Україна повідомила, що з початку російських атак було пошкоджено 59 культових місць

IMAGEN DE ARCHIVO. Una vista de un edificio residencial dañado durante un ataque aéreo, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Chernígov, Ucrania, en esta foto distribuida el 13 de marzo de 2022. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania/Distribuida vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. CRÉDITO OBLIGATORIO

Українськавлада повідомила, що російські атаки вже торкнулися 59 культових місць з початку російського вторгнення 24 лютого.

Збиток орієнтований на будівлі Української Православної Церкви, яка залежить від Москви і яка має особливу присутність на сході країни, згідно з переліком, опублікованим Державною службою з політики громадянства та свободи совісті.

Агентство включило пошкодження католицької церкви, п'яти протестантських церков, три мечеті та три синагоги, крім шкоди, яку зазнав Дробицький Яр , данина жертвам Голокосту, розташованому в Харкові.

Пам'ятник, семирукий єврейський свічник або менора, потрапила російська гаубиця, повідомляє новинний портал KharkivToday в суботу. Дваз семи озброєнь пам'ятника були пошкоджені.

Пам'ятник Дробицькому, присвячений жертвам Голокосту, пошкоджений російським бомбардуванням

Меморіал нагадує від 6000 до 20 тисяч євреїв і радянських в'язнів, загиблих на околиці Харкова під час нацистської окупації (1941-42 рр.).

Тим часом майже 1100 українських мирних жителів загинули і 1754 отримали поранення з початку вторгнення, згідно з останнім оновленням Верховногокомісара ООН з прав людини, оприлюдненим цієї суботи.

Пам'ятник Дробицькому перед російським нападом

«З 4 ранку 24 лютого, коли почався збройний напад Російською Федерацією на Україну, до 00 ранку 25 березня Верховний комісар зафіксував 1 104 випадки смерті та 1754 поранення», - йдеться в повідомленні.

Померлихбуло ідентифіковано як 221 чоловік, 167 жінок, 30 хлопчиків та 15 дівчаток, а також 51 хлопчик та 139 дорослих на очікуванні ідентифікації. Постраждалихбуло ідентифіковано як 194 чоловіки, 148 жінок, 30 дівчат та 24 хлопчиків, а також 70 дітей та 1 288 дорослих на очікуванні ідентифікації.

Шлейфи диму за російськими бомбардувальниками у Львові, Україна (Reuters/Павло Паламарчук)

За районами контролю Організація Об'єднаних Націй оцінює 1045 загиблих і 1,527 поранених на території, яка досі контролюється українським урядом, рахуючи 295 загиблих і 681 поранено в районах, які перебувають під її контролем спірних Донецької та Луганської областей на сході країни. В районі, підконтрольному ополченцям цих самопроголошених республік, ООН зафіксувала 286 жертв (59 загиблих і 227 поранених).

ОрганізаціяОб'єднаних Націй зазначає, що більшість жертв серед мирного населення були викликані застосуванням вибухової зброї з «широкою областю впливу», шляхом важкої артилерії, застосуванням ракетних платформ, а також авіаударів.

В ООН зазначають, що реальні показники «значно вищі, особливо на підконтрольній урядовій території і особливо в останні дні», оскільки там бракує інформації про деякі місця, де відбулися інтенсивні бойові дії, і багато деталей жертв «все ще очікують підтвердження».

Фото українських солдатів і жителів на похороні 20-річного солдата, загиблого під час війни 25 бер. 2022 р. РЕЙТЕРИ/Начо Дос

ОрганізаціяОб'єднаних Націй також «бере до відома» доповідь Генеральної прокуратури України, згідно з якою станом на 0800 (за місцевим часом) 26 березня загинули 136 дітей, 199 отримали поранення.

Зінформацією від EuropaPress

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