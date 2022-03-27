Чому зникнення бджіл ставить під загрозу людину і як запобігти їх вимерненню

Що б ви зробили, якщо одного разу ваш улюблений фрукт зникне, і як би ви не хотіли спробувати його знову, це неможливо? Тоді більше немає квітів, ви не можете відчути запах або відчути соняшник, кульбабу, лаванду знову; раптом ви не бачите метеликів, птахів чи тварин, яких ви зазвичай бачили у своїй щоденній подорожі. Хоча це звучить як наукова фантастика, це реальність , яка може статися через поточну загрозу для бджіл та інших запилювачів, і це те, що як людський вид ми залежимо від цих дрібних комах.

ХерардоСебаллос, дослідникІнституту екологіїУНАМ, розповідає Infobae Mexico , що якщо бджоли втрачаються, здатність виробляти їжу. Зайого словами: «З вимиранням бджілі вимиранням видів в цілому ми опинимося в такій складній ситуації, що те, що станеться в найближчі 15 років, визначить, що відбувається з людством і життям на Землі ».

Дослідник згадує, що бджоли є одним з показників того, як знаходиться планета. Засловами Себаллоса, втрата стільки бджіл і те, що вони вимерли, свідчить про те, щоми переживаємо серйозні проблеми: «Це виклик пробудження, який після того, як бджоли слідують інші тварини, а потім інші».

На планеті налічується не менше 20 тисяч видів бджіл. Бджола, яку ми зазвичай знаємо, - це apis mellifera; однак вона не є ендемічною для Мексики, оскільки вона походить з Європи. Робота, яку виконують бджоли, і запилювачі в цілому, надзвичайно важлива для екосистеми і для харчування людини. Цей процес залежить від 90 відсотків квітучих рослин, таких як соняшник, майоран, огірочок; 75 відсотків світових продовольчих культур, таких як помідор, авокадо, гарбуз, всі вони важливі в мексиканській дієті та 35 відсотків сільськогосподарських угідь, за даними ООН.

У Мексиці налічується приблизно 2 тисячі видів бджіл. Деякі з них поодинокі, 47 виробляють мед і є меліпонами бджолами , тобто у них немає жала. Народимайя вирощують їх вже сотні років і називають її «священною бджолою» через цілющих властивостей свого меду. Через різні фактори бджоли піддаються серйозному ризику зникнення. Важливозазначити, що європейський вид має багато вуликів на бджільницьких господарствах по всьому світу; однак дикі види країни - це ті, які знаходяться під загрозою.

Меліпона бджола є важливим запилювачем у таких культурах, як ачіот, авокадо, кава, гарбуз, чайот, перець хабанеро, манго, огірок, кавун, помідор. (Фото: Уряд Мексики)

ЕлізабетБациліо, ветеринарний лікар, що спеціалізується на бджіл, в даний час працює в Комісії з природних ресурсів та розвитку сільських територійМіністерства навколишнього середовища, а також є бджоляром і тренером у цій торгівлі. Бациліо пояснює Infobae Мексика,що зниження цих комах є набором декількох факторів: «Паразитарні та вірусні захворювання, використання інсектицидів та пестицидів, зміна клімату, погане управління фермерами, міська пляма, а також використаннясигнальних антен допомогти бджолам не може повернутися до вулика, тому що вони загублені». Тобто антени, необхідні для того, щоб сьогодні мати можливість користуватися нашими мобільними телефонами , відповідають за втрату багатьох бджіл.

Одна з проблем, за його словами, полягає в тому, що у багатьох місцях, де є сівба, фермери прибирають землю, тобто викорчовують бур'яни; але всередині нього дикий соняшник, біла конюшина, кульбаба, лози кампаніти. З усіх цих бур'янів отримуютьмед і пилок , а при їх видаленні відбираютьїжу у бджіл та іншихзапилювачів , в результаті чого вони гинуть. Він згадує, що «ці бджоли є тими, хто загрожує вимиранням. Люди поняття не мають, що ці бджоли існують, оскільки вони не дуже спостережливі, вони не мають цього терпіння, щоб мати сад і піклуватися про нього».

Навіть багато людей демонізують кажанів, але вони також є важливими запилювачами. Наприклад, якщо кажани закінчаться, більше не було б мескальних , оскільки вони є ексклюзивними запилювачами цього типу магуей, де напій виймають.

Безсумнівно, однією з головних проблем, що оточують бджіл, яка терміново потрібна для викорінити, на думку фахівців, є використання пестицидів та інсектицидів. Ceballos згадує, що їх слід заборонити, оскільки вони містять залишки, які вбивають бджіл, і що дві-три великі компанії повинні бути змушені припинити виробництво цих хімічних речовин.

