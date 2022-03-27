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Неділя 27 Березень 2022
Україна

Перу проти Парагваю: Рікардо Гарека зупинив нову одинадцять, і цей гравець замінить Андре Каррільо

Аргентинський тренер вже міг би подумати, хто почне в секторі «Кулебра» проти збірної Парагваю.

Newsroom Infobae

27 Березень 2022

ЗбірнаПеру завершила ще одне тренування на об'єктах «Відена» через два дні після останнього матчу Катару 2022 Відбіркові матчі. РікардоГарека скористався можливістю вибудувати нову одинадцять роздумів про матч протиПарагваю, завдяки чому він зміг зустрітися з футболістом, який замінить Андре Каррільо наступного вівторка.

ПедроГаллезе залишиться в цілі. У оборонній зоні був сюрприз, включення Джхілмара Лора, гравця Sporting Cristal. Однак це було б лише через цю практику. За словами Овачіона, Луїс Адвінкула робив тактичну роботу і не грав у футбол, але це було б з самого початку у вівторок. Тож це була б однакова лінія з чотирьох, що була в Монтевідео. «Я вою», Карлос Замбрано, Олександр Калленс та Мігель Трауко.

Троє посередині були б тими ж, що починали проти Уругваю. РенатоТапія як поворот,Серхіо Пенья праворуч таЙошімар Йотун ліворуч. Після травми Андре Карріллобуло придумано багато альтернатив, однак «Тигре» вже матиме його заміна. Це Едісон Флорес, який мав видатну виставу в останню подвійну дату. «Ореїтас», Крістіан Куева та Джанлука Лападула командують атакою «біколор».

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