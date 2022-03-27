PRI в Палаті депутатів виступили з ініціативою щодо збереження сутності очних шкіл

Норма Асевс, депутат Інституціональної революційної партії (PRI), представила ініціативу, яка реформуєЗагальні закони про права дітей та підлітків; соціальний розвиток; та освіта, щоб підтримувати суть Очнішколи.

На думку федерального депутата, зникнення програми - це прихильність до найкращих інтересів дітей, що демонструє подальший провал з боку органів освіти проти дітей.

PRI також пояснив, що рішення Міністерства народної освіти (SEP) про закінчення програмиявно не відповідає цілям Національної системи освіти, яка полягає всприянні діяльності щодо гарантування права на якісну освіту для всіх своїх студентів.

Норма Ачевс запропонувала забезпечити та підтримувати перебування дітей у всіх громадах країни (Фото: Каріна Ернандес /Infobae)

З цієї причини його ініціатива спрямована на продовження роботи шкіл з днями від 6 до 8 годин на день, які мають продовольчі послуги, і що Міністерство народної освіти видає щорічний звіт про цей проект.

Так само Норма Асевс запропонувала забезпечити та підтримувати перебування дітей у всіх громадах країни, особливо для населення, яке не має соціального забезпечення як трудового права, та впроваджувати програми, спрямовані на послуги з догляду, для сімей з дітьми чи підлітками з обмеженими можливостями, які вимагають постійного догляду, або в центрах зовнішнього догляду, або в межах своїх будинків.

За словами депутата, серйозний регрес конституційних прав дітей відбувається в умовах, коли ця група сильно постраждала від пандемії; крім того, підкреслила вона, являє собою порушення різних адміністративних інструментів.

За словами депутата, серйозна невдавність прав дітей відбувається в контексті, коли група постраждала від пандемії (Фото: Каріна Ернандес/Infobae)

Інформаціяв розробці

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: