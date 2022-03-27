Путін звинуватив Азербайджан у порушенні угоди про припинення вогню в Нагірному Карабасі, в'їжджаючи на територію, контрольовану російською місією

06-09-2021 Militares de Azerbaiyán en Nagorno Karabaj POLITICA AZERBAIYÁN MINISTERIO DE DEFENSA DE AZERBAIYÁN

«Порушуючи положення тристоронньої заяви лідерів Росії, Азербайджану та Вірменії від 9 листопада 2020 року, збройні сили Азербайджану увійшли в зону відповідальності російського миротворчого контингенту в Нагірному Карабасі з 24 по 25 березня 2020 року та встановили спостережний пункт», засудив Міністерство оборони Росії в заяві. У заяві додалося, що безпілотники турецького виробництва використовувалися для нападу карабаських військ біля села Фарух, також відомого як Парух.

Баку спростував звинувачення, заявив, що «пошкодував про односторонню заяву Міноборони Росії, яка не відображає правди», додавши, що «Азербайджан не порушив жодного положення» угоди про припинення вогню.

Інциденти між збройними силами Азербайджану та Вірменії в останні місяці почастішали, але анонс суботи вперше з моменту закінчення військових дій над Карабахом у листопаді 2020 року, що Москва звинуватила одну зі сторін у порушенні незручного припинення вогню.

Москвазасудила спалах 31-го дня російської військової кампанії в Україні, із зазначенням того, що обидві сторони зазнали затяжного конфлікту в прозахідній країні. У цьому контексті експерти вважають, що Азербайджан може скористатися слабкістю російських військ через тиск під час вторгнення, щоб увійти в район, де повинна панувати російська місія.

Кремль заявив у суботу, що президент Володимир Путін двічі обговорював ситуацію з лідером Вірменії Ніколом Пашиняном, п'ятницю і четвер, і що в офіційній заяві він закликав Азербайджан вивести війська. «Азербайджанській стороні було направлено звернення про відведення своїх військ», - заявили в Міноборони. «Командування російського миротворчого контингенту вживає заходів для вирішення ситуації», - додав він.

У2020 році Вірменія та Азербайджан вели довгоспірну війну за анклав, яка забрала понад 6500 життів. Угода про припинення вогню, яку перемовив Путін, змусила Єреван поступитися територією, а Росію для розгортання миротворчого контингенту в гірському регіоні.

Цієї суботи, крім того, Міністерство оборони розколу області заявило в заяві, що азербайджанські безпілотники вбили трьох людей, ще 15 отримали поранення.

«Збройні сили Азербайджану продовжують залишатися в селі Парух», - додали в заяві. Вірменія закликала міжнародне співтовариство не допустити спроб «дестабілізувати ситуацію на Південному Кавказі». «Ми також сподіваємося, що російський миротворчий контингент в Нагірному Карабасі вживе конкретних і видимих заходів для врегулювання ситуації і запобігання подальших жертв і військових дій», - йдеться в заяві МЗС Вірменії.

Єреван заявив, що стратегічно важливому «вторгненню» Паруха «передували постійні обстріли вірменських поселень і цивільної інфраструктури».

Зображення Путіна та президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єр-міністра Вірменії Ніколя Пашиняна (EFE)

МЗСВірменії заявило на початку цього тижня, що азербайджанські війська увійшли в село Парух в четвер - під контролем російських миротворців - в чому вони вважали «явним порушенням угоди про припинення вогню».

Вірменія також попередила про можливу «гуманітарну катастрофу» в Карабасі після того, як поставки газу в спірний регіон були відключені після ремонтних робіт. Єреван звинуватив Азербайджан у свідомому відходженні етнічного вірменського населення Карабаху без природного газу, звинувачення, відхилене Міністерством закордонних справ Азербайджану як «необґрунтоване».

Етнічні вірменські сепаратисти з Нагірного Карабаху відокремилися від Азербайджану, коли в 1991 році розвалився Радянський Союз, а подальша конфлікт забрала близько 30 тисяч життів.

Зінформацією від AFP

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