Відкликання мандата: Шейнбуам знову говорив про консультації наступних заяв від INE

Незважаючи на кілька звинувачень Національного виборчого інституту ( INE ) проти нього, глава уряду Мехіко Клаудія Шейнбаум знову розповіла про консультації Відкликаннямандата, яке відбудеться10 квітня.

Через свій офіційний акаунт у Twitter президент столиці зазначив, що вперше в Мексиці можна буде прийняти рішення про перебування особи, яка займає посаду головного виконавчого директора.

«Цього квітня 10 thth є зустріч з історією. Вперше ми зможемо вирішити, чи продовжує президент Мексики свій термін. Уявіть, якби ця вправа існувала раніше. Деякіне хочуть брати участь. Це його рішення. Більшість хоче демократії участі», - написала Клавдія Шейнбаум в соціальних мережах з цього приводу.

Глава уряду CDMX знову розповів про відкликання мандату (Фото: Twitter)

Варто зазначити, що кілька разів виборчий орган вимагав від глави уряду столиці країни завантажити публікації, в яких вона посилалася на консультацію, яку просуває президент Андрес Мануель Лопес Обрадор ( AMLO ).

Останній раз INE наказав Sheinbaum видалити пост Twitter був 22 березня . З цього приводу виборчий орган повідомив їй про невиконання раніше виданих запобіжних заходів .

«Сьогодні я отримав нову роботу від @INEMexico, змушуючи видаляти публікації в соціальних мережах, які, на їхню думку, є пропагандою. Яприступаю до завантаження мереж, але ми збираємось кинути виклик ,оскільки вважаємо це частковим і надмірним . Ще раз», - написав на цьому майданчику столичний президент.

Консультація відкликання мандату відбудеться 10 квітня (Фото: АНДРЕА МУРСІЯ /CUARTOSCURO.COM)

Це було 10 березня минулого року, коли загалом було схвалено ініціативу з проектом постанови, що тлумачить сферу Концепції урядової пропаганди , за допомогою якої державні чиновники на всіх рівнях можуть поширювати або говорити про відкликання мандату чи інший демократичний процес, не вважаючись як пропаганда. Так званий «указ» запропонував президент депутатської палатиСерхіо Гутьєррес Луна.

Однак Виборчий трибунал Судової влади Федерації (TEPJF) заявив, що указ не розглядається для квітневої консультації.

Спеціалізованапалата Трибуналу постановила, що вона не може бути застосована в цей час, оскільки це суперечить тимчасові, встановленому в статті 105 Конституції , в якій зазначено, що зміни до виборчих правил повинні бути затверджені та опубліковані принаймні за 90 днів до цього початок виборів або в даному випадку відкликання Мандату, якого не відбулося.

TEPJF вказав, що «указ» не поширюється на відкликання мандату (Фото: Twitter @TEPJF_Informa)

«Ця конкретизація сфери понять, про які йдеться у декреті, є фундаментальною і тому не повинна застосовуватися до виборчих процесів, які вже розпочалися, оскільки тоді застосування принципів, що регулюють ці вибори, може бути змінено, принаймні , визначеності , що означає, що всі люди, які збираються брати активну участь у розгляді, і ті, хто збирається голосувати, повинні бути дуже чіткими», - сказав головуючий суддя Палати Рубен Лара.

Лара пояснила, що якщо декрет буде застосований у поточних виборчих процесах, це змінить визначеність, яким правилам вони підлягають , яким вони будуть піддаватися і які визначатимуть шляхи цих процесів, а також правила правової визначеності, законності та неретроактивності норми.

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