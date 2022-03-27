Україна попередила, що путінські війська концентрують свої атаки на продовольчі та паливні склади

First responders work at a site of fuel storage facilities hit by cruise missiles, as Russia's attack on Ukraine continues, in Lviv, Ukraine in this still image taken from a video released March 27, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.





Радник Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що нова стратегія російської армії передбачає знищення продовольчих і нафтових магазинів в країні, як вони начебто вказують. ряд подібних атак в останні дні.

«Росія почала знищувати нафтобази і продовольчі магазини. Останніми днями вони знищили родовища нафти в Калинівці і продовольство в Сєвєродонецьку», - сказав український чиновник.

Це свідчить про те, що «Україні потрібно розуміти російську стратегію» і це буде «завданням найближчих тижнів», йдеться в інтерв'ю, зібраному РБК-Україна.

Так, міністр заявив, що план реагування передбачає перерозподіл, «максимально», продовольства зі складів, а також палива, на своєрідні «мобільні склади», які важче атакувати.

«Це буде важко, і регіонам доведеться докласти великих зусиль, але у нас немає вибору, тому що (росіяни) починають атакувати як продовольчі, так і нафтові та нафтові склади», - сказав він.

Пожежники працюють на нафтобазі, пошкодженому після ракетного обстрілу Росії у місті Львів (Reuters/Alkis Konstantinidis)

Зі свого боку, українська влада зазначила, що російські атаки вже торкнулися 59 культових місць з початку російського вторгнення 24 лютого.

Збиток орієнтований на будівлі Української Православної Церкви, яка залежить від Москви і яка має особливу присутність на сході країни, згідно з переліком, опублікованим Державною службою з політики громадянства та свободи совісті.

Агентство включило пошкодження католицької церкви, п'яти протестантських церков, три мечеті та три синагоги, крім шкоди, яку зазнав Дробицький Яр , данина жертвам Голокосту, розташованому в Харкові.

Пам'ятник, семирукий єврейський свічник або менора, потрапила російська гаубиця, повідомляє новинний портал KharkivToday в суботу. Дваз семи озброєнь пам'ятника були пошкоджені.

Меморіал нагадує від 6000 до 20 тисяч євреїв і радянських в'язнів, загиблих на околиці Харкова під час нацистської окупації (1941-42 рр.).

Збройні сили Росії знищили далекобійним озброєнням дальньої дії українське ракетне депо під Києвом, повідомило сьогодні Міністерство оборони, яке також повідомило про зняття паливної бази і радіоремонтної майстерні при вчорашніх атаках на Львів.

Пам'ятник Дробицькому, присвячений жертвам Голокосту, пошкоджений російським бомбардуванням

Прес-секретар військового відомства Ігор Конашенковвранці повідомив, що ракетне депо для зенітних ракетних комплексів С-300 і Бук знищено в місті Плесецкое, в 30 кілометрах на південний захід від столиці.

Крім того, він підтвердив, що в суботу російська армія атакувала велику паливну базу у Львові ракетами дальньої дії, поставляючи українські війська в західних областях і тих, що дислокуються під Києвом

«Крім того, високоточні крилаті ракети знищили цехи Львівського радіоремонтного заводу», - сказав він.

Тим часом майже 1100 українських мирних жителів загинули і 1754 отримали поранення з початку вторгнення, згідно з останнім оновленням Верховногокомісара ООН з прав людини, оприлюдненим цієї суботи.

«З 4 ранку 24 лютого, коли почався збройний напад Російською Федерацією на Україну, до 00 ранку 25 березня Верховний комісар зафіксував 1 104 випадки смерті та 1754 поранення», - йдеться в повідомленні.

Померлихбуло ідентифіковано як 221 чоловік, 167 жінок, 30 хлопчиків та 15 дівчаток, а також 51 хлопчик та 139 дорослих на очікуванні ідентифікації. Постраждалихбуло ідентифіковано як 194 чоловіки, 148 жінок, 30 дівчат та 24 хлопчиків, а також 70 дітей та 1 288 дорослих на очікуванні ідентифікації.

Зінформацією від Europa Press та EFE

Продовжуйтечитати: