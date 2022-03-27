Вони заарештували передбачуваних спільників вбивця аргентинського менеджера на пляжі Маміти

ПрокуратураКінтана-Роозаарештувала двох передбачуваних спільників з Молюска, якого ідентифікують як один із вбивць Федеріко Мацоні, аргентинського менеджера стратили на пляжі Мамітив муніципалітеті Солідарідад.

Згідно з офіційним звітом, нещодавно заарештованими є Chaarli «V» та Miguel «J» , які причетні до Молюска в потрійному вбивстві , відмінному від адміністратора ресторану в Плайя-дель-Кармен .

Ці суб'єкти відповідали б за виконання трьох осіб зарезервованої особи 12 липня 2021 року, також в тій же розмежуванні, де були виявлені операції Пелонів, злочинної групи, до якої вони були б приєднані.

Інформаціяв розробці...