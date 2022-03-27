Перу проти Парагваю: Дізнайтеся, які жертви національної збірної Гуарані на матч Відбіркових турнірів Катар 2022

Перупроти Парагваю буде зіграно наступного вівторка, 29 березня на Національному стадіоні в Лімі, з 6:30 вечора ( Перуанський час). «Blanquirroja» потребує перемоги, щоб забезпечити репехаж або просто сподіватися, що ні Колумбія, ні Чилі не заб'ють проти Венесуели та Уругваю відповідно.

Але, в Парагваї, який походить від побиття Еквадору 3:1, на 17-му дату Відбіркових турнірів Катару 2022, не все є радістю, оскільки нападник Роберт Моралес був змінений до 14 хвилин гри через травму, і іспити визначили багаторазовий стан, тому він пропустить зіткнення проти Перу цього вівторка, 29 березня.

23-річний нападник Роберт Моралес - одна з найважливіших фігур чемпіонату з гуарані, забивши вісім голів у семи матчах у трикотажі Серро Портеньо. Через той хороший футбольний момент, на додаток до його 13 балів у 31 виступі в курсі 2021 року, його викликав DT Гільєрмо Баррос Шелотто в «Альбірроджі».

Голбомбардир Роберт Моралес зробив свою першу появу найкращим чином: він почав проти Еквадору і забив часткову 1-0 всього за дев'ять хвилин. Однак лише через кілька хвилин йому довелося покинути поле, через дискомфорт у правому коліні, що раніше вже робило його незручним. Нарешті, цієї п'ятниці лікарі повідомили про найгірші новини.

І за допомогою заяви збірна Парагваю поділилася медичним звітом Роберта Моральса: «Після проведених досліджень виявляється розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна, травма зовнішнього меніска та пошкодження колатеральної зв'язки».

Досі немає передбачуваного часу на одужання зловмисника (це може бути від шести до восьми місяців), і доктор Освальдо Інсфран, співробітник персоналу «Альбіррої», запевнив, що негайно розпочне процес реабілітації.

Крім того, відсутність гравця Серро Портеньо додається призупинення чотирьох товаришів по команді через накопичення жовтих карт. Це:

Мігель Альмірон та Густаво Гомес, капітан Albirroja, є частиною стартових одинадцяти, з якими зазвичай працює Баррос Шелотто, з яким нападник Іван Торрес з Club Olimpia вже приєднався як єдине нове підкріплення за відсутності інших п'яти товаришів по команді.

Тепер, цієї неділі, збірна Гуарані продовжить працювати за наказом професора Гільєрмо Барроса Шелотто, де планують продовжити тактичну роботу та оборонні рухи о 18:00 (за місцевим часом), з метою гри в Лімі на закриття південноамериканських кваліфікаторів

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