер, оскільки він не знав, як їх диференціювати, вони існують площа.

Ці зображення будуть важливі для отримання інформації про жінку, яка взяла рюкзак. Скарга була подана в поліцейську дільницю Саламанки.

ІНШІАФЕРИ

Ще одним поширеним видом шахраїв є комп'ютерні афери, які продовжують рости в Перу. Відділ розслідувань злочинів у сфері високих технологій Національної поліції Перу отримує близько 45 повідомлень про цей вид злочинів на день з усіх регіонів країни.

«В рамках кіберзлочинності найбільш поширеною модальністю є комп'ютерне шахрайство, яке може бути шляхом клонування карт. Існує також шахрайство в електронній комерції або в операціях та операціях, які можуть статися в банківській справі. Цей тип злочину становить майже 80% скарг, які зараз надходять цим напрямком», - сказав Андському агентству Ерік Анхелес, глава цієї області, на початку січня.

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