До цього Bacilio додає, що компанії такого масштабу вже мають різні вимоги , оскільки це продукти, які мають неонікотиноїди, які є канцерогенними за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я . Навіть люди, які обробляють цей вид продукції, захворіли: «це виходить за рамки смерті запилювачів, здоров'я людини йде рука об руку», - говорить він.

Такі асоціації, як Грінпіс , запропонували заборонити токсичні пестициди, такі як неонікотиноїди, фіпроніл та інші інсектициди.

Без них популяція харчувалася б тільки бульбами, кажуть експерти. (Фото: Куартоскуро).

АврораКсольпа, професор та дослідник Міжкультурного університету майяКінтана-Роота керівник Інноваційного центру сталого розвитку бджільництва, розповідає Infobae Mexico , що використання пестицидів - це питання, яке не було зупинився і що зупинитися практично неможливо.

«У нас був випадок чотири роки тому в муніципалітеті, де я перебуваю, було пошкоджено трохи більше 300 колоній, багато з них загинули, інші померли повільно, а інші різко; це був один продукт, який практично отруїв багато бджіл, і не було юридичної відповіді від уряду», - говорить він. У ньому також йдеться, що минулого січня 430 колоній були пошкоджені тією ж проблемою, і до цього дня не було установи, яка зупиняється в цьому районі, щоб відповісти, незважаючи на те, що скарга була подана в прокуратуру.

За словами Ксольпи, пріоритетними питаннями, які ми повинні вирішувати, є хімічні речовини через високу смертність, яка існує,немає правових підстав для реагування на цей вид злочинів, коли люди їх ставлять, немає правильного регулюванняцих продуктів, і фермер не знає, що вони використовують, вони не використовують один захист для їх нанесення, більше на півдні. Він також заявляє, що в Кампече є райони, де дуже часті повітряні програми , і фермери не знають, коли хімічна речовина потрапить на їх голови.

Бджоли - одна з найважливіших груп запилювачів. (Фото: Куартоскуро).

У Мехікозапилюючі садибули реалізовані в міських центрах, пропагованих директором FES Iztacala María del Coro Arizmendi. Уних висаджується простір зі специфічними рослинами для залучення запилюючих тварин, таких як бджоли, джмелі та колібрі, щоб забезпечити їх харчовими ресурсами в місті, де їх природне середовище проживання погіршилося, і зелених зон мало.

Елізабет Бациліо пояснює, що ми можемо реалізувати в наших садах горщики, які підвішені на стіні, або, якщо у вас є балкон, вона рекомендує це бути ароматичними рослинами , такими як м'ята, розмарин, які, хоча вони, здається, не мають крихітних квітів. Якщоу вас більший простір, додає він, ви можете посадитифруктові дереваабо лози, де цих комах також можна оцінити, а також залишити ємності з водою в саду з мармуром, камінням або гілочками, щоб бджоли не потонули і могли взяти його.

Якщо ми бачимо рій, важливо не викликати пожежну службу, щоб його винищити. Існує процес переселення рою, який можна проводити з різними бджолярами, але це відбувається за ціною. Осьтоді люди не хочуть цього робити, але потрібно думати, що у бджоляра є витрати, такі як добовий або костюм, каже Бациліо

На індивідуальному рівні Аврора Ксольпа згадує, що найголовніше - тримати нас в курсі, знати важливість її роботи та те, як вона сприяє годуванню людей. Запилюючі сади дуже цінні, але бажаючи допомогти цій проблемі, має вийти за рамки розміщення красивих рослин, ми повинні повідомити себе, щоб знати, чи живить пилок цих рослин та живить бджіл. Окрім максимального зменшення хімічних речовин вдомашніх умовах, відокремлюючи органіку від неорганічних та органічних, щоб дати їй нове використання.

За словами Ксолальпи, він каже, що «думати про користь бджіл, поклавши на них квітку або давати їм воду з цукром, недостатньо». Важливозгадати, що, незважаючи на зусилля, докладені як особистості, цикл нескінченний, якщо немає норм і законів, які забороняють використовувати хімічні речовини, що впливають як на запилюючих тварин, так і на самих людей.

Перший сад був посаджений в 2014 році на FES Iztacala. (Фото: Марія дель Коро Арізменді/сайт Weebly).

Аврора робить висновок, що кожного разу, коли ми їмо ложку меду, ми їмо тисячі квітів, тисячі бактерій і тисячі корисних ферментів, «оскільки мед - це не просто підсолоджувач, це ідеальне поєднання життя; бджоли несуть життя на ногах. Турботапро бджіл - це турбота про вас».

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