Чому «гриф бджоли» відмовилися від нектару, щоб харчуватися трупами

Є деякі бджоли, що належать до маловідомого тропічного виду без жала, в народі званого «гриф бджолами», які розвинули здатність харчуватися тільки м'ясом. Ця рідкісна поведінка була мотивована дуже інтенсивною конкуренцією за нектар.

Таким чином його кишечник еволюціонував, що робить його більше схожим на грифи, ніж у інших бджіл. Всі ці пристосування доповнюються змінами мікробіоти, кишкової флори, що дозволяють перетравлювати інші сполуки, пов'язані з новим харчуванням.

Інтенсивна конкуренція за нектар привела у тропіків вид безжалих бджіл до розвитку здатності харчуватися м'ясом. Це єдині бджоли у світі, які еволюціонували для використання нерослинних джерел їжі.

Вульгарли називали «гриф бджолами», вони розвивали здатність харчуватися тільки м'ясом. Ця рідкісна поведінка була мотивована дуже інтенсивною конкуренцією за нектар

Таким чином вони встановили нові симбіотичні зв'язки з деякими мікробами, виявленими в кишечнику грифів та інших тварин, які харчуються падлом. Кошики, які безжалі бджоли мають на задніх лапах для збору пилку, використовувалися цими бджолами грифів для збору м'яса.

Кишкова флора бджіл грифів збагачена новими бактеріями, яких немає у їхніх родичів, подібними до тих, що містяться у грифів, гієн та інших відлякувачів. Ці бактерії служать для захисту їх від хвороботворних мікроорганізмів, які з'являються в падалі. будь-яка людина може серйозно захворіти, оскільки ці мікроби в плоті виділяють дуже потужні та шкідливі токсини.

Поки невідомо, чи вплинув саме м'ясоїдний спосіб життя бджіл на ріст цих мікробів, чи були бактерії тими, які дозволяли м'ясоїдні дієти. Змінараціону могла змінити флору з часом, але можливо також, що ця зміна дозволила варіюватися в харчуванні, або те, що обидва, можливо, взаємодіяли, щоб створити цю еволюційну адаптацію.

Ці бджоли, які харчуються м'ясом, а не пилком, здатні зберігати мед в окремих камерах у своїх вуликах.

Кошики, які безжалі бджоли мають на задніх лапах для збору пилку, використовувалися цими бджолами грифів для збору м'яса (Рікардо Аяла)

Бджоли зробили новину два дні тому, коли в селі Ла-Есперанса в муніципалітеті Турбо, Антіокія, рій африканських бджіл напав на 72-річного сліпого, який згодом втратив життя. Мабуть, стільники розташовувалися на одному з силових стовпів біля будинку жертви.

Мало того, що цей чоловік постраждав, ще 10 людей отримали поранення, один з них - вагітна жінка та чоловік, який одужав після операції.

За словами сусідів у секторі, ці тварини побудували свої підгузники на кількох силових стовпах і неодноразово закликали відповідні органи вирішити цю проблему, яка ставить їхнє життя під загрозу.

*Професор Д-р Хуан Енріке Ромеро @drromerook є ветеринарним лікарем. Спеціаліст з університетської освіти. Магістр психоімуноневроендокринології. Колишній директор лікарні школи малих тварин (UNLPAM). Професор університету кількох аргентинських університетів. Міжнародний лектор.

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