Україна повідомила, що з початку російських атак було пошкоджено 59 культових місць

Українськавлада повідомила, що російські атаки вже торкнулися 59 культових місць з початку російського вторгнення 24 лютого.
Збиток орієнтований на будівлі Української Православної Церкви, яка залежить від Москви і яка має особливу присутність на сході країни, згідно з переліком, опублікованим Державною службою з політики громадянства та свободи совісті.
Агентство включило пошкодження католицької церкви, п'яти протестантських церков, три мечеті та три синагоги, крім шкоди, яку зазнав Дробицький Яр , данина жертвам Голокосту, розташованому в Харкові.
Пам'ятник, семирукий єврейський свічник або менора, потрапила російська гаубиця, повідомляє новинний портал KharkivToday в суботу. Дваз семи озброєнь пам'ятника були пошкоджені.
Меморіал нагадує від 6000 до 20 тисяч євреїв і радянських в'язнів, загиблих на околиці Харкова під час нацистської окупації (1941-42 рр.).
Тим часом майже 1100 українських мирних жителів загинули і 1754 отримали поранення з початку вторгнення, згідно з останнім оновленням Верховногокомісара ООН з прав людини, оприлюдненим цієї суботи.
«З 4 ранку 24 лютого, коли почався збройний напад Російською Федерацією на Україну, до 00 ранку 25 березня Верховний комісар зафіксував 1 104 випадки смерті та 1754 поранення», - йдеться в повідомленні.
Померлихбуло ідентифіковано як 221 чоловік, 167 жінок, 30 хлопчиків та 15 дівчаток, а також 51 хлопчик та 139 дорослих на очікуванні ідентифікації. Постраждалихбуло ідентифіковано як 194 чоловіки, 148 жінок, 30 дівчат та 24 хлопчиків, а також 70 дітей та 1 288 дорослих на очікуванні ідентифікації.
За районами контролю Організація Об'єднаних Націй оцінює 1045 загиблих і 1,527 поранених на території, яка досі контролюється українським урядом, рахуючи 295 загиблих і 681 поранено в районах, які перебувають під її контролем спірних Донецької та Луганської областей на сході країни. В районі, підконтрольному ополченцям цих самопроголошених республік, ООН зафіксувала 286 жертв (59 загиблих і 227 поранених).
ОрганізаціяОб'єднаних Націй зазначає, що більшість жертв серед мирного населення були викликані застосуванням вибухової зброї з «широкою областю впливу», шляхом важкої артилерії, застосуванням ракетних платформ, а також авіаударів.
В ООН зазначають, що реальні показники «значно вищі, особливо на підконтрольній урядовій території і особливо в останні дні», оскільки там бракує інформації про деякі місця, де відбулися інтенсивні бойові дії, і багато деталей жертв «все ще очікують підтвердження».
ОрганізаціяОб'єднаних Націй також «бере до відома» доповідь Генеральної прокуратури України, згідно з якою станом на 0800 (за місцевим часом) 26 березня загинули 136 дітей, 199 отримали поранення.
Зінформацією від EuropaPress
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