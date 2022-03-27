Враження, залишені формулою «Фіко'-Лара»

Кандидати в президентство хочуть краще розмістити в першому турі 29 квітня, це призвело до остаточного визначення формул віце-президентства Історичним пактом, Коаліцією Есперансою і, нарешті, Командою для Колумбії, де Федеріко Гутьєррес зробив допуск колишній мер чиновника Нейва Родріго Лара Санчес.

Лара Санчес, яка є сином наркокур'єра, вбитого рукою Родріго Лара Бонілла, в кінцевому підсумку стає одним із нових способів, коли «Фіко» хоче об'єднати центр, правий і крайній правий, саме один з членів Урібізму, який вказав, що він відкрито підтримає кандидата Команда для Колумбії підкреслила: «Повідомлення, яке надсилає Федеріко Гутьєррес, коли обрав Родріго Лару Санчес, сина вбитого колишнього міністра юстиції Родріго Лари Бонілли як свою віце-президентську формулу, є дуже потужним. Це буде поруч із жертвами, а не поруч із винними, як це робить Густаво Петро», - сказала конгресмен Маргарита Рестрепо.

Енріке Пеньялоса, якого в значній мірі зазнав поразки Гутьєрреса в консультації, сказав про вступ Лари до політичного плану: «Це просте і потужне послання Фіко та Родріго Лари разом: два колумбійці, які добре працювали для свого народу без суєти чи кроку,без марних лівих і правих дискусії, без месіанських претензій, без ненависті, з любов'ю і відданістю до Колумбії».

Але однією з найяскравіших реакцій була реакція Хуана Мануеля Галана, лідера нового лібералізму і який, як і Пеньялоза, втратив консультації у відповідній коаліції. Галан зазначив, що його «спалили» рішенням Лари, оскільки, за його словами, це може стати важливим для політичної партії, яка хоче викликати боротьбу своїх батьків, Лари та Галан, які загинули в 1980-х роках корумпованою рукою торгівлі наркотиками.

«Так, якщо я у вогні і багато. Не тільки тому, що я захоплююся людськими та інтелектуальними якостями Родріго Лари, але перш за все тому, що хотів би, щоб він був з нами в Новому лібералізмі... той, хто найбільше відзначає оголошення Родріго Лари Санчес віце-президентської формули Федеріко Гутьєрреса сьогодні, безсумнівно, є Ернесто Макіас», Політичний суперник Лари в Уїлі і який спалив Сенат, сказав Хуан Мануель Галан.

З іншого боку, інші коментарі, які підкреслювали роботу, виконану Лара протягом усієї її політичної кар'єри, і особливо її батька Лари Бонілли, вбитої наркокартелями; «Успіх «Фіко» Гутьєрреса в об'єднанні зусиль з Родріго Лара, якого ми пам'ятаємо за його гарне керівництво на посаді мера Нейви, як його формула віце-президентська. Людина, яка представляє центр і як його батько, боротьба з незаконним обігом наркотиків і захист законності», - сказав сенатор Карлос Фернандо Мотоа.

І справа в тому, що лестощі, яку пропонує бездоганна політична кар'єра Лари Бонілли, кар'єра, яка твердо боролася з незаконним обігом наркотиків, що розпалює злочинні структури , такі як Офіс Envigado, структура, якій вдалося мати співробітника саме в мерії «Фіко», якому подобається її син, буде віце-президентська формула.

4липня 2017 року колишній секретар безпеки Медельїн Густаво Віллегас Рестрепо був захоплений за зв'язки з офісом Envigado, поки він був на посаді під час адміністрації Федеріко Гутьєрреса. Кандидату президенти Команди коаліції Колумбії не один раз заперечував звинувачення проти свого чиновника.

У кількох інтерв'ю зі ЗМІ колишній президент Антіокії зазначив, що це неправда. «Густаво Віллегас був захоплений за те, що не повідомив про вимагання 150,00 песо, з яких предметом був його сімейний бізнес. Якщо хтось боровся проти офісу Envigado, це були ми. Ми захопили понад 160 лідерів злочинних банд».

Згідно із заявами Клавдії Карраскільї, секційного директора прокурорів Медельїна до ЗМІ Вердада Абіерти в липні 2017 року, Віллегас Рестрепо «звинувачується в передачі внутрішньої інформації побоювалися лідерів організованої злочинності, позбавлених свободи, особливо Едісона Родольфо Рохаса, псевдонім «Пічі», один з останніх сильних чоловіків так званого офісу Envigado і який був захоплений в Панамі в лютому 2013 року поліцейськими органами цієї країни».

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