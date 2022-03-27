Українські війська використовуватимуть портативні британські ракети для збиття російських літаків

Зенітніракети британського виробництва найближчим часом будуть розгорнуті Україною в конфлікті вперше. Про це заявив британський уряд цієї неділі.

Міністр оборони Бен Уоллес повідомив The Mail у неділю , що система Starstreak , портативні швидкісні ракети для збиття літаків противника, що летять на невеликій висоті, почнуть негайно використовуватися українськими військами.

Уоллесзаявив, що перші українські війська пройшли навчання і вже були розгорнуті разом з Starstreak, додавши, що Великобританія«робить більше, ніж майже будь-хто інший», щоб допомогти країні, вторгнутої Путіним.

З іншого боку, міністр оборони виключив постачання танків, одного з прохань президента України Зеленського до західних союзників.

«Однією з найбільших викликів є те, що чим більший прогрес у досконалості систем озброєння, тим більше потрібно навчання для їх використання, саме тому реальним фокусом зусиль має бути допомога українцям відновити або знайти російське або радянське обладнання, яке вже знаходиться в їх інвентарі. Простонадання британських танків насправді не працюватиме», - сказав Уоллес.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес (Reuters/Пітер Ніколс)

Минулої середи, напередодні двох самітів НАТО і G7, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вже оголосив про постачання Україні 6 тисяч додаткових ракет, подвоївши поставки оборонної зброї в країну з моменту вторгнення Росії.

Незважаючи на «надзвичайно хоробрий» опір українців, «ми не можемо стояти склавши руки і дозволити росіянам знищити українські міста», - сказав Джонсон.

Ці6 тисяч оборонних ракет були додані до більш ніж 4 000 протитанкових ракет, включаючиNLAWіJavelin, іStarstreak, які вже були відправлені Сполученим Королівством в Україну.

Джонсонтакож оголосив 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів, 30 мільйонів євро) допомоги українській армії, на додаток до 400 мільйонів фунтів економічної та гуманітарної допомоги вже обіцяли.

«Через місяць після початку кризи міжнародне співтовариство стоїть перед вибором», - попередив британський президент. «Ми можемо зберегти полум'я свободи горіння в Україні, або ризикувати його вимиранням по всій Європі і світі», - сказав він.

Сполучене Королівство також виділить 4,1 мільйона фунтів стерлінгів BBC World Service, міжнародній службі британської групи суспільного мовлення, для «боротьби з дезінформацією в Росії та Україні» та надасть більшу підтримку розслідуванню ICTY щодо можливих військових злочинів.

У зв'язку з цим Уоллес попередив у неділю, що генерали Путіна стикаються з розрахуванням, подібним до Нюрнберзьких судових процесів над фашистами після Другої світової війни за воєнні злочини в Україні, а Михайло Мізинцев , так званий «м'ясник Маріуполя», у верхній частині списку за бомбардування мирних жителів у місто.

«Систематичне знищення понад 1000 об'єктів у Маріуполі суперечить Женевським конвенціям. Типвикористовуваної зброї та спосіб їх доставки вказують на навмисну мету», - сказав Уоллес.

«Зрештою, справедливість доходить до більшості людей, і я не сумніваюся, що це зрештою. Заразрозплата, здається, відбувається на місцях, коли загинула значна кількість російських [військових] лідерів», - підсумував він.

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