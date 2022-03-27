Референдум в Уругваї: що голосують в цю неділю і чому уряд Луїса Лакалле Поу може позначити

Уругвай знаходиться в остаточному відрізку до референдуму, який визначить, чи підтримуються 135 статей Закону про терміновий розгляд. Через кілька годин після відкриття виборчих кіл попередній сценарій відзначений паритетом, оскільки останні опитування кількох компаній збігаються в результаті з високим відсотком невизначених.

Закон про терміновий розгляд, відомий в народі своєю абревіатурою «LUC», являє собою набір з 476 статей, які змінили кілька норм. Середкількох інших є статті, пов'язані з громадською безпекою, освітою, правом на страйк, новим незабезпеченим режимом оренди, фіксацією цін на паливо, пом'якшенням контролю за відмиванням грошей.

Він прибув до парламенту в березні 2020 року, коли країна прийняла командування президента Луїса Лакалле Поу. Закон, незважаючи на те, що він мав голоси на користь «Широкого фронту» (групи лівих партій), прийнятий з парламентською більшістю завдяки коаліції правих партій, яка була сформована під час виборчої кампанії. Відтодівін став флагманським законом уряду Луїса Лакалле Поу.

Після невдоволення з боку Широкого фронту, яке було схвалено бойовиками, лідерами і громадянами, колекція підписів стала скасовувати 135 статей ЛУК на референдумі. 8грудня 2021 року Виборчий суд підрахував 671 544 підписи, необхідні для включення референдуму, який буде проголосований у цю неділю.

8 грудня 2021 року Виборчий суд підрахував 671 544 підписи, необхідні для включення референдуму, який буде проголосований у цю неділю Фото: демонстрації на користь голосування «Так» в Монтевідео

Парламент Уругваю був розділений на голосування. Зодного боку, були партії з більш правими ідеологіями (Національна партія, партія Колорадо, Незалежна партія, Відкрите Кабільдо і Народна партія), ця так звана «багатобарвна коаліція». Зіншого - група лівих сторін, Широкий фронт.

Голосуванняза «Так» (рожеве голосування) - це голосування на користь ліквідації всіх 135 статей. Голосування за «Ні» (світло-блакитне голосування) свідчить про бажання зберегти закон незмінним. Переможе варіант, який отримає 50% + 1 дійсних голосів.

У цій ситуації в регламенті також зазначено, що варіант голосувати порожнім буде розглядатися як голосування за «Ні», або за небесне голосування.

Крім законодавчих наслідків голосування, є й інші, які є символічними. Через два роки після початку уряду Луїса Лакалле Поу та після п'ятнадцяти років президентства Широкого фронту (двічі колишній президент Табаре Васкес та колись колишній президент Хосе Мухіка) результати референдуму ознаменують другу частину виконавчої гілки.

Коротше кажучи, те, що буде проголосовано, - це також виголошення громадянина, чи підтримувати уряд чи ні.

Вінголосує за референдум є таємним і обов'язковим для 2,684 ,131 осіб, які мають право голосу. Інформаціюпро виборчі схеми можна отримати на сайті corteelectoral.gub.uy, де вона розділена за відділом. Крім того, була додана пошукова система, де виборці зможуть ввести своє ім'я та отримати адресу місця, де вони голосують автоматично.

Ті, хто має право голосувати в ланцюзі, який їм відповідає, і мати на увазі, що вони повинні зробити це у власному відділі. Уцьому випадку міжвідомче голосування не допускається.

Як і в кожній виборчій інстанції на національному рівні, існує кілька ситуацій, які заборонені. Середних пропаганда пропаганди в письмових, радіо- або телевізійних ЗМІ (розпочата минулої п'ятниці) та продаж алкогольних напоїв, закриття яких розпочалося о 19:30 в суботу і залишається до закриття голосування в неділю.

Виборча рада хоче гарантувати відкриття виборчих кіл з 8 ранку у неділю, 27 березня Фото: демонстрації на користь «Ні» в Монтевідео

На сьогоднішній день Виборча рада Монтевідео подала спеціальний заклик до державних службовців та нотаріусів, які можуть приєднатися до виборчих дільниць протягом 27 березня, оскільки сталася втрата персоналу через «хворобу». «Ми хочемо забезпечити, щоб ланцюги відкривалися о восьмій ранку», - сказала президент організації Мері Лопес Telemundo.

Підрахунокголосів оцінюється на кінець недільного дня, але зазначається, що він може затягнутися до початку тижня.

Ті, хто зареєструвався для співпраці з Радою виборів, отримають різні пільги: одне свято на понеділок, 28 березня та п'ять днів відпустки, які будуть додані до створених у році.

Публічні нотаріуси, які не працюють в державних установах, також матимуть знижку на сплату податків Головного податкового управління (ДГІ) з 12 одиниць, що переселяються (УР). Сума була б еквівалентна приблизно 17 130 уругвайських песо, майже 400 доларів.

Міністр виборчого суду Хосе Гріторена повідомив, що вартість цього референдуму складе близько 70 мільйонів песо (понад півтора мільйона доларів), повідомляє портал Монтевідео. Щоробить ситуацію дорожчою, здається, це програмне забезпечення, яке використовується для планшетів на схемах.

Ті, хто не голосує на референдумі або виправдовує цього не робити, будуть нести відповідальність заплатити штраф, еквівалентний одиниці, що переселяється, 1,428.01 уругвайських песо (33 доларів США).

Ця цифра буде подвоєна, коли особа, яка не проголосувала, є державною посадовою особою або має статус професіонала зі ступенем, виданим Університетом Республіки.

Останніопитування

Консультаційна фірма Equipos опублікувала своє останнє опитування 9 березня, де вказувало, що 35% уругвайців проголосують за збереження 135 статей LUC з небесним голосуванням. А 34%, з іншого боку, проголосували б за скасування їх рожевим голосуванням. Утой же час, 28% не визначилися, 1% хто голосуватиме порожнім, а 2% проголосували б анульовані.

22 березня опитування Цифра заявила, що згідно з її останнім опитуванням, «Ні» отримає 45% голосів, тоді як «Так» отримає 41% голосів. Вонитакож повідомили, що 10% не визначилися, 2% проголосували б анульовані та 2% порожніми.

Нарешті, Opción виступив з опитуванням 23 березня, де запропонував 38% громадян проголосувати за «Ні», але 35% за «Так». Невизначились 22%, 1% хто проголосуватиме порожніми, 2%, які не підуть на вибори, а ще 2%, хто голосуватиме скасовано.

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