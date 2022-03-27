Розклад матчів Юніора та Медельїна на 2022 Кубок Судамерикана

Conmebol виявив цієї суботи, як буде розподілятисярозклад матчів Copa Sudamericana 2022 року . Міжнародний конкурс розпочне груповий етап 5 квітня, а фінал відбудеться 1 жовтняна стадіоні Мане Гаррінча, в Бразиліа.

Юніориз Барранкільї та Незалежності Медельїна - дві колумбійські команди, які скажуть «присутні» на груповому етапі конкурсу. Команда «Тібурон» усунула La Equidad; тоді як «Подеросо» виграв Амеріку де Каліна попередньому етапі.

Результат розіграшу представив дві різні реалії. Загін Барранкільї, який був посіяний, зіткнеться зі складною областю, оскільки вона зіткнеться з Флуміненсе (Бразилія), який був переведений до Південної Америки після падіння на кваліфікаційну фазу Копа Лібертадорес проти «Олімпії». Таксамо він зіграє проти Союзу де Санта-Фе(Аргентина) та Орієнте Петролеро(Болівія).

У той час як ансамбль «Подеросо», на папері, має групу з меншими суперниками. Завдяки вартості свого персоналу та траєкторії на континенті, Internacional de Portoalegre (Бразилія) буде основним кандидатом, який претендував на наступний випадок . Однак інші команди представлять цікавий виклик тим, хто очолює уругвай, Хуліо Комезанья: 9 жовтня (Еквадор) та Гуайренья (Парагвай).

Дата1 | Союз Санта Фе проти. Напівлюкс

Дата: Середа, 6 квітня

Гора: 5:15 вечора

Закрити2 | Юніор проти. Флуміненсе

Дата: Середа, 13 квітня

Гора: 7:30 вечора

Дата3 | Східна Нафта Vs. Напівлюкс

Дата: четвер, 28 квітня

Гора: 7:30 вечора

Раунд4 | Флюміненсе проти. Напівлюкс

Дата: Середа, 4 травня

Гора: 7:30 вечора

Дата5 | Юніор Vs. Східна Нафта

Дата: Вівторок, 17 травня

Гора: 7:30 вечора

Дата6 | Юніор Vs. Санта Фе Юніон

Дата: четвер, 26 травня

Гора: 7:30 вечора

Молодший з Барранкільї має дуже позитивні спогади про свою присутність у Копа Судамерикана. Зі своїх шести виступів у п'яти він досяг принаймні чвертьфіналу. Навіть, в загальних рисах, його врожайність становить 55%.

Версія 2018 року - це та, яку найбільше пам'ятають шанувальники «Акули». Того року колумбійська команда дійшла до фіналу конкурсу, де вони зіткнулися з Атлетико Паранаенсе. Після того, як загальний рахунок закінчився 2-2, титул визначили в збірниках з штрафного очка, залишивши бразильську загін переможцем (4-3).

Дата1 | Гуайрена проти. Медельїн

Дата: четвер, 7 квітня

Гора: 7:30 вечора

Дата2 | Медельїн проти 9 жовтня

Дата: четвер, 14 квітня

Гора: 7:30 вечора

Дата3 | Медельїн проти. Міжнародний

Дата: Вівторок, 26 квітня

Гора: 7:30 вечора

Дата4 | 9 жовтня Vs. Медельїн

Дата: Вівторок, 3 травня

Гора: 7:30 вечора

Дата5 | Міжнародний Vs. Медельїн

Дата: Вівторок, 17 травня

Гора: 5:15 вечора

Дата6 | Медельїн проти. Гуайрена

Дата: Вівторок, 24 травня

Гора: 7:30 вечора

Остання поява Незалежності Медельїн у «Копа Судамерікана» було у виданні 2018 року ; однак це не приносить найкращих спогадів, оскільки він був ліквідований на першому етапі проти Соль де Амеріка (Парагвай). Тим часом, найбільш запам'ятовується спектакль 2016року, в якому він досяг чвертьфіналу.

Загалом «Потужний» брав участь п'ять разів, залишивши прибутковість лише 35,71%.

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