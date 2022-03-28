Відкрито 11 розслідувань проти концесіонерів та операторів вагових станцій

Цього понеділка, 28 березня, Міністерство транспорту оголосило у заяві, що після проведення вичерпних інспекційних візитів, здійснених наглядом транспорту на кілька вагових станцій країни, суб'єкт господарювання відкрив 11 адміністративних розслідувань концесіонерам та операторам.

Аналогічно він уточнив, що на підставі зібраних доказів, таких як вагові квитки та інша документація, були виявлені невідповідності в контролі ваги валового транспортного засобу (GVP) вантажних транспортних засобів. Мабуть, досліджувані не враховували б ці таблиці, дозволені Міністерством транспорту, а також зареєстровані в Єдиному національному реєстрі транзиту (РУНТ).

«Під час перевірок вагових станцій Делегація концесій та інфраструктури контролює дотримання дозволених урядом валових ваг транспортних засобів, оскільки, якщо встановлені значення, відмінні від гранично допустимої ваги, порушуються не тільки правила, але і стан інфраструктури, безпеки дорожнього руху або законних прав користувачів»,- сказав начальник транспорту Вілмер Салазар Аріас.

Слід сказати, що вага валового транспортного засобу визначається Міністерством транспорту і, крім того, він зареєстрований в РУНТ. Тому той факт, що, нібито, досліджувані не оновлюють програмне забезпечення, що відповідає максимальним ваг, дозволеним для вантажних транспортних засобів, свідчить про порушення відповідних правил з цією послугою, що впливає на безпеку, якість, безперервність, вільний доступ, можливість та ефективність у транспорті система.

Цебули поведінки, які розглянутий портфель може породжувати порушення:

1. Шкоду дорожній інфраструктурі. Однією з головних завдань інтегрованої системи мобільності, що становить інфраструктуру наземного транспорту, є збереження дорожньої спадщини країни, збереження доріг в якості та умовах безпеки. Вагові станції є експлуатаційними об'єктами, які є частиною цієї інфраструктури, тому недотримання стандарту може поставити під загрозу сувору діяльність з контролю над зайвою вагою, яка необхідна для обслуговування інфраструктури та безпеки дорожнього руху.

2. ДТП. Адекватний контроль так званої ваги автомобіля робить ймовірність дорожньо-транспортних пригод через цю змінну технічно передбачуваною, оскільки зрозуміло, що транспортний засіб із надмірною вагою прискорює руйнування транспортної інфраструктури, зменшуючи термін корисного використання дорожнього покриття та, якщо він підтримується, зрозуміло, що це умови без будь-якого контролю, можливо, повторювані претензії трапляються.

3. Невиправдана Компаренда: Оскільки немає відповідності між таблицями максимальної ваги валового транспортного засобу, дозволеної для жорстких вантажних транспортних засобів з двома (2) осями, з максимальною вагою, дозволеною на різних вагових станціях, це може генерувати унікальні повідомлення про порушення транспорту та оскарження невиправдано для учасників дорожнього руху. Крім того, факт перевезення вантажу нижче дозволеної ваги породжує економічні втрати для транспортерів і водіїв.

Дослідженоконцесії та оператори

1. Нейва Жирардо С.А.С.

2.Консорціо Флакон Геліос.

3.Сан-Рафаель SA Концесія

4.Альто Магдалена S.A.S.

5. Тихоокеанська концесія 3.

6. RQS-Східний земельний консорціум.

7. Консорціо RQS-Джинебра Сур.

8.Вия 40 Експрес С.А.С.

9.BTS Дилер S.A.S. 1

10.Саванна Заходу S.A.S.

11.Концесія Рута аль Мар S.A.S.

Якщо будуть визнані відповідальними, як концесіонери, так і оператори можуть бути покарані штрафами до 700 законних мінімальних зарплат, що діють.

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