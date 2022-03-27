Президент Дуке визнав, що під час голосування за Конгрес були помилки, але не шахрайство

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

Після суперечок, що виникли після обрання нового колумбійського конгресу, президент Іван Дуке офіційно прийняв рішення про звинувачення у передбачуваному шахрайстві на виборчих дільницях, з якими коаліція Pact Histórico отримала майже 390 000 додаткових голосів, але це також призвело до колишнього президента Альваро Лідер Демократичного центру Урібе погрожував не визнавати вибори.

В інтерв'ю, яке він дав газеті El Tiempo, президент зазначив, що існують помилки, але ніколи не шахрайство.

«Національний уряд ніколи не говорив про шахрайство, Уряд завжди говорив, що у нас надійна виборча система, ми очевидно шкодуємо про цю ситуацію, якавиникла з цими виступаючими помилками, і сподіваємося, що вони будуть вирішені, і саме тому заходи, які ми рекомендували з точки зору навчання, аудит. Іщо всі виклики можна з'ясувати на етапах перевірки - це шлях до продовження», - сказав він у газеті «Богота».

Дуке також зазначив, що все, що сталося, - це урок, з якого повинна вчитися виборча система , щоб того ж не сталося на наступних виборах.

«Необхідно негайно вжити коригувальних заходів. Я думаю , що терміново, щоб Національна виборча рада (CNE) та ЗАГС змогли дізнатися з обставин, які сталися, і які дії будуть вжиті», - додав він.

Він вказав, що такі заходи повинні включати перегляд випадкового процесу відбору журі, а також їх навчання. Він також зазначив, що очікується, що помилки, які були допущені при передачі попереднього підрахунку, можна перевірити, і що суперечливі форми E-14 та інші, які використовуються, будуть зіставлені в режимі реального часу, щоб не було розбіжностей.

«Крім того, я думаю, що дуже важливо провести ретельний аудит всього, що є програмним забезпеченням для підрахунку, щоб не було сумнівів щодо технологічної придатності , яка застосовується CNE», - сказав Дуке.

Він зробив висновок, заявивши, що згадане вище - це те, що спричинило суперечки, напади та сумніви, тому потрібно було звернутися до них.





Саметак вони виявили недоліки в бюлетені

Перевіркаграфа в декількох таблицях була запрошена коаліцією Історичного пакту, яка завдяки своєму нагляду зуміла знайти ряд голосів, які забезпечили їй кілька місць в Конгресі Республіки.

Докази аномалій і невдач у знанні голосів були надані завдяки інструменту, розробленому командою, створеною цією політичною групою, яка зуміла виявити порушення в 29 000 таблицях в країні.

У Noticias Uno можна було детально дізнатися, яким був склад цієї команди та робочої моделі, яка була реалізована, виявити невдачі, які порушили її політичну участь, хоча суперечка виникла через те, що саме Історичний пакт відновив найбільше місць, все тому, що це мабуть, була єдиною стороною, яка була найбільш поза виборчим наглядом, оскільки вони створили цифровий інструмент, який дозволив їм знати в режимі реального часу різні невдачі в підрахунку, що безпосередньо вплинуло на них.

Першим попередженням, яке дав цей інструмент, було зростання виборців щодо кількості, яку вони зазвичай голосували на виборчому місці, оскільки вважалося досить підозрілим, що в деяких місцях, де утримання було помітне на попередніх виборах, з однієї миті на інший цифри змінюватимуться.

Перевищенняголосів для конкретного кандидата чи партії становилося як другий попереджувальний фактор перед суперечливим керівництвом під час підрахунку, оскільки для конкретної коаліції передбачалася можлива маніпуляція або нікчемність голосів.

Нарешті, останній і найважливіший попереджувальний знак повинен був побачити, коли на виборчих дільницях не було голосування на користь Історичного пакту, це була одна з аномалій, яку ця партія негайно засудила перед компетентними органами та широкою громадськістю.









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