Українська влада заявила, що США «не заперечують» проти передачі Польщею винищувачів

Україназапевнила в суботу, що США не заперечують проти того, щоб Польща дала їй винищувачі зіткнутися з російським вторгненням, незважаючи на те, що п'ятикутник раніше відхилив цю пропозицію.
«США не заперечують проти передачі літаків. Тому м'яч зараз знаходиться на даху Польщі», - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у листі, надісланому до AFP.
Кулеба та міністр оборони України Олексі Резніков протягом дня зустрілися у Варшаві з президентом США Джо Байденом, який відвідує Польщу для посилення підтримки цієї країни-члена НАТО, яка межує з Україною.
Після зустрічі з українськими чиновниками разом з державними секретарями і оборони США Антонієм Блінкеном та Ллойдом Остіном президент зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
На початку цього місяця Пентагон відкинув передачу винищувачів з Польщі до Києва для боротьби з російськими військами як «високий ризик», що в той час означало баночку холодної води для України, намагаючись досягти більшої кількості повітряної вогневої потужності.
«Україна вкрай потребує більшої кількості винищувачів», - сказав Кулеба, наполягаючи на тому, що Київ потребував їх, щоб «завдати рівноваги в небі» і перешкодити Росії «вбивати більше мирних жителів».
Польщавже висловила підтримку плану передачі в Україну своїх МіГ-29 радянських часів через американську авіабазу в Рамштайні, Німеччина.
Байдензапевнив, що його відданість обороні Польщі та інших країн-членів НАТО є «священним», і що стабільність Європи має «вирішальне значення» для США.
Під час зустрічі у Варшаві Дуда сказав Байдену, що поляки мають «величезне відчуття загрози»; страх, що Росія може напасти на їх територію після того, як вона вторгнулася в Україну.
«Ми бачимо статтю 5 як священний обов'язок. Священний обов'язок. Ви можете розраховувати на це. Їхня свобода - наша», - сказав Байден Дуді.
Президент США вважав важливим, щоб НАТО залишалося «абсолютно, повністю і повністю об'єднаним, без відриву в своїх поглядах», і що воно діяло «в унісон».
У свою чергу, він заявив, що це є наслідком вторгнення Росії в Україну місяць тому, і що президент Росії Володимир Путін не зміг досягти своєї мети «відокремити східний фланг» НАТО від західного.
«Стабільність в Європі має вирішальне значення для США», - підкреслив Байден.
У суботу зустріч з українськими чиновниками ознаменувала першу зустріч Байдена з українським чиновником з початку російського вторгнення, а також обговорила «майбутні зусилля, спрямовані на допомогу Україні відстояти свою територію», повідомляє Білий дім.
Після зустрічі міністр оборони України висловив «обережний оптимізм» щодо майбутнього допомоги США Україні, і сказав у твіті, що Байден сказав йому: «Україна надихнула весь світ».
Байден завершить своє європейське турне цієї суботи зустріччю з українськими біженцями та промовою щодо наступних кроків, які світ повинен зробити перед обличчям війни в Україні.
Зінформацією від AFP, EFE
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