Відбіркові матчі Катару 2022: Педро Галлезе та обговорення WhatsApp з американськими капітанами за поточним форматом

Відбіркові матчі Катару 2022 близькі до кінця. Цього вівторка, 29 березня, можуть бути визначені чотири з половиною місця, які CONMEBOL повинен відправити своїм представникам на чемпіонат світу. Однак процес, який триває приблизно два з половиною роки, викликав певний дискомфорт капітанам країн цієї частини континенту, до якого входить Педро Галлезе, воротар Перуанськаселекція.

Причина? Референти кожної команди будуть включені до групи WhatsApp , де вони обговорювали, серед інших питань, тривалі подорожі та тривалість самого кваліфікаційного процесу. Зміна формату буде рішенням повернення до двогрупового спору, як це було до 1998 року Відбіркові турніри для Франції.

Ця інформація була зібрана бразильським порталом Globo Esporte, де він опублікував заяви капітана «Подряпини» Тіаго Сільвипро час, необхідний для поїздок на відбіркові матчі, оскільки більшість з них приїжджають з Європи і подорожують довгі години. Це на відміну від самих європейців, яким, маючи все близько (як клуби, так і збірні), доводиться подорожувати всього кілька годин. « Це не просто 18 ігор, а поїздки, які ми здійснюємо. Це великий пробіг порівняно з європейцями, які грають близько разом і з невеликою передачею. Цебагато зносу, крім погоди, абсолютно відрізняється від Європи»,- прокоментував захисник «Челсі» з Англії.

Він також попросив, щоб розглянути питання про те, як скоротити процес класифікації, щоб компенсувати тривалий час, проведений на літаку. Таким чином, уникайте менших фізичних навантажень, ніж вони робили. «Якби ми могли якось знайти баланс у цих поїздках, це, безумовно, полегшить наше перебування та наші виступи . Це, безумовно, знос, на мій погляд, непотрібний», - додав він.

З іншого боку, Марсело Мартінс, форвард і капітан Болівії, також приєднався до цього запиту, але уточнив, що остаточне рішення прийдеться від ФІФА. «У нас була зустріч з FIFA і, схоже, відбудеться зміна формату Відбіркових турнірів. Хто я такий, щоб змінити це? Наказ надходить зверху. FIFA- це той, хто вирішує, але я думаю, що це добре, дійсно, це буде цікаво, тому що гравці не будуть довго подорожувати і повертатися до національних команд », - сказав нинішній нападник Серро Портеньо.

Список капітанів південноамериканських команд виглядає наступним чином:

. Педро-Галлезе (Перу)

. Ліонель Мессі (Аргентина)

. Тьяго Сілва (Бразилія)

. Дієго Годін (Уругвай)

. Клаудіо Браво (Чилі)

. Девід Оспіна (Колумбія)

. Еннер Валенсія (Еквадор)

. Густаво Гомес (Парагвай)

. Томаш Рінкон (Венесуела)

. Марсело Мартінс (Болівія)

Слід зазначити, що ця група WhatsApp була створена у попередньому перегляді Copa America Brazil 2021. Пандемія COVID-19 зростала в цій країні, і виникли сумніви щодо її розвитку. Хоча вони нарешті отримали грати в це суворими заходами біозахисту для запобігання зараження.

Футлярнаціональної збірної Перу

І це те, що для тих, хто прибуває з Європи, є не лише один недолік. У випадку з Перу у нього є 3 гравці, які грають на Близькому Сході. АндреКаррілло та Крістіан Куева в Саудівській Аравії, а Уайлдер Картахена грає в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вони здійснюють поїздки приблизно за 17 годин, щоб приїхати до Ліми та зустрітися з перуанською делегацією до відбіркових матчів. Крім того, слід мати на увазі, що потім вони повинні адаптуватися до зміни графіка і мати можливість максимально переварити «реактивний відставання». Не кажучи вже про те, що тоді вони мають 3 дні зосереджені з національною збірною, де вони повинні докласти максимум зусиль з п'ятьма почуттями до межі.

Так само в минулому році CONMEBOL визначив, що у вересні та жовтні будуть розіграні дві потрійні дати, що це зашкодить не тільки гравцям, але й національним командам та самим клубам, оскільки багато хто прибув поранений після повернення через величезний фізичний одяг, який вони зробили в короткий час.

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