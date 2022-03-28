Після нападу на Кріса Рок Уілл Сміт сказав, що «насильство отруйне»: «Моя поведінка була неприйнятною»

Після нападу на Кріса Рока на церемонії «Оскар», яка обійшла світ, Вілл Сміт сказав, що «насильство отруйне» і вибачився: «Моя поведінка була неприйнятною».

«Насильство у всіх його формах є отруйним і руйнівним. Моя поведінка на премії Оскар минулої ночі була неприйнятною та непробачною. Жарти за мій рахунок є частиною роботи, але жарт про медичний стан Джади був занадто великим для мене, і я відреагував емоційно», - сказав він у своїй заяві, яку він опублікував у своїх соціальних мережах.

Повнеповідомлення:

Насильствоу всіх його формах є отруйним і руйнівним. Моя поведінка на премії Оскар минулої ночі була неприйнятною та непробачною. Жарти за мій рахунок є частиною роботи, але жарт про медичний стан Джади був занадто багато для мене, і я реагував емоційно.

Яхотів би публічно вибачитися перед вами, Кріс. Я перетнув межу, і помилився. Мені соромно, і мої дії не свідчили про людину, якою я хочу бути. У світі любові і доброти немає місця насильству.

Ятакож хотів би вибачитися перед Академією, перед продюсерами шоу, перед усіма присутніми та всім, хто дивився його по всьому світу. Я хотів би вибачитися перед родиною Вільямса та моєю родиною короля Річарда. Я глибоко шкодую, що моя поведінка зіпсувала те, що було чудовою подорожжю для всіх нас.

Янезавершеного робота.

Зповагою,

Воля

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