Українська влада заявила, що США «не заперечують» проти передачі Польщею винищувачів

U.S. President Joe Biden joins a meeting between U.S. Secretary of State Antony Blinken, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba and Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov, amid Russia's invasion of Ukraine, at the Marriott Hotel, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

Україназапевнила в суботу, що США не заперечують проти того, щоб Польща дала їй винищувачі зіткнутися з російським вторгненням, незважаючи на те, що п'ятикутник раніше відхилив цю пропозицію.

«США не заперечують проти передачі літаків. Тому м'яч зараз знаходиться на даху Польщі», - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у листі, надісланому до AFP.

Кулеба та міністр оборони України Олексі Резніков протягом дня зустрілися у Варшаві з президентом США Джо Байденом, який відвідує Польщу для посилення підтримки цієї країни-члена НАТО, яка межує з Україною.

Після зустрічі з українськими чиновниками разом з державними секретарями і оборони США Антонієм Блінкеном та Ллойдом Остіном президент зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Президент Польщі Анджей Дуда прийняв президента США Джо Байдена (Славомір Камінський /Agencja Wyborcza.pl через REUTERS)

На початку цього місяця Пентагон відкинув передачу винищувачів з Польщі до Києва для боротьби з російськими військами як «високий ризик», що в той час означало баночку холодної води для України, намагаючись досягти більшої кількості повітряної вогневої потужності.

«Україна вкрай потребує більшої кількості винищувачів», - сказав Кулеба, наполягаючи на тому, що Київ потребував їх, щоб «завдати рівноваги в небі» і перешкодити Росії «вбивати більше мирних жителів».

Польщавже висловила підтримку плану передачі в Україну своїх МіГ-29 радянських часів через американську авіабазу в Рамштайні, Німеччина.

Байдензапевнив, що його відданість обороні Польщі та інших країн-членів НАТО є «священним», і що стабільність Європи має «вирішальне значення» для США.

06-12-2021 Президент України Володимир Зеленський ПОЛІТИКА ТВІТТЕР//ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Під час зустрічі у Варшаві Дуда сказав Байдену, що поляки мають «величезне відчуття загрози»; страх, що Росія може напасти на їх територію після того, як вона вторгнулася в Україну.

«Ми бачимо статтю 5 як священний обов'язок. Священний обов'язок. Ви можете розраховувати на це. Їхня свобода - наша», - сказав Байден Дуді.

Президент США вважав важливим, щоб НАТО залишалося «абсолютно, повністю і повністю об'єднаним, без відриву в своїх поглядах», і що воно діяло «в унісон».

У свою чергу, він заявив, що це є наслідком вторгнення Росії в Україну місяць тому, і що президент Росії Володимир Путін не зміг досягти своєї мети «відокремити східний фланг» НАТО від західного.

Президент США Джо Байден бере участь у Варшаві у двосторонній зустрічі з польською делегацією для обговорення вторгнення Росії в Україну. Польща, 26 березня 2022 року. РЕЙТЕРИ/Евелін Хокштейн

«Стабільність в Європі має вирішальне значення для США», - підкреслив Байден.

У суботу зустріч з українськими чиновниками ознаменувала першу зустріч Байдена з українським чиновником з початку російського вторгнення, а також обговорила «майбутні зусилля, спрямовані на допомогу Україні відстояти свою територію», повідомляє Білий дім.

Після зустрічі міністр оборони України висловив «обережний оптимізм» щодо майбутнього допомоги США Україні, і сказав у твіті, що Байден сказав йому: «Україна надихнула весь світ».

Байден завершить своє європейське турне цієї суботи зустріччю з українськими біженцями та промовою щодо наступних кроків, які світ повинен зробити перед обличчям війни в Україні.

Зінформацією від AFP, EFE

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