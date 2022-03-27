Розклад матчів Юніора та Медельїна на 2022 Кубок Судамерикана

Conmebol виявив цієї суботи, як буде розподілятисярозклад матчів Copa Sudamericana 2022 року . Міжнародний конкурс розпочне груповий етап 5 квітня, а фінал відбудеться 1 жовтняна стадіоні Мане Гаррінча, в Бразиліа.
Юніориз Барранкільї та Незалежності Медельїна - дві колумбійські команди, які скажуть «присутні» на груповому етапі конкурсу. Команда «Тібурон» усунула La Equidad; тоді як «Подеросо» виграв Амеріку де Каліна попередньому етапі.
Результат розіграшу представив дві різні реалії. Загін Барранкільї, який був посіяний, зіткнеться зі складною областю, оскільки вона зіткнеться з Флуміненсе (Бразилія), який був переведений до Південної Америки після падіння на кваліфікаційну фазу Копа Лібертадорес проти «Олімпії». Таксамо він зіграє проти Союзу де Санта-Фе(Аргентина) та Орієнте Петролеро(Болівія).
У той час як ансамбль «Подеросо», на папері, має групу з меншими суперниками. Завдяки вартості свого персоналу та траєкторії на континенті, Internacional de Portoalegre (Бразилія) буде основним кандидатом, який претендував на наступний випадок . Однак інші команди представлять цікавий виклик тим, хто очолює уругвай, Хуліо Комезанья: 9 жовтня (Еквадор) та Гуайренья (Парагвай).
Дата1 | Союз Санта Фе проти. Напівлюкс
Дата: Середа, 6 квітня
Гора: 5:15 вечора
Закрити2 | Юніор проти. Флуміненсе
Дата: Середа, 13 квітня
Гора: 7:30 вечора
Дата3 | Східна Нафта Vs. Напівлюкс
Дата: четвер, 28 квітня
Гора: 7:30 вечора
Раунд4 | Флюміненсе проти. Напівлюкс
Дата: Середа, 4 травня
Гора: 7:30 вечора
Дата5 | Юніор Vs. Східна Нафта
Дата: Вівторок, 17 травня
Гора: 7:30 вечора
Дата6 | Юніор Vs. Санта Фе Юніон
Дата: четвер, 26 травня
Гора: 7:30 вечора
Молодший з Барранкільї має дуже позитивні спогади про свою присутність у Копа Судамерикана. Зі своїх шести виступів у п'яти він досяг принаймні чвертьфіналу. Навіть, в загальних рисах, його врожайність становить 55%.
Версія 2018 року - це та, яку найбільше пам'ятають шанувальники «Акули». Того року колумбійська команда дійшла до фіналу конкурсу, де вони зіткнулися з Атлетико Паранаенсе. Після того, як загальний рахунок закінчився 2-2, титул визначили в збірниках з штрафного очка, залишивши бразильську загін переможцем (4-3).
Дата1 | Гуайрена проти. Медельїн
Дата: четвер, 7 квітня
Гора: 7:30 вечора
Дата2 | Медельїн проти 9 жовтня
Дата: четвер, 14 квітня
Гора: 7:30 вечора
Дата3 | Медельїн проти. Міжнародний
Дата: Вівторок, 26 квітня
Гора: 7:30 вечора
Дата4 | 9 жовтня Vs. Медельїн
Дата: Вівторок, 3 травня
Гора: 7:30 вечора
Дата5 | Міжнародний Vs. Медельїн
Дата: Вівторок, 17 травня
Гора: 5:15 вечора
Дата6 | Медельїн проти. Гуайрена
Дата: Вівторок, 24 травня
Гора: 7:30 вечора
Остання поява Незалежності Медельїн у «Копа Судамерікана» було у виданні 2018 року ; однак це не приносить найкращих спогадів, оскільки він був ліквідований на першому етапі проти Соль де Амеріка (Парагвай). Тим часом, найбільш запам'ятовується спектакль 2016року, в якому він досяг чвертьфіналу.
Загалом «Потужний» брав участь п'ять разів, залишивши прибутковість лише 35,71%.
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