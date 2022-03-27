Два колумбійських футболістів, які з'являються в ідеальних одинадцяти на 17-му дату плей-офф

Перемога колумбійської збірної 3:0 проти збірної Болівії на 17-ту дату відбіркових турнірів зберігає в живих ілюзію відбору на ЧС-2022 в Катарі . За відсутності дня «Триколор» більше не має можливості забезпечити пряму квоту на орбітальну подію; однак він буде боротися з відбитком проти Перу та Чилі , які з'являються у п'ятій та сьомій коробках відповідно.

Перемога над «Ла-Верде» дозволила Колумбії піднятися на шосте місце з 20 очками, крім поліпшення різниці м'ячів. Спочатку компроміс був жорстким, оскільки Болівія вирішила захиститися у власному полі і дати відсіч, якщо їй дали можливість. Саме до 39-ї хвилини Луїс Діас зміг відкрити рахунок індивідуальною грою. МігельБорха (72′) іМатеус Урібе (90′) закрили урожай для «Триколор», який він знову виграв післясеми матчів .

Як завжди, портал SofaScore , що спеціалізується на футбольній статистиці, оголосив найвидатніших гравців дня, виходячи з рейтингів, які отримав кожен. Новинка полягає в тому, що є два колумбійці: Джеймс Родрігес, який отримав оцінку 8,5, один з найвищих на сьогоднішній день, і Вільям Тесільо, який забив 7,3.

Однією з новинок була саме відсутність Діаза, як він відзначив, а також допомагаву тріумфі Колумбії. Навіть guajiro отримав високий рейтинг на інших веб-сайтах, і для багатьох користувачів він представляв найвищу точку серед індивідуальних прибутків збірної.

Ідеальну одинадцять для 17 туру завершують Серхіо Роше (Уругвай); Рональд Араухо (Уругвай), Фабіан Балбуена (Парагвай), Гільгерме Арана (Бразилія); Родріго Де Пау л (Аргентина), Ангел Ді Марія (Аргентина), Неймар (Бразилія), Ліонель Мессі (Аргентина) та ХуліоЕнсісо (Парагвай).

Мессі був футболістом, який заробив найвищу оцінку з 9,3 балом. Аргентинська зірка Пари Сен-Жермен забила третій і кінцевий гол своєї збірної в перемозі проти Венесуели в «Бомбонері». Друге і третє місце поділяють Ді Марія та Джеймс, обидва з кваліфікацією 8.5 .

Південноамериканські відбіркові матчі на ЧС-2022 в Катарі: ідеальні одинадцять з 17-ї дати. Фото через SofaScore

пам'ятки колумбійської командитепер встановлені на Венесуелі, яка буде її суперником наступного вівторка в кінці кваліфікаційних раундів, в умовах потенційної квоти на репехаж. Ті, хто очолює Рейнальдо Руеда, повинні переважати проти «Vinotinto» незалежно від оцінки, щоб досягти цифри 23 бали і сподіватися, що Перу не виграє в Лімі проти Парагваю .

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Слід зазначити, що якщо вони виграють на венесуельському ґрунті, результат між Чилі та Уругваєм йде на другий план, оскільки австралійці мають 19 одиниць , і якщо вони переб'ють «Селесту», вони досягнуть 22. Тимчасом перемога «інків» проти Парагваю залишить Колумбію без шансузіграти репехаж, щоб поїхати на чемпіонат світу, оскільки вони набрали б 24 очкиі стали недосяжними.

Після відомої втрати Хуана Гільєрмо Куадрадо через накопичення жовтих карт «Триколор» не зможе розраховувати на Альфредо Морелоса , нападника шотландських рейнджерів. Про це в цю суботу повідомила Колумбійська федерація футболу (FCF) у своїй заяві:

«Після медичних оглядів гравця Альфредо Морелоса він підтвердив травму м'язів лівого стегна, що не дозволяє йому брати участь в черговому матчі Відбіркового чемпіонату світу з футболу Катар2022. З цієї причини нападник викликається, щоб почати свою відновну роботу. Бажаємо гравцеві гарного повернення до свого клубу», - констатує спілкування.

Примітно, що Морелос також не був врахований національним стратегом в перемозі 3-0 проти болівійської команди, через перевантаження м'язів.

На зображенні Альфредо Морелос, бомбардир Рейнджерс. Фото: РЕЙТЕРИ/Карл Ресін

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