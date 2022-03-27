Візуальний виклик: знайти помилки зображення за 10 секунд

Візуальний виклик, де ви перевірите свої пізнавальні навички за допомогою наступного зображення, яке, здається, уникає логічного та повсякденного сенсу. Це дозволить вам знати, наскільки ви кваліфіковані у візуальних викликах, які з'являються в соціальних мережах.

На наступній ілюстрації - вулиця, у ранкові години, де ви бачите людей, що гуляють, футбольну рекламу, помаранчевий громадський транспорт та приватний синій автомобіль. Все вказує на те, що між двома автомобілями буде можливе зіткнення, але ні. Те, що ви повинні розмістити, - це помилки, далекі від реальності, які можуть існувати лише в уяві людини.

Кожен виклик має обмеження за часом, в цьому випадку це 10 секунд, коли ви повинні вирішити його якомога швидше. Не варто це робити після встановленого часу, інакше ви б обманювали і ви не були б справедливими до себе. У рядках нижче ви побачите повне рішення (із зображенням), щоб наступного разу отримати правильну відповідь. Удачі.

Візуальний виклик: знайти всі можливі помилки в зображенні. Фото: Фейсбук.

РІШЕННЯВІЗУАЛЬНОЇ ЗАГАДКИ

Нічого ще з образом? Часу було коротким, і вам не вдалося знайти правильну відповідь? Не хвилюйтеся і не почувайтеся погано, якщо вам це не вдалося. Це відбувається в житті, буває і в візуальних викликах.

Пам'ятайте, що це цілком нормально, оскільки ці вірусні проблеми вимагають багато часу та терпіння, щоб вирішити, щоб отримати навчання. Якщо ви не були частиною обраної групи геніїв, яким вдалося виконати цей виклик за десять секунд, ми запрошуємо вас переглянути рішення.

Як ви бачите на зображенні, яке ми показуємо вам нижче, ця візуальна проблема мала до чотирьох помилок: першою була світлофор, який неймовірно не має червоного світла; другий полягає в тому, що посеред вулиці є поїзд, коли немає рейок ; третій полягає в тому, що техніка не має дверей , остання - в рекламному картелі.

Не забудьте поділитися візуальним викликом зі своїми друзями або близькими людьми, щоб вони могли трохи розважитися під час стресу через природні причини. Пам'ятайте, що виклики стають цікавими з більшою кількістю учасників.

Рішення: Подивіться, які помилки були на наступному зображенні. Фото: Фейсбук.

ЩОМИ МАЄМО НА УВАЗІ ПІД ВІРУСНИМИ ВИКЛИКАМИ?

Це ряд заходів, які можуть бути з різних предметів, таких як математика, загадки, взаємозв'язок предметів, серед інших. Мета полягає в тому, щоб викликати інтерес людей до пошуку відповідей в ігровій формі, а також дозволити нам застосувати на практиці базові знання, які ми засвоїли в певний момент нашого життя.

ЩОТАКЕ ЛОГІЧНІ ЗАГАДКИ?

Логічні головоломки - це розваги або ігри, які полягають у пошуку рішення загадки, пошуку прихованого сенсу фрази лише через інтуїцію та міркування. Це не в силу володіння певними знаннями.

Відмінність від загадок полягає в тому, що вони ставлять загадку у вигляді рими і взагалі спрямовані на дитячу аудиторію. Вони в основному використовуються в гумористичному способі.

Крім того, загадка - це загадка, яка виникає як гра і вимагає використання розуміння, щоб знайти відповідне рішення.

У них можуть бути різні структури, деякі з них показують риму; інші, з іншого боку, зосереджуються на встановленні логічної проблеми, яка вимагає навичок та аналізу для успішного вирішення.

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