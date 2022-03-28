Анла дає зелене світло fracking проекту в Пуерто-Вілчес (Сантандер)

Національнийорган з ліцензування навколишнього середовища (ANLA) надав колумбійській державній нафтовій компанії Ecopetrol ліцензію на початок пілотного дослідницького проекту (PPI), який буде реалізований в Пуерто-Вільчес , Сантандер, незважаючи на відмову активістів із східного регіону Колумбії.

PPIKalé має на меті зібрати технічну, екологічну та соціальну інформацію, результатами якої може стати сценарій, який дозволяє реалізувати фраккінг якпрактику розвідки нафти в країні .

Цейпроект бурить свердловину 200 футів (60,96 метра), яка матиме траєкторію до 4000 футів або 1,219 кілометрів.

ANLA схвалив проект fracking в Пуерто-Вілчес, Сантандер

Нафтова компанія Ecopetrol представила Національному агентству з ліцензування навколишнього середовища (ANLA) результати дослідження впливу на навколишнє середовище нетрадиційного проекту під назвою «Платеро», розташованого в муніципалітеті Пуерто-Вілчес , Сантандер .

Для Габріеля Комбарізи, віце-президента з нетрадиційних родовищ Ecopetrol, це дослідження є частиною процесу отримання відповідної екологічної ліцензії :

Виконавчий директор підкреслив, що це дослідження має План управління надзвичайних ситуацій та ризиками , який визначає потенційні ризики, заходи пом'якшення наслідків та дії, передбачені для управління надзвичайних ситуацій, з метою захисту громади, екосистем, біорізноманіття, водних ресурсів, ґрунту та повітря, серед інших аспектів .

Фото файлу. Зображення нафтопереробного заводу Екопетролу в Барранкабермеї, департамент Сантандер, Колумбія, 1 березня 2017 року. РЕЙТЕРИ/Хайме Салдарріага

Однак пленарне засідання громадянського суспільства та політичних органів департаменту Сантандера протиставляються цим пілотам і повідомили, що вони є жертвами загроз та нападів, які загрожують їхньому життю та цілісності.

Зіткнувшись із цією ситуацією, Колумбійський Fracking Free Alliance вважав, що така видобувна діяльність гідравлічного типу повинна бути цензурою, оскільки це суперечить Екологічній конституції 1991 року, Паризькій угоді, Конвенції Ріо-де-Жанейро, Рамсарській конвенції, серед інших інструментів право міжнародних прав людини.

Офіс Генерального прокурора нації також рекомендує повалення норм, які дозволяють видобувну практику гідравлічного типу через відсутність наукових доказів, що вказують на те, що це не впливає на навколишнє середовище, воду та здоров'я населення.

Один з найбільш провідних в обговоренні цього типу гідравлічного видобутку, Colombia Free Fracking Alliance повідомив, що він рішуче виступив проти розвитку та процесу, який був консолідований менш ніж за 5 місяців, з численними голосами відхилення, серйозним допитом процесу та збільшення актів насильства в Магдаленському середовищі.

Він також підкреслив, що загрози смерті стосувалося вигнання активіста з регіону.

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«Прикро, що фундаментальне питання в енергетиці не обговорювалося в Конгресі Республіки, де урядові союзники затягували обговорення законопроектів про заборону фракінгу втретє поспіль, і це вирішується урядом Дука, з нетерпінням, без гарантій, і через кілька місяців після володіння новим президентом», - йдеться в публічній заяві Альянсу вільного фрактування Колумбії.

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