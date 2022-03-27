Ось як ви можете використовувати голос TikTok як оповідач у власних відео

TikTok дозволяє записувати, редагувати та публікувати відео дуже легко. Все, що користувач може придумати, може стати вірусним. Крім того, у вас є все в один клік. Оригінальна музика та аудіо для супроводу зображень, фільтрів та ефектів, субтитрів і навіть оповідача, озвучення TikTok. Вінназивається текст в мовуі корисний, якщо ви не хочете говорити у відео, і ви віддаєте перевагу голосуванню в стилі «Loquendo», читаючи написане.

І як і все на TikTok , перетворити текст у мову відносно легко для супроводу повідомлень. Незалежновід того, чи використовується TikTok на iPhone або смартфоні Android . У відеороликах ви можете використовувати власну музику та пісні або ті, що надаються платформою. Ви також можете додавати звуки та звукові ефекти, всі вони поставляються з озвученням, який пояснює відео або відтворює із зображенням. Цеможе бути ваш власний голос, нормальний або спотворений, або голос TikTok. Єдинамежа - творчість. І термін для публікації.

З цікавості минулого року TikTok змінив свій голос на новий. Причина? Оригінальна голосова актриса подала до суду на платформу, тому що вона була використана для того, для чого вона не була найнята. Так власник TikTok ByteDance вирішив проблему, змінивши голос. Далі Infobae приносить, як додати його до відео.

Осьяк текст до мови можна використовувати у відео TikTok

Слід припустити, що ви користувач TikTok, і у вас встановлена офіційна програма Android або iOS. Звичайно, необхідно зареєструватися як користувач. Це безкоштовно, і ви можете використовувати облікові дані Google абоFacebook , щоб прискорити процес. Таким чином, вам не потрібно запам'ятовувати новий пароль.

Після того, як додаток буде відкрито, ви можете переглядати публікації інших людей або створювати власні відео. Щоб почати запис або редагування публікації, просто натисніть на іконку з символом+. Вінзнаходиться в нижній частині екрана телефону .

TikTok. (фото: код iSenaCode)

Потім помічник з публікації надає вам можливість зберегти відео в цей точний момент або завантажити відео, яке ви зняли на свій смартфон . Він також дозволяє завантажувати фотографії. Після того, як у вас з'явиться відео, ви можете приступити до його редагування. Тут ви можете додати речі. І що має значення голос TikTok.

Щоб включити закадровий сигнал у своє відео, вам потрібно натиснути Текст , а потім ввести текст, який ви хочете додати до свого відео. За замовчуванням це додає текст над зображенням. Потім, щоб текст читався голосом TikTok, нам доведеться натиснути на текст, який ми хочемо почути , а потім вибрати опцію «Текст в мову».

Текст в мову в TikTok. (фото: марфіком)

Останній крок - Опублікувати. Слід пам'ятати, що відео можна приховати так, щоб його міг побачити тільки той користувач, який володіє ним. І як тільки ви впевнені, що вам подобається, як це виглядає, ви можете опублікувати його для всіх на TikTok, щоб побачити.

Інший варіант - зберегти відео як чернетку та/або ви також можете опублікувати відео та зберегти копію на телефон.

Дві речі, які слід пам'ятати про голоси TikTok:

1. Якщо ви змінюєте текст, який ви хочете прочитати за допомогою голосової озвучки, вам потрібно знову ввімкнути функцію тексту в мову, щоб прочитати його вголос. Проце теж запам'ятає сам редактор.

2. І якщо вам це не подобається, ви можете вимкнути його, натиснувши на текст ще раз і натиснувши на Скасувати .

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