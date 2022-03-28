Алехандра Куевас повертає свою свободу

Алехандра Куевас (69 років) повернула собі свободу. Верховний суд нації (SCJN) зобов'язав негайно звільнити жінку, яка утримувалася у в'язниці Санта-Марта Акатітла протягом 528 днів, обвинувачений Генеральним прокурором Республіки Алехандро Герц Манеро у вбивстві через упущення смерті її брат Федеріко. Ніколи не було жодних жорстких доказів, щоб притягнути цю жінку до відповідальності. Навіть Суд визначив, що злочинності, за яку він був ув'язнений з жовтня 2020 року, навіть не існує.

Одноголосно Верховний суд зобов'язав негайно звільнити Алехандри Куевас, вважаючи злочин, за який його звинувачують, неіснуючим. Суд також зазначив, що Федеріко Герц упущення охорони здоров'я не було, але вони також зазначили, що Лора Моран, тим більше її дочка, не може бути звинувачена за цю відповідальність.

Тим часом Алонсо Кастільо, син Алехандри Куевас, прокоментував Infobae Mexico, що він одноголосно очікує, що 11 міністрів і міністрів наказують негайне звільнення його матері після аналізу суті справи, сказавши, що вона «невинна жінка, яка була ув'язнена протягом 528 днів без вчинивши злочин і з фігурою, яка навіть не існує в кримінальному праві країни».

Він також зазначив, що з початку справи генеральний прокурор республіки Алехандро Герц Манеро піддав свою сім'ю переслідуванням. Він додав, що ця «трагедія», сподіваємось, послужить загальнонаціональним прецедентом для майбутніх поколінь.

У вересні 2015 року Федеріко Герц Манеро, брат нинішнього мексиканського прокурора, помер. Йому було 82 роки і причиною його смерті стало погіршення стану здоров'я. АлехандроГерц звинуватив романтичного партнера свого брата, якому на той момент було 88 років і майже 50 років у тому, що він був з ним. Алехандро звинуватив її в вбивстві за упущення піклування. До позову він додав, що доньки жінки. Однією з них була Лаура, свекруха губернатора штату Мексика Альфредо дель Мазо. Вона зникла з справи. Інший - Алехандра Куевас Моран, заарештована 27 жовтня 2020 року під час подорожі зі своїм сином Гонсало на Пасео де ла Реформа.

У відчаї звільнити матір, їхні сини Ана Паула, Алонсо та Гонсало Кастільо Куевас розпочали своєрідні переговори з прокурором: вони передали все, про що він просив, через посередників, наприклад, доставку творів мистецтва, що належать його братові, 3,5 мільйона песо зі спільного рахунку пара та відставка Лори Моран до щомісячної пенсії, яку йому залишила Федеріко.

Але Алехандра Куевас не була відпущена. У лютому 2021 року Четверта кримінальна палата Верховного суду Мехіко підтвердила офіційний тюремний наказ. Він вважав її «допоміжним гарантом» здоров'я Федеріко, тобто вторинною відповідальною за його здоров'я. Його мати, Лора, була єдиною відповідальною за здоров'я Федеріко. Його також не можна назвати гарантом, оскільки, згідно з мексиканським законодавством, його не можна було прийняти як таке.

(фото дітей за межами SCJN)

«Смерть не можна віднести до пані (Алехандри), оскільки в чинних нормативних актах немає чіткого положення, за допомогою якого особа може набути статусу «допоміжного» гаранта в обов'язку догляду за іншою особою», - вважає Суд у законопроекті, який обговорюють міністри цього понеділка і який прагне надати йому рівнинний і простий захист 69-річній жінці, а також її негайного звільнення.

Потім, у середині вересня, п'ятий окружний суддя Ампаро з кримінальних питань у Мехіко надав ампаро, який скасував ордери на арешт проти Алехандри Куеваса та Лаури Моран. Генеральна прокуратура (FGR) на чолі з Алехандро Герц Манеро, потім оскаржила ампаро.

Тоді три магістрати Першого колегіального кримінального суду першого кола Мехіко збиралися вирішити, чи оскарження тривало чи ні. Для практичних цілей була висока ймовірність того, що Алехандра Куевас потім поверне свою свободу... поки, в несподіваному у свою чергу, Мексиканський суд залучив справу минулого листопада за наказом мексиканського прокурора. Головуючий міністр Артуро Залдівар стверджував, що вирішили це зробити, оскільки, поки справа вирішувалася в судах, існувала небезпека впливів, які не давали місця неупередженості справедливості.

Міністр Альберто Перес Даян відповідав за підготовку проекту до обговорення на пленарному засіданні, яке відбулося 15 березня. Його пропозиція була схильна повернути справу до столичних судів. Але всі інші міністри проголосували проти нього, вважаючи, що справа повинна бути ретельно вивчена. Навіть п'ять висловилися за звільнення Алехандри Куевас в той час, але одного голосування було відсутнім, щоб це було реальністю.

(фото дітей за межами SCJN)

При ретельному вивченні був необхідний новий проект. Зараз він керував міністром Альфредо Гутьєрресом. У своїй пропозиції, яка обговорюється 28 березня, прокурор юстиції постановив за надання замкненій жінці рівнинного і простого захисту та наказуючи її негайного звільнення, підкресливши, що злочину, в якому вона звинувачується, навіть не існує.

«Цей Повний Суд вважає це міркування обґрунтованим і достатнім для надання йому ампаро гладко і чітко (...) відповідальна кримінальна палата ігнорувала принцип законності, у своєму аспекті точного застосування кримінального права, оскільки підтверджував наявність статусу гаранта, який він називався «аксесуаром», не знайшовши передбаченого статтею 16 Кримінального кодексу Федерального округу, тепер Мехіко (...) без юридичної підтримки, вважав, що скаржник повинен був уникнути смерті померлого», - йдеться в частині документа.





(ОСЬ В ОЧІКУВАННІ АБЗАЦУ ВІДПРАВЛЕННЯ, ЯКИЙ Я НАДІШЛЮ)









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