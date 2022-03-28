Алексіс Хенрікес критикує керівництво Nacional за безгосподарність в останні роки

Football Soccer - Atletico Nacional v Kashima Antlers - FIFA Club World Cup Semi Final - Suita City Football Stadium, Osaka, Japan - 14/12/16 Atletico Nacional's Alexis Henriquez and teammates remonstrate with referee Viktor Kassai after he awarded a penalty to Kashima Antlers Reuters / Kim Kyung-Hoon Livepic EDITORIAL USE ONLY.

Говорячипро Алексіса Генрікеса повертається до найславніших років Атлетико Насьонала , які майже десять років домінували на місцевому турнірі. Тепер колишній гравець є частиною золотої історії клубу, і це не дивно, оскільки разом з Франко Армані вони є найбільш виграшними гравцями закладу з 13 титулами кожен.

В даний час Алексіс Хенрікес присвячений підготовці як тренер , оскільки найближчим часом він прагне взяти на себе завдання взяти на себе кермо кермо професійної футбольної команди Колумбії. Вільний час він проводить за переглядом футболу і ділиться з родиною.

У2020 році колишній Одного разу Калдас оголосив, що залишає професійний футбол після успішної кар'єри, в якій він виграв 16 титулів, в яких виділяються два Copas Libertadores; один з «Біло-білим» у 2004 році та в 2016 році з Atlético Nacional. Крім того, він виграв Кубок Судамерікана в 2017 році з картиною «Пурдолага».

Його сильний темперамент завжди характеризував його на судах і поза ним, що змусило його носити капітанську групу Nacional протягом багатьох років.

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У діалозі з газетою El ColombianoАлексіс Генрікес розповів про різні аспекти свого життя, і, звичайно, розповів про сьогодення клубу своїх кохань; Атлетико Насьональ.

Перш за все, самарій посилався на пенсію з судів і наголосив на важливості отримання картону, який засвідчує його як тренера, оскільки це допомогло йому зрозуміти, що настав час повісити гуайос.

Він також прокоментував, що у нього немає бажання керувати, але уточнює, що готовий завдяки теоретичній підготовці в поєднанні з досвідом, який він придбав, коли був активним гравцем.

На даний момент у нього не було жодних підходів з Atlético Nacional працювати в клубі, однак його молодший брат грає як вінгер і є частиною нижчого процесу команди пайса. Так само колишній радник ставив під сумнів управління директивами в останні роки.

З іншого боку, у нього були похвальні слова Ернана Даріо Еррери, який відповідає за «короля Копаса» на тимчасовій основі, однак він висловив стурбованість тим, що його майбутнє в установі невизначене.

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